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 Економіка
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Все про:законопроект (769) податки (787)

 Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, - законопроєкт 1210

Зміна підходу до оподаткування видобутку залізної руди, запропонована в законопроєкті 1210, призведе до того, що частка податків у чистому прибутку гірничовидобувних компаній зросте до 87%.

При цьому, відповідно до рекомендацій МВФ, частка економічної вигоди держави має становити 40% від прибутку компанії-надрокористувача.

Про це йдеться в листі холдингу Метінвест на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова, голови комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева, керівника Державної податкової служби Сергія Верланова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксани Маркарової, повідомляє uaprom.info.

"Запропоновані Законопроєктом 1210 зміни призведуть до того, що частка економічної вигоди держави зросте до 87% і призведе до миттєвого збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувну галузь... Крім того, в даному випадку є вибіркове збільшення податкового навантаження тільки на одну галузь, яка видобуває залізну руду, тоді як база і ставка оподаткування для інших видобувних галузей залишаються незмінними", - йдеться в листі.

Компанія просить врахувати ці розрахунки при подальшому обговоренні законопроєкту 1210. У листі також йдеться про те, що Метінвест підтримує нову ініціативу профільного комітету використовувати міжнародні цінові індекси для визначення об'єкта оподаткування.

"Ми підтримуємо саме комплексні зміни до Розділу ІХ Податкового кодексу України (ПКУ) й одночасно звертаємо увагу, що зміни потрібно вносити в низку статей ПКУ, включаючи ті, які поки не змінюються відповідно до положень законопроєкту 1210. Такі комплексні зміни не можуть прийматися без детального аналізу та обробки відповідних положень податкового законодавства", - йдеться в листі.

Компанія запропонувала виключити із законопроєкту 1210 зміни, які стосуються оподаткування надр, щоб комплексно розглянути ці питання в процесі податкової реформи, анонсованої урядом на 2020 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150609
 
   
 Топ коментарі
 
Ахемтову хватит 10% на новую яхту
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До этого ничего не отдавали, понятно, шо обидно
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ну конечно. с прибылью 260%.

Рыжая гнида ахметка и не то расскажет.
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До этого ничего не отдавали, понятно, шо обидно
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То есть по 800 гривен каждому украинцу? М-да, негусто
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Ели бы только это! Беня хотел стать при Порохе тем, кем был Ахметка при Яныке. Но номер не прошел и вместо этого клиента начали заставлять возвращать стране долги. И это Беню !!!.. " Долги отдают только трусы" (С) Коломойский. ... Беня со товарищи на данный момент проиграли иски государства Украина по взысканию долгов и часть долгов уже признали.

И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;

1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 31 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, МАУ, WindROZE, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.

Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
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Все гораздо проще. Беню хочет натянуть США, есть судебные решения. Он выпускает свою ручную куклу зеленского на саммет, на котором показывают стенограмму всему Миру и вуаля. Трамп в шоке - Украина в дерьме, беня доволен!
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Самое смешное:
При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.Источник: https://censor.net.ua/n3150609

А что же вы об этом раньше не говорили, когда стране копейки платили за те надра?
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40 %- это минимум. Как по мне- 50/50- или иди и разрабатывай сам!
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Всетаки не убытоное. Что и требововалсь доказать. Нужно потрусить еще его облэнерги.
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без инвестиций в поддержку добычи будут кайлом вырубать сырье
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много ума не нужно в земле ямы копать.
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особенно когда осыпаются стены у ям ))))
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стандартный зеизбиратель. В голове помещается всего с десяток лозунгов.

