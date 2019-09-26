 Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Радіо Свобода".
Судно зайшло в норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, під час якого 25 вересня на кораблі почалася пожежа. За попередньою версією, займання почалося під час зварювальних робіт.
На борту корабля було 30 членів екіпажу.
За інформацією норвезької телерадіомовної корпорації (NRK), була ймовірність вибуху судна.
За даними МЗС Росії, постраждалих серед членів екіпажу траулера немає.
Траулер "Бухта Наездник" побудовано в 1991 році і належить він Мурманському траловому флоту РФ.
А потом - Made in Norvay
який міг вибухнути..
а зараз затонув, що теж не дуже добре
Ждём-с.........
вылавливай его теперь... а там же мазута в трюмах...и еще какой-нибудь херни...
...пышут всякое...
Шкода, що 30 нідінгів не провалилися у Хель.
Але все одно - Heil Loki - Heil Gullveigr - Heil Fenrir - Heil Jormungandr - Heil Hel - Heil Nidhoeggr - HEIL RAGNAROK!!!
Arckanum - Svarti
Kampfar - Tornekratt
Ось він - Норвезький Диявол
Ось ще їхній ґепічний кліп, тут на тему норвезької Чорної Смерті (епідемія чуми 1349 року), але... на кацапії непогано б повторити...
Kampfar - Mylder (Official Music Video)
І ще потужно:
Kampfar - Daimon (Official Video)
Суворі норвезькі хлопці вже 25 років на сцені - і досі люто смалять з кожним альбомом...
Спочатку людей ґамселять йотуни (крижані велетні), а потім Диявол припиняє усе оце, рішуче опустивши температуру до −273,15°C
Nordjevel - Djevelen I Nord (official video)
русоговносми :
https://youtu.be/qdkRzsE3AMo
мировое древо... Иггдрасиль...
Взагалі що найцікавіше - в цій системі немає "бога-творця". Боги - народжуються вже у світі, і це по суті "продвинута цивілізація" (з магічними технологіями, безсмертям та ін.) - і вони самі прокачали себе до Богів... І якщо вдуматись, то коли Одін висів напівживий-напівмертвий, сам себе пришпиливши списом до Ясеня - а чи не в квантовій суперпозиції Шредінгера він висів, підключений до першооснов Всесвіту - і отримав Руни (ключі до "програмного коду" реальності)?
"...сначала не было ничего: ни земли, ни неба, ни песка, ни холодных волн. Была лишь одна огромная черная бездна Гиннунгагап. К северу от нее лежало царство туманов Нйфльхейм, а к югу - царство огня Муспельхейм. Тихо, светло и жарко было в Муспельхейме, так жарко, что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, не мог там жить, в Нифльхейме же, напротив, господствовали вечный холод и мрак.
Но вот в царстве туманов забил родник Гергельмир. Двенадцать мощных потоков, Эливагар, взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в бездну Гиннунгагап. Жестокий мороз царства туманов превращал воду этих потоков в лед, но источник Гергельмир бил не переставая, ледяные глыбы росли и все ближе и ближе подвигались к Муспельхейму. Наконец лед подошел так близко к царству огня, что стал таять. Искры, вылетавшие из Муспельхейма, смешались с растаявшим льдом и вдохнули в него жизнь. И тогда над бескрайными ледяными просторами из бездны Гиннунгагап вдруг поднялась исполинская фигура. Это был великан Имир, первое существо в мире". (У перекладі науковою мовою: Сингулярність, тобто Усе в одній крапці... - потім Імпульс - перевищення критичної маси - і Великий Вибух).
Шо не згорить - те потоне, а
що не потоне - стане президентом.
И зачем было тушить? Нужно было сразу затопить. Утонул бы совершенно целенький.