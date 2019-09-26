 Сенцов зустрівся з депутатами бундестагу

Сенцов заявив, що збирається присвятити своє життя звільненню політичних в'язнів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У мене є цілі. Одна з них - це свобода і незалежність моєї країни в широкому сенсі цього слова. Більш конкретно - це звільнення наших полонених, які перебувають в російських тюрмах і на Донбасі. Про мене багато говорили, мене витягли, отже, я зобов'язаний і повинен допомогти іншим. Багатьох людей не можу підвести", - сказав Сенцов.

На круглому столі за участі Сенцова і правозахисників з низки країн були присутні депутати Мануель Саррацин і Франк Швабе.

"Олег Сенцов підкреслив, що зараз має йтися про те, щоб звільнити інших політичних ув’язнених, українських, але також і російських", - розповів журналістам після зустрічі Саррацин.

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За його словами, через той досвід, який пройшов Сенцов із родиною, проходять зараз і інші родини, а також молоді люди, які в Москві протестували проти фальшування виборів.

"Дуже важливо, щоб ми зберегли тверду позицію і щоб ми не думали, що все завершилося, оскільки Олег вже вільний", - підкреслив Саррацин.

Ще один учасник зустрічі, депутат Франк Швабе також зазначив, що це чудово, нарешті бачити людей, про яких ти чув, знав, що вони були в’язнями, які більше не за ґратами.

"Але не треба забувати, що в неволі залишається ще низка людей. Завдання — щоби й ці люди були відпущені", - сказав Швабе і додав, що треба зберігати тиск на Росію.

Швабе зауважив, що Німеччина відіграє важливу роль у спробі оживити та зміцнити Мінський процес, намагається використати цей момент, щоби уможливити наступні зустрічі в Нормандському форматі.

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"Я належу до тих, хто бажає, аби переговори були інтенсифіковані", - сказав політик. Він також очікує, що агресора будуть називати агресором, оскільки всі розуміють, яка країна проти якої таку агресію здійснює, це Росія, і хто є її жертвою.

Того ж дня відбулися зустрічі Сенцова з представниками керівництва відомства канцлера ФРН, уповноваженим федерального уряду координатором співробітництва з Росією, країнами Центральної Азії та Східного партнерства.