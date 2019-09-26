 Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції.
"Щодо кожного проєкту (боротьба з корупцією в різних галузях. - Ред.) ми зможемо сформувати спільну робочу групу, яка буде складатися з представників уряду та громадянського суспільства", - сказав Дубілет.
Зазначається, що йдеться про боротьбу з корупцією у сферах оборони, юстиції, економіки, соціальної політики, культури, освіти, охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури.
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
детский лепет
Попроверяли недельку, - ехали на Киев машина дном асфальт скребла от "результатов" барьбы. Девкам на заправке за кофе пятихатки без сдачи совали.
П.С. Вэлком в 1917 год....
Ни в одной стране такой херни нет....
Уберите коррупцию на самом верху и внизу она уйдет...
Верните 5 лярдов денег Бени снова в бюджет Украины для начала...
Особенно любит бороться с коррупцией и жить по-на-новому мудрый украинский народ.
Какие рабочие группы??? Законы должны работать - вот и фсё!!!
Короче я не успеваю за новостями, потому что болею, но там, говорят, кто-то из бизнеса бастует уже, кто-то готовится, айтишники пакуют чемоданы - инвестиции в страну завозить, разумеется - так это ещё платёжки не пришли.
Я короче вам скажу что дальше будет.
Дальше учителя, не дождавшись 4000 долларов, пенсионеры, не получившие повышение пенсий, и субсидианты, получившие гениталию на воротник заместо субсидий, охренеют.
Поймут, как заблуждались.
Выйдут на Майдан.
Скинут Зеленского.
Ну, точнее, он сам уйдёт. Я бы тоже зассал, против тёток из ЖЕКа-то. Да любой бы зассал, будем откровенны.
В общем, примерно 73% из 73 процентов в Зеленском разочаруются.
Покаются перед старыми политиками. Извинятся. Попросят прощения.
И новым президентом выберут того, кто НА САМОМ ДЕЛЕ всегда заботился о простых людях.
То есть Тимошенко.
Vladimir Zavgorodny
Місія МВФ покидає Київ. Привіт, дефолт!
МВФ поїхав з України, не прийнявши жодного рішення...
Гончарук тиждень тому вихвалявся, що питання отримання 10 ярдів долара вирішено і потіти не варто...
Що ж, неуків та недорослів в чергове серйозні дяді та тьоті відлупцювали мокрими трусами по мордах..
Що буде далі? А хер го зна...
Та промислове виробництво у серпні впало, під 17% на внутрішньому ринку Кабмін напозичався уже до ста міліардів гривень . Через опущений курс долара бюджет недобрав тільки прямих грошей 60 ярдів. Так виглядає, що Юлині кульбіти осені 2008 скоро нам видадуться дитячим ранком у дитсадочку...
Та це добре.
Народ має нажертися свого вибору по вуха ...
Так що, все добре, синку...
Все, про що говорили та попереджали вас порохоботи, збувається з ювелірною точністю ...
Готуйте собі відхід, 73% та члени команди Зе. Падати будете боляче. І пощади вам не буде...
Ле хайм, камікадзе...
В.Музика