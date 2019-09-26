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 Події, За кордоном
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Все про:корабель (572) Норвегія (114) пожежа (1822) Росія (20008)

 Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув

У порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер "Бухта Наездник".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Радіо Свобода".

Судно зайшло в норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, під час якого 25 вересня на кораблі почалася пожежа. За попередньою версією, займання почалося під час зварювальних робіт.

На борту корабля було 30 членів екіпажу.

За інформацією норвезької телерадіомовної корпорації (NRK), була ймовірність вибуху судна.

За даними МЗС Росії, постраждалих серед членів екіпажу траулера немає.

Траулер "Бухта Наездник" побудовано в 1991 році і належить він Мурманському траловому флоту РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150618
 
   
 Топ коментарі
 
Слава тобі господи, бережи екологію від мокшів.
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Локі спалив - Йормунгандр зжер Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 3375
Шкода, що 30 нідінгів не провалилися у Хель.
Але все одно - Heil Loki - Heil Gullveigr - Heil Fenrir - Heil Jormungandr - Heil Hel - Heil Nidhoeggr - HEIL RAGNAROK!!!
Arckanum - Svarti

Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 910
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К сожалению они успели передать его в ремонт и возгорание было при сварочных работах, т.е. за судно полностью несет ответственность норвежская фирма занимавшаяся ремонтом. Им прижется с лихвой компенсировать козломордым стоимость их корыта. Так что козломордые будут в плюсе
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не надо ля-ля. За ТБни пожбез на корабле отвечает хозяин, который разрешил сварочные работы на корабле.
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Запомните все! Господь Бог пишется с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!
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Жаль норвежцев, которые так ярко борются за сохранение окружающей среды и тут это говно....да еще и прям у берега
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Эти борцы скупают всю рыбу выловленную русскими где попало и как попало.
А потом - Made in Norvay
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Просвещу. Пожар возник при. проведении сварочных работ, которые производили норвежцы. Им придется еще страховку платить.
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хтось повідомляв, що на борту був аміак,
який міг вибухнути..
а зараз затонув, що теж не дуже добре
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Хорошая новость. Козломордые есть зашкваренные?
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Съ%%%%сь, к сожалению Но некоторые надышались дымом. Хоть шота...
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ну хотя бы психологические травмы, я надеюсь, они получили?!!
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О ***, загасили. А ви кажете кацапи рукожопи. 😀
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За три наших буксира Боженька решил забрать только одного "наездника"!
Ждём-с.........
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к Норвежским берегам что не причалит от рашки... как не говно так погорелец-потопелец...
вылавливай его теперь... а там же мазута в трюмах...и еще какой-нибудь херни...
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Почему затонул? Поехал в гости к хору им.Пятницкого.
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В конце СССР "Адмирал Нахимов" затонул возле порта. А этот прямо в порту. Мо-лод-цы.
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А, точно! -- Адольф Хитлер, то Советский Союз... -- пардон за извинение...*)
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Затонул в бухте траулер "Бухта Наездник", воистину, как корабль назовешь так он и поплывет.
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А затонул почему , огонь водой заливали ? Уж лучше бы дальше горел .
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Так вже ж водою його залили... Радикільно так залили... )))))))))
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Треба було пиловим вогнегасником?
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Сгорел и утонул идеально! желаю чтобы все!
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Локі спалив - Йормунгандр зжер
Шкода, що 30 нідінгів не провалилися у Хель.
Але все одно - Heil Loki - Heil Gullveigr - Heil Fenrir - Heil Jormungandr - Heil Hel - Heil Nidhoeggr - HEIL RAGNAROK!!!
Arckanum - Svarti

Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 910
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Шаурма в тренді - тепер навіть у кацапській буцигарні )))))
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Увімкнув кліп старої та суворої норвезької групи:
Kampfar - Tornekratt
Ось він - Норвезький Диявол Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 8250
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Не хотілося б тут зводити містику до приземленого (насправді кліп про Армагеддон та пекельні борошна), але... Але ваша ідея мені подобається Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 6385 Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 7980
Ось ще їхній ґепічний кліп, тут на тему норвезької Чорної Смерті (епідемія чуми 1349 року), але... на кацапії непогано б повторити...
Kampfar - Mylder (Official Music Video)

І ще потужно:
Kampfar - Daimon (Official Video)

Суворі норвезькі хлопці вже 25 років на сцені - і досі люто смалять з кожним альбомом...

Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 2987
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Теж норвежці, група "Північний Диявол"... Оце теж треба кацапам зробити Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 1520
Спочатку людей ґамселять йотуни (крижані велетні), а потім Диявол припиняє усе оце, рішуче опустивши температуру до −273,15°C
Nordjevel - Djevelen I Nord (official video)
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Ну хоть одна хорошая новость за неделю!
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Нанотехнології,так треба гасити пожежі,що горить,то треба попити))
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Рискну выдвинуть гипотезу, что удельный вес траулера был тяжелее воды.
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так там еще были и цистерны с аммиаком!!!! и оно упало на бок у причала... и могло бабахнуть..... от бедной Норвегии повезло...
русоговносми :
https://youtu.be/qdkRzsE3AMo
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"Тьху... Що за смердюча гидота?" - прогарчав дракон Нідхегг, спльовуючи розгризені уламки кацапського корита, і знову вгризся у коріння Іггдрасіля...
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Що цікаво, германо-скандинавська міфологія якось дивно стикується з наукою... наприклад, народження Всесвіту та його трансформації на перших етапах - просто поетизований опис Великого Вибуху та процесів на етапі гарячого Всесвіту... Також 9 світів та їхня структура-Валькнут - просто теорія Мультиверсуму (багатьох паралельних всесвітів).
Взагалі що найцікавіше - в цій системі немає "бога-творця". Боги - народжуються вже у світі, і це по суті "продвинута цивілізація" (з магічними технологіями, безсмертям та ін.) - і вони самі прокачали себе до Богів... І якщо вдуматись, то коли Одін висів напівживий-напівмертвий, сам себе пришпиливши списом до Ясеня - а чи не в квантовій суперпозиції Шредінгера він висів, підключений до першооснов Всесвіту - і отримав Руни (ключі до "програмного коду" реальності)?

"...сначала не было ничего: ни земли, ни неба, ни песка, ни холодных волн. Была лишь одна огромная черная бездна Гиннунгагап. К северу от нее лежало царство туманов Нйфльхейм, а к югу - царство огня Муспельхейм. Тихо, светло и жарко было в Муспельхейме, так жарко, что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, не мог там жить, в Нифльхейме же, напротив, господствовали вечный холод и мрак.
Но вот в царстве туманов забил родник Гергельмир. Двенадцать мощных потоков, Эливагар, взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в бездну Гиннунгагап. Жестокий мороз царства туманов превращал воду этих потоков в лед, но источник Гергельмир бил не переставая, ледяные глыбы росли и все ближе и ближе подвигались к Муспельхейму. Наконец лед подошел так близко к царству огня, что стал таять. Искры, вылетавшие из Муспельхейма, смешались с растаявшим льдом и вдохнули в него жизнь. И тогда над бескрайными ледяными просторами из бездны Гиннунгагап вдруг поднялась исполинская фигура. Это был великан Имир, первое существо в мире". (У перекладі науковою мовою: Сингулярність, тобто Усе в одній крапці... - потім Імпульс - перевищення критичної маси - і Великий Вибух).
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Кто этим кораблям такие притыренные названия даёт, аж интересно..
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Касаби привезли свого зварювальника, з Сєвєро-Двінска, з досвідом
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На росії завжди так:
Шо не згорить - те потоне, а
що не потоне - стане президентом.
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а где же наш коллега NNN со своими мудрыми замечаниями?
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Иванотехнолог Ворбайс снова что-то не то просверлил, на этот раз по видимому маслопровод.
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Сгорел железный корабль в воде.... Пипец.. учебники по физике нужно выкинуть на помойку...
И зачем было тушить? Нужно было сразу затопить. Утонул бы совершенно целенький.
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даремно 16-ти річна дівчина пливла до США без туалету на супер екологічному човні, повітря і воду всеодно зіпсували! може тепер розпачне не з викидами боротися ,а з кацапами!
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От невдача, затонув ((. Хто б міг подумати?
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