 Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі

Для цього "Батьківщина" реєструє у парламенті фундаментальний законопроєкт "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою", який регулює всі механізми їхнього здійснення. Також фракція вносить законопроєкт про зміни до Земельного кодексу України, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму. Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Вона повідомила, що відповідно до положень внесеного урядом законопроєкту про ринок землі, право купувати сільськогосподарські угіддя отримають не лише українці, а й особи з подвійним громадянством, а також "українські підприємства". За чинним законодавством українською може називатися компанія, 99% у якій належить іноземцям.
Юлія Тимошенко нагадала, що площа сільськогосподарських земель в Україні становить 42 мільйони гектарів, а це 72% усієї території України.
"Цей законопроєкт передбачає, що під час війни, окупації, анексії – можна просто продати з молотка 72% території України, і далеко не своїм фермерам і аграріям. Якщо цей закон буде ухвалений в парламенті і такий дозвіл іноземцям купувати українську сільськогосподарську землю стане реальністю, це буде означати новітню колонізацію України", – заявила Юлія Тимошенко.
Вона застерегла президента Володимира Зеленського від "трагічної помилки" і нагадала про положення його програми про здійснення "народовладдя через референдуми".
"Питання розпродажу території України іноземцям – це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою територію під час війни? І чи готовий народ України віддати прибуток, який народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?" – сказала лідерка "Батьківщини".
Юлія Тимошенко повідомила, що вже сім обласних рад ухвалили звернення до президента і парламенту з вимогою зупинити відкриття ринку землі, і ця хвиля набирає обертів.
Лідерка партії нагадала, що команда "Батьківщини" виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі України, і закликала всіх українців, політичні сили, громадські організації об’єднатися і боротися, щоб "не допустити такого трагічного для України рішення".
патрійоте (ольгінський) ?
Вірить,що ЗЕ переміг в результаті фальсифікацій... (((
3) у Розділі Х «Перехідні положення»:
доповнити пунктом 6-1 такого змісту: «6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів»
Тож, хрін ви що продасте, доки не викупите свою власну землю бо, вона вже не буде вашою, а ви будете звичайнісінькими тимчасовими користувачами.
Хоча кажуть що, тих хто хоче продати паї всього 7%.
За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленниками перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав. Источник: https://censor.net.ua/p3150642
Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати інформація про стан різних об'єктів. Серед них можна назвати: кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші).
Коли обділена інтелектуальним розвитком особа, як ото ви, починає коментувати то, виходить що протягом 5 років і дачники мають викупити свої ділянки, бо їх відберуть. Треба це озвучити ширше, аби до Юльки ще й дачники підтягнулися.
" Американский пенсионный фонд NCH Capital (зарегистрирован у нас как "Агропросперис") систематически брал в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли."
И таких будущих хозяев земель Украины, кто с нетерпением ждет такого закона немало:
- Датская компания Trigon Agri, например, контролирует более 52 000 га.
- Саудовская United Farmers Holding Company (бывшая "Мрия") контролирует 33 000 га.
- Французы из AgroGeneration и техасцы из SigmaBleyzer - 120 000 га.
- Agricom Group (Голландия) - 400 000 га, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях.
- «Украинские агроинвестиции» (принадлежит российскому олигарху Прохорову) - 240 000 га
- "Континентал Фармерз Груп" (контролируется SALIC (UK) Ltd) - 195 000 га
- «Агромино» (эстонцы) - 44 000 га
Также и Дания, Великобритания, Франция, Австрия, Германия - крупнейшие игроки в украинском агробизнесе.
С нетерпением ждут этой распродажи и наши латифундисты, например:
- "Кернел" Андрея Веревского- 550 000 га,
- UkrLandFarming Олега Бахматюка - 500 000 га,
- "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка - 370 000 га
- "Астарта" Василия Иванчика - 250 000 га.
- "HarvEast" Ахметова - 127000 га.
- "Эпицентр К" Герега - 121 000 га
- "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО" Порошенко - 116 000 га.
Весь с/г ринок Землі потроху захоплюють гігантські корпорації. Сіють виходячі з своїх інтересів. Вивозять скільки їм потрібно і куди їм потрібно. Сировина з України - і більше нічого. А увесь прибуток з переробки сировини - у Европи. Українці - папуаси Европи. Найбідніші та найдурніші. Бо з сировини не розбагатієш
Перемогти неможливо, землю треба продавати.
Безумие какое-то.