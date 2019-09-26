 Ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії ЄС, - представник Єврокомісії

Він назвав безпрецедентною допомогу, яку Євросоюз надав Україні за останні п’ять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не коментуємо телефонні розмови та різні декларації. Дійсно важливо сказати, що допомога Європейського Союзу Україні є безпрецедентною. Протягом п’яти років ми надали Україні найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. ЄС продовжує підтримувати Україну та її демократичний шлях, визнаючи безпрецедентний виклик, з яким стикається Україна, і безпрецедентні зусилля у сфері реформ. Від часів Революції 2014 року, Європейський Союз разом з іншими фінансовими інституціями мобілізував понад 15 мільйонів євро у грантах та у позиках для підтримки процесу реформ із потужною обумовленістю продовженням прогресу", - зауважив представник Єврокомісії.

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Окремо він наголосив, що Євросоюз також підтримав Україну у вимірі військової та безпекової допомоги.

"Ми рішуче й повною мірою підтримуємо територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми здійснюємо це з використанням низки заходів, дипломатичних зусиль і продовженням діалогу", - додав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, після публікації стенограми телефонної розмови Зеленського і Трампа, що відбулася в липні, стало відомо, що президент України скаржився на недостатню допомогу з боку країн Європи.

Коментуючи сказані Трампу слова, Зеленський підкреслив, що розмова відбулася у складний період ослаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн. Незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.

На думку віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби, згадка лідерів Німеччини і Франції в липневій телефонній розмові президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - є робочим процесом у великій політиці, а не рівнем особистих образ.