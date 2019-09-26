 Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, - законопроєкт 1210

При цьому, відповідно до рекомендацій МВФ, частка економічної вигоди держави має становити 40% від прибутку компанії-надрокористувача.
Про це йдеться в листі холдингу Метінвест на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова, голови комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева, керівника Державної податкової служби Сергія Верланова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксани Маркарової, повідомляє uaprom.info.
"Запропоновані Законопроєктом 1210 зміни призведуть до того, що частка економічної вигоди держави зросте до 87% і призведе до миттєвого збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувну галузь... Крім того, в даному випадку є вибіркове збільшення податкового навантаження тільки на одну галузь, яка видобуває залізну руду, тоді як база і ставка оподаткування для інших видобувних галузей залишаються незмінними", - йдеться в листі.
Компанія просить врахувати ці розрахунки при подальшому обговоренні законопроєкту 1210. У листі також йдеться про те, що Метінвест підтримує нову ініціативу профільного комітету використовувати міжнародні цінові індекси для визначення об'єкта оподаткування.
"Ми підтримуємо саме комплексні зміни до Розділу ІХ Податкового кодексу України (ПКУ) й одночасно звертаємо увагу, що зміни потрібно вносити в низку статей ПКУ, включаючи ті, які поки не змінюються відповідно до положень законопроєкту 1210. Такі комплексні зміни не можуть прийматися без детального аналізу та обробки відповідних положень податкового законодавства", - йдеться в листі.
Компанія запропонувала виключити із законопроєкту 1210 зміни, які стосуються оподаткування надр, щоб комплексно розглянути ці питання в процесі податкової реформи, анонсованої урядом на 2020 рік.
Рыжая гнида ахметка и не то расскажет.
И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;
1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 31 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, МАУ, WindROZE, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.
Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.Источник: https://censor.net.ua/n3150609
А что же вы об этом раньше не говорили, когда стране копейки платили за те надра?
где писалось что добыча железной руды убыточная? С угольными шахтами не перепутали, или вам все одинаково?))
https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
в той яме от желтых вод до курска???
там руды примерно как 2 луны, которая спутник земли )))))
там копать лет так 10 000, как минимум ))))
Машинострое́ние - вид производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей.
Все должно принадлежать простому нариду !!
Как диды делали...
😁
😁
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власностi народу вiдповiдно до закону.
🤗
Тогда железная руда у нас станет золотой 🐸
экономика работает не так как думают зебобики... по крайней мере нормальная развивающаяся экономика... это обычный пресинг с последующей скупкой за копейки дефолтных карьеров
Вообщем если пройдет закон то мої щирі вітання зеленим працівникам різного роду кар'єрів
но тебе этого НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ
Олигархи десятилетиями добывали наши природные богатства, продавали их за границу, а доллары за эти природные богатства поступали на их оффшорные счета. Украина практически ничего не получала за свои природные богатства.
Сырье шло на экспорт, а баксы за него шли в оффшорные банки на счета аффилированных оффшорных компаний. Это разграбление страны длилось десятилетиями. Наш народ вымирал в нищете, а кучка пройдысвитив имела Украину практически бесплатно.
Ахметов, Фирташ, Порошенко, Жеваго, Коломойский, Григоришин и др. иели эту старну почти бесплатно, а плебс им поклонялся, называл чуть ли не спасителями нации, благодетелями.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти. Так появився закон 1210.
Це не гроші з Ахметова, Жеваги чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.