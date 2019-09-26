 Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Україна на цьому тижні не відправить в ПАРЄ складу нової делегації, то оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто, в України не буде НІЯКОЇ делегації в ПАРЄ", - стверджує Гончаренко.
"Про це вчора офіційно повідомили Україну, в тому числі генсек ПАРЄ Войцех Савіцкі в телефонній розмові зі мною і Володимиром Ар’євим (главою попередньої делегації України в ПАРЄ)", - додав він.
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За словами Гончаренка, в такому випадку представники України не зможуть брати участь не тільки в сесії ПАРЄ, а й в роботі в комітетах.
Новий склад делегації можна буде подати в кінці листопада або вже 27 січня в початку зимової сесії, зазначив депутат.
"Вважаю, що такий розвиток подій буде не в інтересах України. Можна прийняти рішення не брати участь в роботі жовтневої сесії, але делегацію треба подавати. Інакше і на сесії, і на комітетах, які будуть проходити в міжсесійний період, буде звучати позиція Кремля, а України - не буде", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, 20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардеп з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" і Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Раду 8-го скликання.
21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.
23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації. Таким чином наша країна висловлює протест проти повернення Росії в ПАРЄ.
26 вересня "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що все одно делегує свого представника для роботи в осінній сесії ПАРЄ, незважаючи на бойкот роботи українською делегацією.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зазначив, що делегат від ОПЗЖ в такому випадку може представляти тільки свою особисту позицію, а не нової делегації Ради.
опустил репутацию Украины ниже плинтуса
два месяца назад?
Когда у Порошенко уже не было возможностей как президента
влиять на ситуацию.
іиєю, - коли вивчиш українську мову?
А я її вчив в російскомовній школі 30 років тому.
Нужно продолжать драться на всех площадках....
Только вот драться по ходу уже не кому...
Остались единицы... - такие как этот Гончаренко, над которым издевались и смеялись раньше...
а мы туда собирались? мы с ними поссорились и демонстративно грюкнули дверью
если хотят с нами дружить пусть выгоняют своих расейских арендаторов
а так наши представители, если это нормальные представители не хотя там даже в одном туалете пардон, грубо говоря облегчаться
Ну вот, а мы переживали и нервничали. Мы боялись, что про Украину забудут и про Украину не будут вспоминать.
Да нет же!
Благодаря усилиям одного из лучших лидеров современного мира (это не я сказал, если что) - Украина снова на первых полосах!
Президент Украины сжигает мосты в Европе! Звучит же!
Юрий Бирюков
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та!
Видимо он лучше спец по анулизингу чем ляшко!
А на бедного ляха зря наговаривали.......
Ни одна капля не считает себя виновницей наводнения.
* * *
УВАГА! ПЕНСІОНЕРАМ, ЯКІ МАЮТЬ В РОТІ ЗОЛОТІ ЗУБИ, СУБСИДІЙ НЕ БУДЕ!
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Вместо таблички "Стучите, открыто", на ларьке появилось "Настучали, закрыто".
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Хватит зубоскалить по поводу измученного вида Ленки Зеленской! Посмотрел бы я на вас, если бы вам пришлось каждую ночь роялем наряжаться.
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В аду НЕТ отдельного котла для интровертов.
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Просьба к родителям: делая детей, доделывайте их до конца!
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Чёрный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
* * *
- Пора?
- Чекай! Вони ще зелені, нехай трохи почервоніють.
Як в унісон кацапи і зебіли вимагають вийти з ПАРЄ. Савпадєніє?