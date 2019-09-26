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Все про:Лозниця (11) премія (144) фільми (159) Донбас (13117) Довженко Олександр (2)

 Лозниця отримав держпремію Довженка за фільм "Донбас"

Український кінорежисер Сергій Лозниця отримав державну премію імені Олександра Довженка за створення повнометражного фільму "Донбас".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що премію вручив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Я дуже вдячний, що з вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише по проблемах, але й по мистецьких досягненнях – багато у чому це і ваша заслуга", - сказав Бородянський.

Зі свого боку Лозниця зазначив, що вважає великою честю отримати таку високу нагороду від держави.

За його словами, це перший фільм в його творчої діяльності, який вдалося зробити за активної фінансової підтримки України.

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"За всю мою 24-річну кінодіяльність я зробив 25 картин – це стало можливим завдяки тому, що останні п’ять років змінилася ситуація. Завдяки роботі великої кількості людей, у тому числі – Держкіно Україна, Пилипа Іллєнка (ексголова Держкіно) і депутатам, які прийняли закон про кіно, і тих людей, які проголосували за фінансування кіно, бо без цього кіно неможливо", – сказав режисер.

Як відомо, фільм Сергія Лозниці "Донбас" розповідає про людей, які живуть у зоні війни на сході України, і включає 13 переплетених сюжетів, які демонструють різні сфери життя на окупованих територіях. Стрічка показує, як найманці РФ забирають автомобіль у місцевого бізнесмена, як переселенці живуть у підвалі, як чиновник обкрадає лікарню і як знімаються постановочні новини для телебачення. Лозниця написав сценарій картини за мотивами документальних роликів, викладених очевидцями в інтернет.

Фільм створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Викликає огиду расистським русофобським зарядом в гірших нацистських традиціях", - посольство РФ в Австралії про фільм Лозниці "Донбас"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150601
 
   
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Нормальный фильмец, там показівают повстанцев во всей красе. Ржали всей порохоботской тусовкой Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс" - Цензор.НЕТ 775 Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс" - Цензор.НЕТ 775
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Заслуженная премия. Зебилы, конечно же, будут против
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"зебилы" любят Украину, в отличие от сраной порохотьбы, которой лишь бы случилось какая нибудь беда, чтобы упрекнуть Зеленского. Правда же?
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Один із кращих українських фільмів останніх років. Дуже жорстко постібалися з даунбасян! Цю сатиру навіть в Каннах оцінили і нагородили фільм!
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