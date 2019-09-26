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 Політика України
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Все про:земля (380) референдум (309) Тимошенко (3025) земельна реформа (51)

 Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі

Від імені партії та фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента з вимогою провести референдум щодо питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Для цього "Батьківщина" реєструє у парламенті фундаментальний законопроєкт "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою", який регулює всі механізми їхнього здійснення. Також фракція вносить законопроєкт про зміни до Земельного кодексу України, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму. Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що відповідно до положень внесеного урядом законопроєкту про ринок землі, право купувати сільськогосподарські угіддя отримають не лише українці, а й особи з подвійним громадянством, а також "українські підприємства". За чинним законодавством українською може називатися компанія, 99% у якій належить іноземцям.

Юлія Тимошенко нагадала, що площа сільськогосподарських земель в Україні становить 42 мільйони гектарів, а це 72% усієї території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради

"Цей законопроєкт передбачає, що під час війни, окупації, анексії – можна просто продати з молотка 72% території України, і далеко не своїм фермерам і аграріям. Якщо цей закон буде ухвалений в парламенті і такий дозвіл іноземцям купувати українську сільськогосподарську землю стане реальністю, це буде означати новітню колонізацію України", – заявила Юлія Тимошенко.

Вона застерегла президента Володимира Зеленського від "трагічної помилки" і нагадала про положення його програми про здійснення "народовладдя через референдуми".

"Питання розпродажу території України іноземцям – це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою територію під час війни? І чи готовий народ України віддати прибуток, який народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?" – сказала лідерка "Батьківщини".

Юлія Тимошенко повідомила, що вже сім обласних рад ухвалили звернення до президента і парламенту з вимогою зупинити відкриття ринку землі, і ця хвиля набирає обертів.

Читайте: Відкриття ринку землі відновить справедливість, - Бахматюк

Лідерка партії нагадала, що команда "Батьківщини" виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі України, і закликала всіх українців, політичні сили, громадські організації об’єднатися і боротися, щоб "не допустити такого трагічного для України рішення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150597
 
   
 Топ коментарі
 
Знаете почему Израиль не продает свою землю? Потому, что если откроет рынок земли арабы завтра же выкупят всю его территорию с потрохами за нефтедоллары без войны!!!
Тоже самое будет с нашей Украиной!!! раска-педераска во главе с хуйлом не пожалеет бабла от нефти и газа и скупит всю нашу землю без войны через подставных лиц-предателей-коллаборанов!!!!
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Ну наконец-то баба Юля вылезла, а то начал за нее переживать!!1 Разрешение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю означает колонизацию Украины, - Тимошенко призвала Зеленского провести референдум по рынку земли - Цензор.НЕТ 6164
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бледі Тю- воно оспівує, цілуючи пісок по котрому та ходила... ... Хоча, ваша думка теж має право на... :"такое чувство, что Юля ему когда то..." чи він їй колись? Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 2386


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Для экс - клоуна ..резидента капитулянта Украина как он ранее заявлял является проституткой. То конечно земля получается что как проститутки и она вообще не имеет для продажных ЗЕбилов - капитулянтов никакой важности. Так как по их мнению земля является причандальем, таким себе аксессуаром принадлежностью для Украины как блудницы.
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здохну голодний,але на своїй землі ?
патрійоте (ольгінський) ? Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 7635
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В свое время Екатерина раздавала БЕСПЛАТНО землю немцам, что бы те показли как на ней нужно работать. Ничего с того времни не изменилось, только немцам надоело показывать и они уехали, а мы так и не научилсиь, сидим на самой богатй земле нищие.
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Ага, свою землю їм давала, за яку вони їй платили.
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На любой референдум в итоге получим результат , который устраивает власть. Технология отработана на Зеленском, сфальсифицировали так, что никто и не заметил. А все просто - одни голосуют, а другие считают как нужно.
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ще один любитель попи..іти "вхолосту"..
Вірить,що ЗЕ переміг в результаті фальсифікацій... (((
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Не важно как голосуют . важно как считают . у нас члены комиссий переписывали номера корешков кому выдавали и потом при подсчёте смотрели за кого зависимые проголосовали \ тайна голосования она такая \ ну и где хоть одно дело от сабакова хоть это и фиксировали наблюдатели и протоколы составляли ?
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Ну вот был же нормальный кандидат в президенты... Нет, б-ядь, хочу новое лицо! Эх, что мы за народ? Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 1243
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Последний козырь у Юльки выбивают.На чем же она будет дальше спекулировать на следующих выборах?
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Який козирь? За Юлі українці тільки і жили. Бо лише Юля олігархів грабувала, навіть Вовік щось не поспішає їз розкуркулювати, але навпаки ротердам+ вже став хорошим.
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Та да .помню как после выборов она с Ющенко на перегонки кто первый мчалась к Ахметову засвидетельствовать своё почтение
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тим хто отримав пай і має намір дорого його продати в проекті закону є чудовий додаток:

