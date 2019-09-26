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Все про:Єврокомісія (288) допомога (887) Євросоюз (2624)

 Ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії ЄС, - представник Єврокомісії

Представник Єврокомісії Карлос Мартін Руїс де Кордівела прокоментував слова Зеленського, який зазначив у розмові з Трампом, що Європа "недостатньо" допомагає Україні.

Він назвав безпрецедентною допомогу, яку Євросоюз надав Україні за останні п’ять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не коментуємо телефонні розмови та різні декларації. Дійсно важливо сказати, що допомога Європейського Союзу Україні є безпрецедентною. Протягом п’яти років ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. ЄС продовжує підтримувати Україну та її демократичний шлях, визнаючи безпрецедентний виклик, з яким стикається Україна, і безпрецедентні зусилля у сфері реформ. Від часів Революції 2014 року, Європейський Союз разом з іншими фінансовими інституціями мобілізував понад 15 мільйонів євро у грантах та у позиках для підтримки процесу реформ із потужною обумовленістю продовженням прогресу", - зауважив представник Єврокомісії.

Читайте також: Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Окремо він наголосив, що Євросоюз також підтримав Україну у вимірі військової та безпекової допомоги.

"Ми рішуче й повною мірою підтримуємо територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми здійснюємо це з використанням низки заходів, дипломатичних зусиль і продовженням діалогу", - додав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, після публікації стенограми телефонної розмови Зеленського і Трампа, що відбулася в липні, стало відомо, що президент України скаржився на недостатню допомогу з боку країн Європи.

Коментуючи сказані Трампу слова, Зеленський підкреслив, що розмова відбулася у складний період ослаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн. Незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.

На думку віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби, згадка лідерів Німеччини і Франції в липневій телефонній розмові президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - є робочим процесом у великій політиці, а не рівнем особистих образ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150628
 
 
 Топ коментарі
 
Знать бы еще в чем заключается эта беспрецедентность.
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Ага....
Вон Сименс турбины поставил......
Это ж когда Крым в Украину вернется - они же Украине достанутся!
Да и мост многие компании строить помогали..... Тоже все для украинцев....
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Тю, я думав найбільший пакет отримала Польща в 90-х...
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Знать бы еще в чем заключается эта беспрецедентность.
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Как же, аж 15 миллионов евро. До меня только сейчас дошло, что ЕС вообще ничем не помогли, кроме безвиза.

Давайте вспомним Грецию: больше 100 миллиардов (!!!) евро.
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По-моему даже то что выделялось выделялось в виде кредитов.
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беспрецедентно дали в долг с грабежническими процентами, это у них называется поддержка

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Тю, я думав найбільший пакет отримала Польща в 90-х...
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Как он ващще посмел коментировать слова величайшего лидера современности
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Ага....
Вон Сименс турбины поставил......
Это ж когда Крым в Украину вернется - они же Украине достанутся!
Да и мост многие компании строить помогали..... Тоже все для украинцев....
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... и помогли рашке Северный поток-2 построить, убив Украине транзит газа.
Приняли кацапстан обратно в ПАСЕ и т. д.
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Ідіоте, І Греція і Польша - члени Євросоюзу.
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Емм, Польщі основні кошти прийшли ДО того, як вона вступила в ЄС...
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Точно? Ти впевнений? Ще до того, як вона навіть стала кандидатом до вступу? От, зебобіки, пілять, брешуть і не моргнуть суки.
Придурку, завдяки вам, зЕбілам, Україна повернулась навіть не в часи Януковича, а в часи Кучми, а тому нам до Європи ще ого-го. В Європі сьогодні кажуть, що українці замість того, щоб років через 10 бути в Європі вирішили за пів року опинитись в жопі. Ви це зробили, вам то вдалось.
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Гей, шановний, зебілом мене тут ще ніхто не називав, за таке і в пику можна! Запам'ятай, я ніколи в житті не проголосую за неукраїнця!