где писалось что добыча железной руды убыточная? С угольными шахтами не перепутали, или вам все одинаково?))
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Ласкаво просимо шановні іноземні інвестори. 😀
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добро пожаловать в Ад...
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Вчера Хисан на тебя ссылался и писал что русня на крысме канал начала восстанавливать. Скажи где, в каком месте мордва начала чистить канал?
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Wevelsburg - лови...

https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
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Розкажи це Лакшмі Мітталу. Хочу щоб тисяч 50 чи скільки там працює взявшись за руки пішли з роботи. І обов'язково із гаслом: ми зробили це разом!
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Лакшмі Мітталу не вывозит сырье, он далает сталь!!!!
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Та який довбень буде тут працювати з такими законодавцями? Вже декілька сот мільйонів збираються вивести з країни, раніше хотіли залишити як інвестиції. Знайди що казав зам гендиректора арселора щодо закриття комбінату.
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не тупи. Речь идет о налогна на сырте. Нужно развиать наукоемие произвосьва. Пусть Ахмтов хотя бы торгует сталью как Лакши.
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Ти вважаєш що арселор варить сталь тільки з металобрухту??? Відкриттю тобі таємницю, левова частка сталі вариться з руди, котру там і добивають.
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да какая разница из чего делатаь уже ГОТОАВУЮ продкцуию!? Важно не троовать сырьем!!! Как банановя республика. Тем боле что бананы выростают каждый год, а руда заканчивается.
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Ти реально не розумієш що ніхто не буде робити "готовую продукцию" з такими дибільними законами?
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это где собирается закачиваться FeO???
в той яме от желтых вод до курска???
там руды примерно как 2 луны, которая спутник земли )))))
там копать лет так 10 000, как минимум ))))
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Да? Т.е. он сталь из воздуха делает. Только вот после последних "великих" решений новой власти он решил 450 млн. баксов вывести из Украины, как дивиденды, а не вкладывать их в модернизацию производства.
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Ну да. Экономика по зебильному. Увеличение стоимости сырья никак не скажется на рентабельности предприятия. Просто совсем никак, да?
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сталь уже машиностроительная продукция.
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Еще раз повторю для особых. Т.е. он сталь из воздуха делает.?
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И еще одно.
Машинострое́ние - вид производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей.
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он торгует сталью, за это НАШИ сталевары получают зарплаты, а не немецкие или американские
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И поэтому он выводит из страны ранее запланированные 450 млн. баксов инвестиций. Исключительно от радости от решений новой власти и от заботы о наших сталеварах.
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Тогда повторяю вопрос снова. Увеличение стоимости сырья никак не скажется на рентабельности предприятия? Просто совсем никак, да? Или он сталь из воздуха делает?
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сталь вполне еще сырье...))) тем более после блюминга ))))
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Так все недра принадлежат Украинскому народу .Значит всё правильно
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Придётся мазать руду на хлеб . А ! Хлеба тоже не будет . Значит руду на уголь.
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Все правильно,так и должно быть в нищем государстве с обворованным до нитки населением.
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в нищем гусударстве не може быть миллиардеров!
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так их и нет в Украине!! Есть воры на уровне кумовского доверия и просто воры широкого профиля. И всё.
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оставить буржуям только на хлеб и воду...
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правильно.., так лучше....
Все должно принадлежать простому нариду !!
Как диды делали...
Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210 - Цензор.НЕТ 4731
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Все это кончается вот так. Уже проходили.

Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, - законопроєкт 1210 - Цензор.НЕТ 2728
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Жирка хватит лет на 200 их внукам..
😁
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Воров на зону ,родственников репрессировать ... Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210 - Цензор.НЕТ 778
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А еще лучше 95%, а то недра и их богатства по Конституции принадлежат украинскому народу, а не Ахметову.
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Ничего страшного, если Ахметов не построит себе еще один дворец.
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власностi народу вiдповiдно до закону.
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10% в карман Ахмтова за счет торговли нашими рессурсами это много. Пусть снизит зарплату негртинянским футболистам.
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Раньше считалось что 3% чистой прибыли это отлично, сегодня, когда можно использовать дешевейшую раб силу в одном месте, а потом продавать произведенные на таком труде товары с наценкой в тысячи процентов в другом месте, уже и 90% плохо.
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Ежели 20% прибыли причина компаний, в нормальной экономике,заставляет их скакать от радости- то у Нас 200%%..
🤗
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у него для этого есть есть работники ДТЭКа. А когда это работники каких ни будь бункеров рудного двора - их от негров то и не отличить
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Все робиться для того щоб Гоки збанкрутували, а руду закуповували на *********. Слуги *************.
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трудно быть дураком. Зачем покупать руду в паРаше если есть своя?
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дураком быть легко
Тогда железная руда у нас станет золотой 🐸
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почему. Тебе же сказали 10% прибыли! Хватит Ахмтке на новый самолет.
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А оборотні кошти, оновлення техніки, розвиток виробництва і т.п. звідки візьмуться?
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Хай Ахмєтка продасть новому ефективному власнику, якщо не знає де взяти.
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Действительно, трудно. Зачем использовать свою руду если купить дешевле?
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короче добывающая отрасль уйдет в тень и десятки тысяч увооленных "по собственному желанию"...здобулы....а дауны и дальше оргазмируют на "отнять и поделить"...вам василиям никто и 50 коп не отвалит за это...
экономика работает не так как думают зебобики... по крайней мере нормальная развивающаяся экономика... это обычный пресинг с последующей скупкой за копейки дефолтных карьеров
Вообщем если пройдет закон то мої щирі вітання зеленим працівникам різного роду кар'єрів
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совершенно верно. Будут руду продавать по ночам, по подзменым переходам.
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спроси у своего божилы Зе как он умудрился скупить за 5 лет недвиги на 300 млн грн при этом ведя свой бизнес вообще в убыток официально...вот так сделает большинство и казна страны выдаст твоей бабушке аж 700грн пенсии
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лучше спрои у своего пе, как он смого во время войны повысить свой доход в СТО раз.
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ты до сих пор веришь в эту ерунду про збагачення в 82 раза или сколько там? ты либо троляка десятирублевая либо полезный идиот... почему то Форбс с тобой несогласен...в корне...полностью. или ты думаешь что ты больше узнал из г+г перед выборами чем мировое, признанное во всем мире издание?
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продай квартиру и твои за год вырастут раз в 20... это легко..
но тебе этого НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ
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Вспоминаются слова из "Слуги народа": "А ведь все было так хорошо".

Олигархи десятилетиями добывали наши природные богатства, продавали их за границу, а доллары за эти природные богатства поступали на их оффшорные счета. Украина практически ничего не получала за свои природные богатства.

Сырье шло на экспорт, а баксы за него шли в оффшорные банки на счета аффилированных оффшорных компаний. Это разграбление страны длилось десятилетиями. Наш народ вымирал в нищете, а кучка пройдысвитив имела Украину практически бесплатно.
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Но самое трагикомичное в этой истории то, что плебс еще и поклонялся этим олигархам. И некоторые продолжают поклоняться.

Ахметов, Фирташ, Порошенко, Жеваго, Коломойский, Григоришин и др. иели эту старну почти бесплатно, а плебс им поклонялся, называл чуть ли не спасителями нации, благодетелями.
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Как надоело это лукавое беспрерывное нытьё.Кормильцы хреновые.
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Маю деяку "інсайдерську" інформацію.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти. Так появився закон 1210.
Це не гроші з Ахметова, Жеваги чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.
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прикольно як порохоботва б'ється за прибуток Ахмєткі
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Да с чего ты решил, что у него доход уменьшится? Он просто станет меньше вкладывать в развитие и перестанет повышать работникам зарплату, вот и все
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не держи нас за идиотов. Когда этот ворюга Ахмтов вкладывал в развитие? У него трудовая книжка появилсть в 32 года.
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Зачем мне вас за идиотов держать? Вы и сами хорошо справляетесь. А хочешь знать про развитие ахметки? Так ты тендеры поизучай на модернизацию и ремонт его предприятий. Или, навскидку, съезди на Ботиевскую ВЭС, посмотри вечерком на заградительные огни вертячков - красивое зрелище ведь. а если ты вообще не в теме, так **** ты тогда вякаешь?
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