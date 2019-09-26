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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3147) корупція (2576) боротьба (58) Дмитро Дубілет (15)

 Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Кабінет міністрів планує створити разом з представниками громадських організацій робочі групи для боротьби з корупційними схемами в різних галузях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції.

"Щодо кожного проєкту (боротьба з корупцією в різних галузях. - Ред.) ми зможемо сформувати спільну робочу групу, яка буде складатися з представників уряду та громадянського суспільства", - сказав Дубілет.

Зазначається, що йдеться про боротьбу з корупцією у сферах оборони, юстиції, економіки, соціальної політики, культури, освіти, охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150616
 
   
 Топ коментарі
 
больше групп...хороших и разных ...
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
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ПЗДЦ! Вам выдали номера как коровам на ферме!
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больше групп...хороших и разных ...
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
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ПЗДЦ! Вам выдали номера как коровам на ферме!
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Нам выдали,вы купили.С 14 года нет прямой регистрации.
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Ослик, попробуй запостить с фейсбука. Глядишь и у тебя номер появится и перестанешь завидовать. Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4125
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Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. (с)
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на бото ферме вживляют чип в то место, где должен быть мозг
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Нормальные девушки.Работа у них тяжёлая,с вредностями.Требует легализации и допуска иностранцев на их рынок труда,чтобы конкуренцию развивать.
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а не легче ли принять нормальные европейские законы? зачем придумывать колесо? - популизм и трата бюджетных денег - проверяющие проверяющих
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На это всегда один ответ, у любой власти- Украина уникальная и цивилизованные законы не подходят . А еще встречается, Мураев сейчас пропагандирует, что Украина должна быть нейтральной.
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Ой-вей))) бенины цуцики будут контролировать "барьбу с карупцией"
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А эти всякие "НАБУ, САП, АКУ" куда тогда девать?
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А где можно записаться в такую группу?! Маузер выдадут? А кожанку?
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Шоколадку только. Ну и раз в месяц тортик.
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Згода, тільки кондитерка має буди Рошен, бо все інше - отрута!
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Черви в канхветах могуть завестись от длительного и не надлежащего хранения у реализатора.Производство конфет - горячее производство.Микробы не выживают,не то что черви.
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Ключове слово - Рошен. Що поробиш - конкурентна боротьба. Привіт - Конті!
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Я покупаю то, что мне нравится. И Рошен и Конти и Свиточ. Бренды для меня не имеют значения. Люди же покупают Порши, не взирая на то, что Порш сотрудничал с нацистами. Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4191
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это бенины группы, ты попутал! там максимум растворимый кофэ. с мацой.
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при федориче уже были такие группы.
Попроверяли недельку, - ехали на Киев машина дном асфальт скребла от "результатов" барьбы. Девкам на заправке за кофе пятихатки без сдачи совали.
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Не покидает впечатление, что мы в ситуации, когда родители легли спать, а дети играют в игру, изображают взрослых. Одно еще утешает, что когда проснуться, хорошеьнко набьют сраку ремнем, и поставят в угол!
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пока родители спят, детки уже до спичек добрались, так что могут хату спалить вместе с "родителями". Ага.
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А когда начнут раздавать кожаные куртки и маузеры!
П.С. Вэлком в 1917 год.... Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4560
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выездные тройки ВЧК создайте идиоты..., по примеру пращеров Зеленского....
Ни в одной стране такой херни нет....
Уберите коррупцию на самом верху и внизу она уйдет...
Верните 5 лярдов денег Бени снова в бюджет Украины для начала...
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Так а когда ЗЭпрезидент номер телефона объявит???
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хорошая работа, наверное. прибыльная и вечная.
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В Украине -- да.
Особенно любит бороться с коррупцией и жить по-на-новому мудрый украинский народ. Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7462
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даешь в каждую контору по "черной сотне", таварищи!
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для борьбы с коррупционером достаточно трёх надежных товарищей
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Вы не сказали к какому новому году -- 2020, 2021,.....
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Т.е. Вы предлагаете мне покоррупционерить? И поторопиться??? О_О
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Чернь и борьба с коррупцией,вещи несовместимые
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У семи нянек дитя без глазу.
Какие рабочие группы??? Законы должны работать - вот и фсё!!!
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Жиза.ua
Короче я не успеваю за новостями, потому что болею, но там, говорят, кто-то из бизнеса бастует уже, кто-то готовится, айтишники пакуют чемоданы - инвестиции в страну завозить, разумеется - так это ещё платёжки не пришли.

Я короче вам скажу что дальше будет.

Дальше учителя, не дождавшись 4000 долларов, пенсионеры, не получившие повышение пенсий, и субсидианты, получившие гениталию на воротник заместо субсидий, охренеют.
Поймут, как заблуждались.
Выйдут на Майдан.
Скинут Зеленского.
Ну, точнее, он сам уйдёт. Я бы тоже зассал, против тёток из ЖЕКа-то. Да любой бы зассал, будем откровенны.

В общем, примерно 73% из 73 процентов в Зеленском разочаруются.
Покаются перед старыми политиками. Извинятся. Попросят прощения.
И новым президентом выберут того, кто НА САМОМ ДЕЛЕ всегда заботился о простых людях.

То есть Тимошенко.
Vladimir Zavgorodny
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Главным - и единственным - инвестором в Украине будет Коломойский!

Місія МВФ покидає Київ. Привіт, дефолт!

МВФ поїхав з України, не прийнявши жодного рішення...
Гончарук тиждень тому вихвалявся, що питання отримання 10 ярдів долара вирішено і потіти не варто...
Що ж, неуків та недорослів в чергове серйозні дяді та тьоті відлупцювали мокрими трусами по мордах..
Що буде далі? А хер го зна...
Та промислове виробництво у серпні впало, під 17% на внутрішньому ринку Кабмін напозичався уже до ста міліардів гривень . Через опущений курс долара бюджет недобрав тільки прямих грошей 60 ярдів. Так виглядає, що Юлині кульбіти осені 2008 скоро нам видадуться дитячим ранком у дитсадочку...
Та це добре.
Народ має нажертися свого вибору по вуха ...
Так що, все добре, синку...
Все, про що говорили та попереджали вас порохоботи, збувається з ювелірною точністю ...
Готуйте собі відхід, 73% та члени команди Зе. Падати будете боляче. І пощади вам не буде...
Ле хайм, камікадзе...

В.Музика
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Для кожної робочої групи потрібно створити Офіс Робочої Групи.
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А кольты членам групп дадут? Чтоб приговор тут же, на месте. Был в истории Дикий Запад, будет Дикий Восток.
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