3) у Розділі Х «Перехідні положення»:
доповнити пунктом 6-1 такого змісту: «6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів»

Тож, хрін ви що продасте, доки не викупите свою власну землю бо, вона вже не буде вашою, а ви будете звичайнісінькими тимчасовими користувачами.
Хоча кажуть що, тих хто хоче продати паї всього 7%.
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ЗІ: І скільки там за гектар ви плануєте віддати?
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ты опятьздесь. Не путай садовый участок с земельным паем который закрелен в кадастре.
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Ти хоч читати навчися: "для ведення селянського (фермерського) господарства"
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про уже выделенные паи ничего не говорится!
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як раз про них і мова. Якраз їм видавалися землі у довічне користування, в противному випадку все стає ще гіршим. Бо викупати землі доведеться ще й дачникам та власникам присадибних ділянок. Якщо так то, Юлька матиме свою армію всіх, хто живе в приватних будинках або має дачу.
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...не выдумывай. Речь идет только о тех, у кго земля не заккреплоена в КАДАСТРЕ!!!! Почитай что гворит Кабмин. Зчем он открывает кадастры.
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Хочете сказати тих, кому не видали державні акти на паї чи тупо не внесли в кадастр? Ну, таких теж не мало. Але в проекті сказано чітко і ні слова про кадастр. Що там зараз белькоче якийсь посадовець то, ми вже їх не мало слухали. Важливо тільки те що, написано в законодавчому акті, а не в белькотінні чиновника.
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що "увидишь"? Ну будуть там вказані пайовики і що, читай проект закону.
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Земельный кадастр - ДОКУМЕНТ подтверждающий СОБСТВЕННОСТЬ!!!!
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Так вже не акт на право власності буде підтверджувати, а якийсь кадастр? Тож, кожен, хто має доступ до кадастру може легко міняти власника.
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Ось тобі приклад гарантування власності у кадастрі:
За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленниками перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав. Источник: https://censor.net.ua/p3150642
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Земельный кадастр - ДОКУМЕНТ подтверждающий СОБСТВЕННОСТЬ!!!!
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Телепень, вивчи значення слів, які використовуєш в дискусії, якщо вже в школу прогулюєш.
Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати інформація про стан різних об'єктів. Серед них можна назвати: кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші).
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Як ото ви взагалі з методичками управляєтеся, хоча там розуму не потрібно.
Коли обділена інтелектуальним розвитком особа, як ото ви, починає коментувати то, виходить що протягом 5 років і дачники мають викупити свої ділянки, бо їх відберуть. Треба це озвучити ширше, аби до Юльки ще й дачники підтягнулися.
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Появится большое количество фирм- брокеров, посредников НА САМОМ ВЫСШЕМ УРОВНЕ И БУДУТ ПО МИРУ ЕЗДИТЬ И ПОКУПАТЕЛЕЙ ИСКАТЬ, чтобы заработать себе на яхту. Найдут покупателя и начнут прессовать фермеров и народ( убивать, пугать, шантажировать)- продайте землю
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Еще раз повторяю, для кого так спешно проталкивается тема продажи земли.

