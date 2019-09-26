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Все про:ПАРЄ (587) Гончаренко (205)

 Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Якщо Україна до кінця тижня не подасть у ПАРЄ складу нової делегації, на найближчі півроку наша країна взагалі не матиме представництва в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна на цьому тижні не відправить в ПАРЄ складу нової делегації, то оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто, в України не буде НІЯКОЇ делегації в ПАРЄ", - стверджує Гончаренко.

"Про це вчора офіційно повідомили Україну, в тому числі генсек ПАРЄ Войцех Савіцкі в телефонній розмові зі мною і Володимиром Ар’євим (главою попередньої делегації України в ПАРЄ)", - додав він.

Також читайте: Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

За словами Гончаренка, в такому випадку представники України не зможуть брати участь не тільки в сесії ПАРЄ, а й в роботі в комітетах.

Новий склад делегації можна буде подати в кінці листопада або вже 27 січня в початку зимової сесії, зазначив депутат.

"Вважаю, що такий розвиток подій буде не в інтересах України. Можна прийняти рішення не брати участь в роботі жовтневої сесії, але делегацію треба подавати. Інакше і на сесії, і на комітетах, які будуть проходити в міжсесійний період, буде звучати позиція Кремля, а України - не буде", - додав Гончаренко.

Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко 01
Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко 02

Нагадаємо, 20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардеп з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" і Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Раду 8-го скликання.

21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.

23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації. Таким чином наша країна висловлює протест проти повернення Росії в ПАРЄ.

26 вересня "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що все одно делегує свого представника для роботи в осінній сесії ПАРЄ, незважаючи на бойкот роботи українською делегацією.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зазначив, що делегат від ОПЗЖ в такому випадку може представляти тільки свою особисту позицію, а не нової делегації Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150612
 
   
 Топ коментарі
 
ну и что?....
Нужно продолжать драться на всех площадках....
Только вот драться по ходу уже не кому...
Остались единицы... - такие как этот Гончаренко, над которым издевались и смеялись раньше...
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вот до чего Зеленский за 100 дней страну докатил..
опустил репутацию Украины ниже плинтуса
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Катастроффа. А же браття далі жити, це ж доведеться і взноси тоді не платити.
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так у нас найвеличніший світовий лідер в президентах. Якось видюжемо
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Глыба дипломатии и величайший мировой стратег, я бы сказал 😂😂😂
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С каких пор у нас Леша лидер и президент дурочка? Или ты в зеботоферме на макияж зарабатываешь и не особо вникаешь о чем люди беседуют, перднула абы перднуть и следующие копейки строчишь?
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вот до чего Зеленский за 100 дней страну докатил..
опустил репутацию Украины ниже плинтуса
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Ну да, и конечно же ничего что сама ПАСЕ свою репутацию давно опустила пустив туда назад раху.
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Давно это когда,
два месяца назад?
Когда у Порошенко уже не было возможностей как президента
влиять на ситуацию.
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Ну тогда и у Зеленского еще не было возможностей. Но речь не о них сейчас, а о ПАСЕ и их европейских якобы принципах. Причем тут влияние. Либо есть у Европы принципы, либо есть двойные стандарты. И нельзя быть чуть-чуть беременным.
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У президента не було можливості впливати на внутрішню політику. А от щодо зовнішньої- руки у нього були розв'язані. Зате зараз у нього в руках вся влада, а покращення все нема.
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А что подразумевается под размытым определением "покращання"?
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Может давайте ***** придурки еще и из ООН выйдем, а то там тоже надо взносы платить, миротворцев посылать, да тоже они себя дискредитировали (Расея пользуется своим правом вето и блокирует свое наказание)
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Спасибо зебилы Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8154 Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7855
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Зачем нам это представительство? Хйуло всё расскажет по телефону своим подопечным, кстати Трамп не против.
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Після відновлення прав російської делегації ПАРЄ стало проросійською організацією.
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Чіиєю, - коли вивчиш українську мову?
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атсекись.то загальносуржиковська мова.
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Тобто ти визнав, що погано володієш українською. Тепер шукай у себе таджикські корені.
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Тобто я визнав тільки те,що ти перефарбувався та вивчив її як почалася війна.
А я її вчив в російскомовній школі 30 років тому.Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1647
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ну и что?....
Нужно продолжать драться на всех площадках....
Только вот драться по ходу уже не кому...
Остались единицы... - такие как этот Гончаренко, над которым издевались и смеялись раньше...
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Почему же? Наш стратег еще хером по роялю может!!! Как слабает на сессии, уууухх все ахнут!
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В баночки еще помочиться может. Разностороння личность что тут еще скажешь!
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Гончаренко вас еще десять раз продаст , как тот Паниковский.
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пилять( уберите эту морду, хотя бы с темы
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Честно говоря, нас рать. Абсолютно бесполезная организация, даже вредная - Лаптестан вернули.
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Зеленый головастик-Вали в решу! Не Фер здесь Газпромом вонять
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ты смотрю сама хорошо свалила.. на окружной Братиславы стоишь или дальше Кошиц не пускают? Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6159
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Нех там делать в том гейклубе.
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Тот редкий случай, когда Гончаренко прав на 200%!
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В чем? Шо нас спасет ПАСЕ? Ну , ты и клоун.
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Нас спасет, САМОГОН и САМОСАД. Это дополнения. а то у некоторых раздвоение личности. ДВОИТСЯ В ГЛАЗАХ. Хорошо КОСОМУ, один глаз смотрит налево, а второй направо. Хотя и там ИДИОТОВ хватает, и там. Пример Валера, он глубоко убежден, ПАСЕ нас спасет с Олежиком.
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Более эффективно было, если быдоступа в туалеты лишили.
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Это победа такая? Или так задумано...в Москве, а эти только выполняют?
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чо-то бесит, клоун
а мы туда собирались? мы с ними поссорились и демонстративно грюкнули дверью
если хотят с нами дружить пусть выгоняют своих расейских арендаторов
а так наши представители, если это нормальные представители не хотя там даже в одном туалете пардон, грубо говоря облегчаться
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Зебобы сказали: Херня все это, у нас "Сваты" есть...
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Якось по ! Кому потрібне це ************* кубло ? Можеш туди їздити разом із льовочкиною, рошено- ригівська шавко !
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Зато опзж шньіх пустять, чегото ж они туда вьіехали.
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треба їхати на те ПАСЕ і на всіх майданчиках давати свою позицію.
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Та, не у "батька нации" другой рассклад - ему нужны штыки в раде для голосования за Закон о распродаже Украины,тут не до ПАСЕ. Но, вы, зебилы, сделали это вместе
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Какое там пасе нах? Кассовые апараты голосовать нужно немедленно, улучшать и спращивать, так сказать мелкий и средние бизнеса
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Тут не исправить уже ничего...
Ну вот, а мы переживали и нервничали. Мы боялись, что про Украину забудут и про Украину не будут вспоминать.

