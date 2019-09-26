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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (790) Мінздоров'я (968) Зоряна Скалецька (19)

 Важливо, щоб зміни тривали, а непорозуміння через відсутність комунікації зникли, - держслужбовці МОЗ запросили Скалецьку на зустріч

Працівники Міністерства охорони здоров'я запросили главу відомства Зоряну Скалецьку до діалогу для подальшого впровадження медичної реформи.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала гендиректор Директорату медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, держслужбовці МОЗ України, весь день чекали на обіцяну зустріч з міністром Зоряною Скалецькою, яка повернулася до Києва ще вчора, але так і не отримали запрошення. З розумінням ставимося до напруженого графіка міністра та того факту, що після відрядження у міністра багато важливих справ і зустрічей. Нам важливо, щоби зміни продовжувалися, а непорозуміння через відсутність комунікації зникло. А головне, ми, фахівці з питань реформи охорони здоров’я, хочемо продовжити та завершити зміни, яких чекають мільйони українців і ми самі. Адже кожен із нас - пацієнт. Ми маємо зробити це разом! Якісно, прозоро і відповідно до законодавства. Ми робимо перший крок назустріч і запрошуємо міністра до діалогу. Запрошуємо Зоряну Скалецьку 26 вересня 2019 року о 17:00 на зустріч з державними службовцями МОЗ України у Білу залу. Зі свого боку пропонуємо чесну розмову та фахові відповіді на питання, що стосуються впровадження якісних змін в охороні здоров‘я", - говорится в заявлении.

Читайте також: Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Важливо, щоб зміни тривали, а непорозуміння через відсутність комунікації зникли, - держслужбовці МОЗ запросили Скалецьку на зустріч 01
Важливо, щоб зміни тривали, а непорозуміння через відсутність комунікації зникли, - держслужбовці МОЗ запросили Скалецьку на зустріч 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150623
 
 
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госслужащие МОЗ Украины, весь день ждали обещанную встречу с министром Зоряной Скалецкой
Возможно у менистра та самая проблема красочно описаная ее хазяином Радецким Важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли, - госслужащие Минздрава пригласили Скалецкую на встречу - Цензор.НЕТ 2977
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Ну недорозумения исчезнут лет через пять минимум, может быть
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Радецкий лечение назначил , так что зебилы готовте АНУСЫ
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Дарма чекають.
Після змін у Трудовий кодекс їх всіх виженуть, а на їхнє місце візьмуть правильних, кошерних спеціалістів.
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Черт совсем потерялся , специально для зебилов анус это дырка в жопе через которую осуществляется пенитерация
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Не дай бог, чтобы "дальнейшее внедрение медицинской реформы" продолжилось. Всех супрунистов нужно, как можно скорее, убрать из МОЗ и других структур и назначить на должности не грантоедов, а признанных медицинским сообществом специалистов с практическим опытом работы.
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