 Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Журналісти поцікавилися, чи можлива ситуація, коли білоруські військові в рамках спільних дій зі збройними силами Росії прийдуть зі зброєю на територію України.

"Білоруські військові можуть опинитися на Донбасі, тільки коли я ухвалю таке рішення. Я головнокомандувач Збройних сил Білорусі. У нас абсолютно мобільна, озброєна, пристосована до сучасного бою армія. І що найважливіше - дисциплінована. Там не може бути якихось шарахань" , - підкреслив Лукашенко.

"Що стосується участі в бойових діях і щоб ви від нас труни отримували - я тоді не президент Білорусі. Не чекайте від нас капостей… Ми не можемо бути ворогами вашого народу (України. - Ред.). І все наше керівництво, і я як Президент, який має в тисячу разів більше повноважень, ніж у вашого Президента (Зеленського. - Ред.), я ніколи на це не піду", - зазначив Лукашенко.

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