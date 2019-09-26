 Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Радіо Свобода".

Судно зайшло в норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, під час якого 25 вересня на кораблі почалася пожежа. За попередньою версією, займання почалося під час зварювальних робіт.

На борту корабля було 30 членів екіпажу.

За інформацією норвезької телерадіомовної корпорації (NRK), була ймовірність вибуху судна.

За даними МЗС Росії, постраждалих серед членів екіпажу траулера немає.

Траулер "Бухта Наездник" побудовано в 1991 році і належить він Мурманському траловому флоту РФ.

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