 Ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії ЄС, - представник Єврокомісії

Він назвав безпрецедентною допомогу, яку Євросоюз надав Україні за останні п’ять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми не коментуємо телефонні розмови та різні декларації. Дійсно важливо сказати, що допомога Європейського Союзу Україні є безпрецедентною. Протягом п’яти років ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. ЄС продовжує підтримувати Україну та її демократичний шлях, визнаючи безпрецедентний виклик, з яким стикається Україна, і безпрецедентні зусилля у сфері реформ. Від часів Революції 2014 року, Європейський Союз разом з іншими фінансовими інституціями мобілізував понад 15 мільйонів євро у грантах та у позиках для підтримки процесу реформ із потужною обумовленістю продовженням прогресу", - зауважив представник Єврокомісії.
Окремо він наголосив, що Євросоюз також підтримав Україну у вимірі військової та безпекової допомоги.
"Ми рішуче й повною мірою підтримуємо територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми здійснюємо це з використанням низки заходів, дипломатичних зусиль і продовженням діалогу", - додав представник Єврокомісії.
Нагадаємо, після публікації стенограми телефонної розмови Зеленського і Трампа, що відбулася в липні, стало відомо, що президент України скаржився на недостатню допомогу з боку країн Європи.
Коментуючи сказані Трампу слова, Зеленський підкреслив, що розмова відбулася у складний період ослаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн. Незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.
На думку віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби, згадка лідерів Німеччини і Франції в липневій телефонній розмові президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - є робочим процесом у великій політиці, а не рівнем особистих образ.
Давайте вспомним Грецию: больше 100 миллиардов (!!!) евро.
Вон Сименс турбины поставил......
Это ж когда Крым в Украину вернется - они же Украине достанутся!
Да и мост многие компании строить помогали..... Тоже все для украинцев....
Приняли кацапстан обратно в ПАСЕ и т. д.
Придурку, завдяки вам, зЕбілам, Україна повернулась навіть не в часи Януковича, а в часи Кучми, а тому нам до Європи ще ого-го. В Європі сьогодні кажуть, що українці замість того, щоб років через 10 бути в Європі вирішили за пів року опинитись в жопі. Ви це зробили, вам то вдалось.
А Польщі основні кошти дали після підписання нею угоди про асоціацію. В основному німці постаралися. От цікаво, що у цьому пості спонукало вас подумати, що я можу бути за Зєлю???
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короче наш малец все углы уже пометил,
не личном уровне конечна же - на уровне мировой политики!
Одной Греции не так давно дали на льготных условиях 30 миллиардов евро во время ее кризиса... не говоря уже о Польше, которой дотации была около 100 миллиардов.
Лицемерие нынче шагает по миру.
Сев.потоком они толкнули паРашу на войну, своим молчанием твари поощряли войну...
я могу дальше перечислять - вопрос кому?..
или красный крест стройматериалы на донбасс поставлять не будет?
или не будут больше помогать крымский мост строить?
или была другая помощь?