" Американский пенсионный фонд NCH Capital (зарегистрирован у нас как "Агропросперис") систематически брал в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли."
И таких будущих хозяев земель Украины, кто с нетерпением ждет такого закона немало:
- Датская компания Trigon Agri, например, контролирует более 52 000 га.
- Саудовская United Farmers Holding Company (бывшая "Мрия") контролирует 33 000 га.
- Французы из AgroGeneration и техасцы из SigmaBleyzer - 120 000 га.
- Agricom Group (Голландия) - 400 000 га, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях.
- «Украинские агроинвестиции» (принадлежит российскому олигарху Прохорову) - 240 000 га
- "Континентал Фармерз Груп" (контролируется SALIC (UK) Ltd) - 195 000 га
- «Агромино» (эстонцы) - 44 000 га
Также и Дания, Великобритания, Франция, Австрия, Германия - крупнейшие игроки в украинском агробизнесе.
С нетерпением ждут этой распродажи и наши латифундисты, например:
- "Кернел" Андрея Веревского- 550 000 га,
- UkrLandFarming Олега Бахматюка - 500 000 га,
- "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка - 370 000 га
- "Астарта" Василия Иванчика - 250 000 га.
- "HarvEast" Ахметова - 127000 га.
- "Эпицентр К" Герега - 121 000 га
- "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО" Порошенко - 116 000 га.
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Огородять і з траси навіть поссяти в кювет не підеш
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А єдина робота на селі буде - сторожем їхніх плантацій(механізаторів завезуть з Китаю). Буде українець гатити з гвинтівки по голодному українцю, що буде лізти за помідоркою.
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Сейчас так уже и происходит. Преданные человекособаки бдительно охраняют всю уже прихваченную их хозяевами территорию, угрожая оружием каждому кто к ней даже подходит.
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вот если эти все компании уйдут из украины то у нас на полях опять появится одна культура, бурьян, как в 90е и начала 2000х
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Фантасмагория. Воины на фронте своими жизнями боронят украинскую землю от агрессора. Власть у них за спиной готова эту самую землю просто продать хер знает кому. И ни одного слова о торговле на крови.
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погоджуюсь з Юлею.
Весь с/г ринок Землі потроху захоплюють гігантські корпорації. Сіють виходячі з своїх інтересів. Вивозять скільки їм потрібно і куди їм потрібно. Сировина з України - і більше нічого. А увесь прибуток з переробки сировини - у Европи. Українці - папуаси Европи. Найбідніші та найдурніші. Бо з сировини не розбагатієш
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а почему не вводят пошлины на вывоз зерна? земля здесь не при чем. нужно сделать такие условия что бы переработка была у нас
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Зауважте що, найбільше тут прихильників введення ринку землі спостерігається серед прихильників Порошенко.
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Не поспоришь.

Перемогти неможливо, землю треба продавати.

Безумие какое-то.
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Зачем вашу страну завоевывать, если ее проще разорить и купить. Привет аборигенам.
Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 5753
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На дурака не нужен нож, ему про рынок пропоеш - и он отдаст шо хош.
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Кто мне скакжет хоть одну вменяемую причину, почему заводы можно продавить иностранцам, а землю нет?
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Ну, пояснити можна але який сенс? Ви ж всерівно не зрозумієте різницю між національним ресурсом і виробництвом. Ось, можна продавати мову чи народ? Що говорить Конституція про землю, ріки, повітря?
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потому что против только те, у которых нет земли или они далеки от земли
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Земля, в отличие от заводов, не может быть товаром, так как это не воспроизводимый продукт, а природный ресурс. И поэтому земля, как невосполнимый ресурс, должна принадлежать исключительно государству (в лице, например, земельного банка и местных коммун, которые уполномочены только управлять (а не распоряжается) земельными ресурсами страны от имени всего ее населения). И должен быть только рынок права пользования землей для конкретно определенных целей и на конкретный срок с правом его пролонгации (в случае выполнения условий, обозначенных при получении первичного права пользования). И регулировать это должен государственный земельный банк, или местные органы, продавая или выкупая эти права пользования.
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в одессе француз взял в аренду землю и засадил виноградом, когда закончился срок аренды то ему не продлили договор и весь виноград перекопали новые собственники. как тебе такой бизнес?))) ты бы посадил садд на арендованной земле?
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Підтримую Тимошенко.Чому область зобов'язана продати 15% своєї території?А якщо новий власник там зробе скотомогильник,або почне збирати радіоактивні відходи з цілого світу?А якщо область захоче дорогу зробити в чотири полоси в одну сторону,то вона буде мусіла свою землю викуповувати,чи зігзагами обходити то,що якийсь придурок візьме напродає?
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тогда нужно запретить частную собственность на огороды, под строительство частного дома и т.д
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Либерастов не волнует, что в парламенте не представлены Донбасс и Крым, что голосование в расчлененной стране по определению не выражает волю всех граждан. Они спешат протолкнуть свои желудочные интересы вне всяких смыслов.
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вся украина оказывается должна спросить у даунбаса как ей жить?)))
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На кую я вертів цих іпаних сєпаров. Перед господом Богом вони мають бути найшвидше представлени, а не у ВРУ
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а даунбас это днр или украина? а крым это раша или украина? по факту, и как у вас спросить, телеграммой?)))
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В принципі тут нічого нового. Таке було з індіанцями в єпоху колонізації Америки. Ті за буси і "вогняну воду" віддавали свою землю, ціни якої не розуміли.
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в продаже земли нет ничего страшного. юля лоббирует интересы агрохолдингов которых устраивает аренда у колхозников паев за 5 мешков овса. все регулирование земли можно производить законами, без разницы кому принадлежит земля, главное что от этой земли получит общество.
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