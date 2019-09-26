 Лозниця отримав держпремію Довженка за фільм "Донбас"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що премію вручив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Я дуже вдячний, що з вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише по проблемах, але й по мистецьких досягненнях – багато у чому це і ваша заслуга", - сказав Бородянський.

Зі свого боку Лозниця зазначив, що вважає великою честю отримати таку високу нагороду від держави.

За його словами, це перший фільм в його творчої діяльності, який вдалося зробити за активної фінансової підтримки України.

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"За всю мою 24-річну кінодіяльність я зробив 25 картин – це стало можливим завдяки тому, що останні п’ять років змінилася ситуація. Завдяки роботі великої кількості людей, у тому числі – Держкіно Україна, Пилипа Іллєнка (ексголова Держкіно) і депутатам, які прийняли закон про кіно, і тих людей, які проголосували за фінансування кіно, бо без цього кіно неможливо", – сказав режисер.

Як відомо, фільм Сергія Лозниці "Донбас" розповідає про людей, які живуть у зоні війни на сході України, і включає 13 переплетених сюжетів, які демонструють різні сфери життя на окупованих територіях. Стрічка показує, як найманці РФ забирають автомобіль у місцевого бізнесмена, як переселенці живуть у підвалі, як чиновник обкрадає лікарню і як знімаються постановочні новини для телебачення. Лозниця написав сценарій картини за мотивами документальних роликів, викладених очевидцями в інтернет.

Фільм створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії.

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