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Все про:агресія (890) Білорусь (829) Лукашенко (405)

 Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголошує на відсутності військової загрози для України з боку Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Журналісти поцікавилися, чи можлива ситуація, коли білоруські військові в рамках спільних дій зі збройними силами Росії прийдуть зі зброєю на територію України.

"Білоруські військові можуть опинитися на Донбасі, тільки коли я ухвалю таке рішення. Я головнокомандувач Збройних сил Білорусі. У нас абсолютно мобільна, озброєна, пристосована до сучасного бою армія. І що найважливіше - дисциплінована. Там не може бути якихось шарахань" , - підкреслив Лукашенко.

"Що стосується участі в бойових діях і щоб ви від нас труни отримували - я тоді не президент Білорусі. Не чекайте від нас капостей… Ми не можемо бути ворогами вашого народу (України. - Ред.). І все наше керівництво, і я як Президент, який має в тисячу разів більше повноважень, ніж у вашого Президента (Зеленського. - Ред.), я ніколи на це не піду", - зазначив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий помилувати українського журналіста Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса Політику

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150613
 
 
 Топ коментарі
 
С такими "друзьми"...врагов иметь не надо...
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А как же Паша Гриб, выкраденный ФСБ РФ на территории Белоруси?
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а кто в оон голосовал против Украины?
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С такими "друзьми"...врагов иметь не надо...
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А что-то мне говорит чуйка, что бацька сейчас не врет.
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бацько знає толк в бульбі.Може оцінити,що тупорилі зебіли і тут самі себе зробили разомНе ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7803
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Круто, покажешь такую картошку при Поросе? Может я бы ее не садил, а купил по 4 грн))
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враховуючи тупість зебільного стада дам ссилочку по 2015 р "...Оптом скупают ее за 2,5-2,90 грн. Аграрии говорят, что цена не выгодна, но продают .." роздріб ціна 3,50- 4- 5 грив/кгhttps://tsn.ua/ru/groshi/kartoshka-uzhe-dostigaet-5-10-griven-za-kilogramm-chto-budet-dalshe-s-cenami-494529.html Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1994
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дурню, роздріб ціна 3.5-5 грв/кг, також куриш,як і твоє Зе сцкло, не можеш швидко орієнтуватися?
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Не было таких цен, разве что за побитую копалками которая 25% погниет
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ну так, забув з ким маю справу, вам зебілам сц# в глаза, а ви -божья роса. Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2198погугли і більше не тормози, спочатку вчи мат. частину ,потім виходь в ефір. Не маю бажання більше тратити час на тебе. Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5975
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Я оперирую реальностью, а не фантазиями и дописками. Не было таких цен, закупки опт у населения были от 4 грн до 6, продавали по 8-15
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Чому ця хвойда до нас в друзі набивається?
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Ему че Ху%ло скажит он то и делает. Лично для меня тут никакой загадки. Зачем это пуйлу? Ну, - не мытьём так катанием.
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почему то сразу вспомнился этот паренек-Гриб...."не нужно ожидать от нас пакости".То рубаха коротка,то )(уй по колено
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Лукашенка, иди поешь картохи с маслом и узбагойся!!!
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Калхознік паскудить нишком. Але коли чує бабло торгує, і навіть тоді плює на путлєра.
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За последнее время от вас пакости только и исходят
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скажи какие капостные Твои друзья ,и я Тебе скажу,что Ты такой же
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А как же Паша Гриб, выкраденный ФСБ РФ на территории Белоруси?
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а кто в оон голосовал против Украины?
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Гэта не пакасць, а цяжкая неапхадзимасць, потому шо так велел рыбоглазый старший брат.
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Якби ти Лука контролював свою країну Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7391 Насправді тебе навіть питати не будуть.
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І як тут не згадати захоплення фсбістами Гриба..
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Хм, а от Луки в данном вопросе хотя бы что-то еще зависит? Вопрос риторический.
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Що путя скаже , те і зробить ! Боронь Боже , від таких друзів !😈
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мишебратство заходит с фланга, от путинского холуя
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Тобто військовий союзник кацапії,нам не ворог?Якась муйня))
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тю, так у нас же потепление с наРосиией пристайко только об этом и говорит, да и в НАТО нам не надо судя по заявлениям ЗекоМанды.
Какие враги о чем вы? Вы че порохобот что ли?
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не ждите пакостей... они всегда приходят нежданно-негаданно )))
(от рашки как бы тоже..до последнего не ждали...а некоторые упоротые и до сих пор не верят)
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3.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВИ БРАТИ І ХОЛУЇ *****.
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нужно срочно укреплять границу с Беларусь....
Не к добру эти заявы....
Не может человек уничтоживший свой народ как нацию быть искренним...
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********** вонючая портянка, называющая себя диктатором, мечтающая воссоздать и возглавить совок, возрадившая террор кгб и массовые убийства оппонентов, загнавшая свою страну в ********** долговое ярмо, рассказывет украинцам о благах
У нас разное с совковыми ублюдками понятие о свободе и о благах
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уж больно рьяно нас успокаивает... Хоть бы братьями не назвал, что ли!
Помнится, В.В.Хуйло, в бытность Путиным, тоже много говорил о бредовости даже самой такой мысли....
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Перед зустріччю їм обом обов'язково треба поговорити по телефону...... Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 170


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Стародубщину гони, а то опять 50% населения уничтожим
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""Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. ... Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Лукашенко". Вассал роССии Лукашенко угрожает Украине?
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Не ждите пакостей, но в ООН мы будем голосовать за российский Крым и все такое, вот крыса ...
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"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"

(с) фильм "Крестный отец"
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Он просто отдаст свои войска в подчинение Путину.
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Це слова боехуна. А діла - це голосування в ООН, наприклад...
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и чтобы вы от нас гробы получали -- мы от них в Донбасе!

...шо-то, у Луки голова с глобусом не сростается...
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Можете, так как Белорусь на 90% это Россия.
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Может и не врёт, но сало я бы перепрятал.
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Поменьше в наши дни имей друзей, простак,
Будь на признания скуп, не слушай льстивых врак.
А погляди с умом - и ты увидишь сразу:
Тот, кому верил ты, - он твой предатель, враг!

Омар Хайям
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Ты это двуличная жаба Грибу расскажи!
Конечно же твои спецслужбы не знали, что его похитили и не помогали перевозить через границу!!!!!
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Беларусь уже де-факто губерния РФ а лука там просто пожизненный (по желанию хла) губернатор.
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не слухайте цього брехуна.
Здасть. Здасть всіх. А потім щось збреше.
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не слухайте цього брехуна.
Здасть. Здасть всіх. А потім щось збреше.

Це називається "хитрість" Лукашенка.
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Расскажи крыса как граждане Украины въезжающие в РБ оказываются в кацапских сизо?
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Рашист ***** в 2005 году тоже говорил что никогда не пойдёт отбирать Крым у Украины. Итог известен. https://www.youtube.com/watch?v=1__EPqhMrFQ
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