А Польщі основні кошти дали після підписання нею угоди про асоціацію. В основному німці постаралися. От цікаво, що у цьому пості спонукало вас подумати, що я можу бути за Зєлю???
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За зебіла перепрошую! А от звинувачувати Європу в тому, що мало допомогла, то треба трохи думати, блін... скільки заслужили, стільки й допомогла. І то не мало. Скільки їм їх санкції коштували порахувати не пробували? О тож! І санкції. і безвіз, і торгові преференції, і підтримка на перемовинах. І це при тому, що 73% в нас зебілів.
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Загуглите тему помощи ЕС Турции - бабло вливают туда. В любом случае фраза «самая беспрецедентная в истории» немного голословна, разве нет?
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Затусуйте себе тот пакет в зад...ний карман .... Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 1935
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Так, почався срач з Європою. Все по заповітах *****, старається Зеля.
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"....более 15 млн евро....". Это все, что надо знать о помощи EC.
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15 миллионов или миллиардоч?А то в каждой статье по разному пишут
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Вова об этом не знает. В сценарии "Слуги народа" такого не было.
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""В течение пяти лет мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза (!!!). .. Со времен Революции 2014 года, Европейский Союз вместе с другими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млн (!!!) евро в грантах и ​​в займах для поддержки процесса реформ с мощной обусловленностью продолжения прогресса", - отметил представитель Еврокомиссии". Это стеб? Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 9261
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-- если ты в Германии -- это твои 15 млн. или млрд. ...а если ты совок парашный -- то не твои...*)
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это только на подкуп коррупции 15 лимонов. а сколько одних озабоченностей всей степеней градации было беспрецендентно выражено в ту же поддержку.
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Та не дурак він, здібний хлопчик. І з Штатами, і з Європою розісрався, і з Росією хрен що поладить. Головне задання в нього - повний хаос в Україні. Завдання в нього таке, от він і старається. І він, і його зелебобіки. Он як рознгавкались тварюки.
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а вот и выхлопы пошли...
короче наш малец все углы уже пометил,
не личном уровне конечна же - на уровне мировой политики!
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Так их просили помочь ,а они хотят откупиться? ..круто ..
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не дотягивает мировая политика до шмаркли - в Трускавец бы ее дней на 5.
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за глупости одного клоуна будет расплачиваться вся Украина - зебилы в первую очередь
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баран Зеля высказкл Трампу мнение Чугункина, доргой информации у него не было.
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Ідіоте, з Клімкіним він не контачив. Нахрена йому Клімкін, він, як там, найвидатніший лідер, пілять...
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Климкин был ОФИЦИАЛЬНЫМ главой МИД! Больше контачить не с кем.
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А сколкьо озабоченности было, ничем нельзя измерить.
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А вам есть дело до Буркина-Фасо? То-то же, Европа так же думает об Украине и других странах 3го мира.
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А що, тобі не перепало? А то як? Тобі ж особисто мали долю відвалити. Обділили убогого...
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Толку от денег, которые вывели из Украины на строительство кримского моста и финансирование сепаратистов - ровно НОЛЬ
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Честно говоря 15млн за 5 лет это ни о чем, даже в стране без коррупции. Сомнительная помощь. США выделили в 20 раз больше и за год, так что слова Трампа небезосновательны. Вообще "поддержка" страны, которая ведет войну с орками, в 15млн за 5 лет выглядит больше стебом, чем помощью.
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Пора европейцам понять, что они помогют не Укринине, а защиащают СЕБЯ!
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Сытым европейским бюргерам нет дела до проблем стран 3го мира. Горькая правда.
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С США и Европой разосрались. Нужно искать новых союзников. Как считаете, кто это будет?
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Расскажите лучше сколько было выплачено Греции
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Вранье.
Одной Греции не так давно дали на льготных условиях 30 миллиардов евро во время ее кризиса... не говоря уже о Польше, которой дотации была около 100 миллиардов.
Лицемерие нынче шагает по миру.
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Правильно то, что представитель Еврокомиссии сказал "Мы не комментируем телефонные разговоры". То, что говорили президенты - это своеобразная игра. Политик говорит одно, думает другое, а делает третье. Каждый правдами и не правдами выторговывает себе более выгодные условия.
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С 1991 года -- Украина в свободном, демократическом плаваньи! ... и, чем дальше, тем больше ей все должны... ..." Может что-то в консерватории исправить?"
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твари должны и очень много должны твари гейропейские.
Сев.потоком они толкнули паРашу на войну, своим молчанием твари поощряли войну...

я могу дальше перечислять - вопрос кому?..
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почему то есть подозрениe, шо после гениальной зебильной политики в штатах от западных партнеров увеличится в разы...
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что - ещё несколько ниток сев.потока построят?
или красный крест стройматериалы на донбасс поставлять не будет?
или не будут больше помогать крымский мост строить?
или была другая помощь?
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За всю историю пи*дежа ротом евробюргеров
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вот поэтому ЕС,США и невходящие в них,но помогшие деньгами страны просто обязаны помочь со следствием по вопросу растаскивания Порошенко с командою денег ....Деньги растащены,реформы не выполнены.ГБР должна ПЕРВОСТЕПЕННО взяться за присвоение этих денег,чтобы доказать как свою профессиолнальность,так и то,что в украине РЕАЛЬНО взялись за коррупционеров,а не за абстрактную коррупцию
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