 Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.
Журналісти поцікавилися, чи можлива ситуація, коли білоруські військові в рамках спільних дій зі збройними силами Росії прийдуть зі зброєю на територію України.
"Білоруські військові можуть опинитися на Донбасі, тільки коли я ухвалю таке рішення. Я головнокомандувач Збройних сил Білорусі. У нас абсолютно мобільна, озброєна, пристосована до сучасного бою армія. І що найважливіше - дисциплінована. Там не може бути якихось шарахань" , - підкреслив Лукашенко.
"Що стосується участі в бойових діях і щоб ви від нас труни отримували - я тоді не президент Білорусі. Не чекайте від нас капостей… Ми не можемо бути ворогами вашого народу (України. - Ред.). І все наше керівництво, і я як Президент, який має в тисячу разів більше повноважень, ніж у вашого Президента (Зеленського. - Ред.), я ніколи на це не піду", - зазначив Лукашенко.
Ты оптом ее покупаешь?
Какие враги о чем вы? Вы че порохобот что ли?
(от рашки как бы тоже..до последнего не ждали...а некоторые упоротые и до сих пор не верят)
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВИ БРАТИ І ХОЛУЇ *****.
Не к добру эти заявы....
Не может человек уничтоживший свой народ как нацию быть искренним...
У нас разное с совковыми ублюдками понятие о свободе и о благах
Помнится, В.В.Хуйло, в бытность Путиным, тоже много говорил о бредовости даже самой такой мысли....
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"
(с) фильм "Крестный отец"
...шо-то, у Луки голова с глобусом не сростается...
Будь на признания скуп, не слушай льстивых врак.
А погляди с умом - и ты увидишь сразу:
Тот, кому верил ты, - он твой предатель, враг!
Омар Хайям
Конечно же твои спецслужбы не знали, что его похитили и не помогали перевозить через границу!!!!!
Здасть. Здасть всіх. А потім щось збреше.
Здасть. Здасть всіх. А потім щось збреше.
Це називається "хитрість" Лукашенка.