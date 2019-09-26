 Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Європейська бізнес асоціація

Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко, адресованому голові комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данилу Гетманцеву і голові Державної податкової служби України Сергію Верланову, повідомляє 24.
У документі, копія якого є в розпорядженні МінПрому, зазначається наявність серйозних розбіжностей в оцінці наслідків від планованої зміни розрахункової бази ренти під час видобутку залізної руди.
Так, за оцінкою ДПСУ, додаткові платежі бізнесу в разі ухвалення законопроєкту №1210, що передбачає зміну бази розрахунку рентних платежів для залізорудних підприємств – становитимуть щонайбільше 4 млрд грн.
Тоді як, за оцінкою об'єднання "Укрметалургпром" і Федерації металургів України, рентні платежі зростуть на 10 млрд грн, або в 4-5 разів порівняно з 2018 роком.
У зв'язку з цим Європейська бізнес асоціація пропонує створити стратегічну робочу групу, яка розробить пропозиції щодо зміни механізму ренти за користування надрами з урахуванням думок учасників ринку.
Водночас асоціація запропонувала як компромісне рішення в рамках діалогу влади і бізнесу передбачити в законопроєкті №1210 підвищення ренти на видобуток залізної руди у 2020 році з нинішніх 8,8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки Національного банку України.
спочатку Зе бариги мають відхватити по хребту за жим ФОПів і розбазар с/з землі, повернення в процес прессингу середнього і малого бізнесу шакалья (т. звана податкова міліція), а потім вже контрольно ломом за здачу країни запоребриковим потеплільщикам. Зробили разом зебільйо кончене???
а мелких предпринимателей можно.. ну ничё 30 сентября начинается налоговый майдан
эти ссукиахметки платят 15 грн с 1 тонны,
в эвропах платят 300 грн - в 20 раз больше.
зарплаты укр рабочих в 5-10 раз меньше евро-омериги,
рента ента меньше в 15раз,
добыли,
переплавили,
экололгию загадили
-вывезли бабло на панаму,
сами в монако.
но мало им, нада шоб был 0 рентф, а лучше доплатить с госбюджета.
а еще и возврат ндс ложный -
1 тонну вывез,
за 10 тонн получил возврат ндс по фиктивным накладным.
Гоніть сировину.