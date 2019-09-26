 Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна на цьому тижні не відправить в ПАРЄ складу нової делегації, то оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто, в України не буде НІЯКОЇ делегації в ПАРЄ", - стверджує Гончаренко.

"Про це вчора офіційно повідомили Україну, в тому числі генсек ПАРЄ Войцех Савіцкі в телефонній розмові зі мною і Володимиром Ар’євим (главою попередньої делегації України в ПАРЄ)", - додав він.

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За словами Гончаренка, в такому випадку представники України не зможуть брати участь не тільки в сесії ПАРЄ, а й в роботі в комітетах.

Новий склад делегації можна буде подати в кінці листопада або вже 27 січня в початку зимової сесії, зазначив депутат.

"Вважаю, що такий розвиток подій буде не в інтересах України. Можна прийняти рішення не брати участь в роботі жовтневої сесії, але делегацію треба подавати. Інакше і на сесії, і на комітетах, які будуть проходити в міжсесійний період, буде звучати позиція Кремля, а України - не буде", - додав Гончаренко.





Нагадаємо, 20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардеп з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" і Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Раду 8-го скликання.

21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.

23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації. Таким чином наша країна висловлює протест проти повернення Росії в ПАРЄ.

26 вересня "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що все одно делегує свого представника для роботи в осінній сесії ПАРЄ, незважаючи на бойкот роботи українською делегацією.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зазначив, що делегат від ОПЗЖ в такому випадку може представляти тільки свою особисту позицію, а не нової делегації Ради.