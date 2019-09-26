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 Економіка
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Все про:ЄБА (13) рента (9)

 Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Європейська бізнес асоціація

Європейська бізнес асоціація пропонує зберегти існуючу базу оподаткування під час сплати ренти за видобуток залізної руди в Україні до набуття чинності анонсованих раніше прем'єром Олексієм Гончаруком змін до Податкового кодексу.

Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко, адресованому голові комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данилу Гетманцеву і голові Державної податкової служби України Сергію Верланову, повідомляє 24.

У документі, копія якого є в розпорядженні МінПрому, зазначається наявність серйозних розбіжностей в оцінці наслідків від планованої зміни розрахункової бази ренти під час видобутку залізної руди.

Так, за оцінкою ДПСУ, додаткові платежі бізнесу в разі ухвалення законопроєкту №1210, що передбачає зміну бази розрахунку рентних платежів для залізорудних підприємств – становитимуть щонайбільше 4 млрд грн.

Тоді як, за оцінкою об'єднання "Укрметалургпром" і Федерації металургів України, рентні платежі зростуть на 10 млрд грн, або в 4-5 разів порівняно з 2018 роком.

У зв'язку з цим Європейська бізнес асоціація пропонує створити стратегічну робочу групу, яка розробить пропозиції щодо зміни механізму ренти за користування надрами з урахуванням думок учасників ринку.

Водночас асоціація запропонувала як компромісне рішення в рамках діалогу влади і бізнесу передбачити в законопроєкті №1210 підвищення ренти на видобуток залізної руди у 2020 році з нинішніх 8,8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки Національного банку України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150606
 
 
 Топ коментарі
 
заметьте весь крупный бизнес боятся либо не хотят трогать.. коломойский и ахметов то по головке могут надавать..
а мелких предпринимателей можно.. ну ничё 30 сентября начинается налоговый майдан
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Об этом говорится в письме исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, так бы и говорили.что от ахмета а то плять название европейского бизнеса а грабят как рашистсты
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Т.е. планируют свалить Зелю до 2021г. Причём, за сэкономленные на этом бабки.
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, – Европейская бизнес ассоциация - Цензор.НЕТ 1184

спочатку Зе бариги мають відхватити по хребту за жим ФОПів і розбазар с/з землі, повернення в процес прессингу середнього і малого бізнесу шакалья (т. звана податкова міліція), а потім вже контрольно ломом за здачу країни запоребриковим потеплільщикам. Зробили разом зебільйо кончене???
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ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛ ИЗ ПОМОЙКИ БОРОВА ПЕТИ? БЕГИ ПОМОЙСЯ, ЗАСРАНЕЦ! ВОНЯЕШЬ СОЕВЫМ ДЕРЬМОМ НА ВСЮ УКРОАИНУ !
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свинота немита, помойки то ваше зебілів тупорилих, постійне місце дислокації, так що рило забрало і пнх на місце Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Європейська бізнес асоціація - Цензор.НЕТ 5949
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заметьте весь крупный бизнес боятся либо не хотят трогать.. коломойский и ахметов то по головке могут надавать..
а мелких предпринимателей можно.. ну ничё 30 сентября начинается налоговый майдан
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду это и есть крупный бизнес Ахмтова и Колмйского.
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Кто бы смоневался. Европейцам выгодно покупать у нас сырье, а смим породавать нам готовую продукцию, как банановым републикам бусы.
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Об этом говорится в письме исполнительного директора *** Анны Деревянко, так бы и говорили.что от ахмета а то плять название европейского бизнеса а грабят как рашистсты
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, - Европейская бизнес ассоциация





эти ссукиахметки платят 15 грн с 1 тонны,
в эвропах платят 300 грн - в 20 раз больше.

зарплаты укр рабочих в 5-10 раз меньше евро-омериги,
рента ента меньше в 15раз,
добыли,
переплавили,
экололгию загадили
-вывезли бабло на панаму,

сами в монако.

но мало им, нада шоб был 0 рентф, а лучше доплатить с госбюджета.

а еще и возврат ндс ложный -

1 тонну вывез,

за 10 тонн получил возврат ндс по фиктивным накладным.
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Рижий - розум , честь і совість нашої барижної епохи.
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Европейцям Україна по-барабану.
Гоніть сировину.
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