Да нет же!

Благодаря усилиям одного из лучших лидеров современного мира (это не я сказал, если что) - Украина снова на первых полосах!

Президент Украины сжигает мосты в Европе! Звучит же!

Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8430
Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7122

Юрий Бирюков
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Олежик обеспокоен, ЗВЕЗДЕТЬ НЕ ДАЮТ. А, как ему хочется.
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Лёша хочет в Страсбург,
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та!
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а что там делать, сборище импотентов.
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Та эта ПАРЕ за ежегодные членские взносы примет любых людоедов. В любое время. Зря Лёшик всполошился.
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разница - мокшу уговаривают всеми силами остаться, а от Украины в ультимативной форме без проблем отказываются....
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пасе пофиг а вот " МВФ НЕ ДОГОВОРИЛСЯ С КИЕВОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВОГО КРЕДИТА УКРАИНЕ - СМИ" такая новость сильно напрягает
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Достойная замена Ляшку в роли парламентского юродивого .
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Этот клоун выиграл у него в тяжелой конкурентной борьбе!
Видимо он лучше спец по анулизингу чем ляшко!
А на бедного ляха зря наговаривали.......
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Та воно лиш би ляпнуть щось , кацап патомствєнний .
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а накой нужна эта ПАСЕ если там царит русский мир и беззаконие?
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Да и фиг с ней.Это конченная организация,которая ничего не решает.Смысла нам там находится нет никакого.
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ООН тоже импотентная организация. Может нам и оттуда выписаться? Тем более -- сэкономим на взносах сколько-то там десятков миллионов нормальных денег. Направим их "пенсионерам и неимущим"
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Коротко
Ни одна капля не считает себя виновницей наводнения.
* * *
УВАГА! ПЕНСІОНЕРАМ, ЯКІ МАЮТЬ В РОТІ ЗОЛОТІ ЗУБИ, СУБСИДІЙ НЕ БУДЕ!
* * *
Вместо таблички "Стучите, открыто", на ларьке появилось "Настучали, закрыто".
* * *
Хватит зубоскалить по поводу измученного вида Ленки Зеленской! Посмотрел бы я на вас, если бы вам пришлось каждую ночь роялем наряжаться.
* * *
В аду НЕТ отдельного котла для интровертов.
* * *
Просьба к родителям: делая детей, доделывайте их до конца!
* * *
Чёрный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
* * *
- Пора?
- Чекай! Вони ще зелені, нехай трохи почервоніють.
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Ого, зебільна влада по халатності (чи спецом?) не подала заявку як слід, то в цьому ПАРЄ винувата?
Як в унісон кацапи і зебіли вимагають вийти з ПАРЄ. Савпадєніє?
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А толку нам от той делигации в продажной ПАСЕ?Пошли на хер !
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