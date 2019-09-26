 Кабмін відновив повноваження податкової міліції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в затвердженому постанові Кабінету міністрів № 846 від 25 вересня 2019 року.
"Підрозділи податкової міліції в складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукові, кримінально-процесуальні та охоронні функції до завершення здійснення заходів щодо створення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, об'єктом яких є фінансові інтереси держави і / або місцевого самоврядування, віднесені до його підслідності відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в постанові.
Водночас, в документі зазначається, що Державна фіскальна служба до часу утворення центральних органів виконавчої влади має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу і Державну митну службу.
За даними джерел Цензор.НЕТ, причиною такого рішення є різке падіння платежів до бюджету, з початку року в казну надійшло на 30 мільярдів гривень менше, ніж передбачалося за планом.
Як повідомлялося, ще на початку 2018 року на той час міністр фінансів Олександр Данилюк констатував, що податкова міліція в Україні існує поза законом.
В кінці 2016 року через технічну помилку Рада фактично оголосила Податкову міліцію поза законом з 1 січня 2017 року.
У зв'язку з цим Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про створення Фінансової поліції.
Голосовало 46% Украинцев, из них, Свинослуги 73%. Итого маємо за зебилов от 46%. 27 парнокопытных зебилоидных процентов, которые не могут себе позволить отдыхать как нормальные люди, по скольку нажретесь водяры или пивасика, и бегите дроч№ть клаву о плохом Порохе обвиняя его в том, что вы обоссаные, обкуренные, пьяные итд. забывая о том, что нужно работать для того, что бы зарабатывать, а не просто быть рабом.
Опять блокировка работы, изьятие орг техники документации, обыски и все без решения суда. УРЯ
ЗБСЬ.
судя по пригару, процентов так 99 ))
теперь то понятно, че попы горят
суда по всему, у нас страна одних халтурщиков, которые сидят на 5% и еще и этим недовольны
ФОПы обеспечивают оборот, так, как заработанные деньги невелики и тратятся в Украине, в отличие от крупных контор, целью которых есть сверхнажива, путем выведения капитала из страны.
Так понятно?
Для этого олигархи вкинули миллионы долларов в медиавойну и своими телеканалами, проплаченными шавками-антикоррупционерами и ботофермами уничтожили рейтинг президента, который впервые щимил олигархический класс, а не простого обывателя.
Теперь готовьтесь лошье
Стричь буду вас, дебильные ФОПы которые голосовали за Зе
смотрел статистику коррупции до 2014 и после?
То что они делают это копия Азаровщины
Основная экономическая идея при Овоще была - создать класс неприкосновенных олигархов-господ грабящих страну как в раше и обложенных всеми возможными налогами где-то внизу мелких предпринимателей. А потом грабить страну клянча деньги у запада, а когда западу надоест давать деньги - клянчить кредиты у парашу или китая.
Это все собственно и привело к майдану
Здобулы разом.
Пошел накрывать стол!
От і залишається податковій ганятися за бабусями на базарі.
Та ну, не може бути! 73% в країні розумні патріоти, хіба такі можуть най.пувати рідну країну?
Потрібно навпаки, ліквідувати усе, усі контролюючі органи і навіть податкову! Ми ж чесний народ, гірше не буде
Ось так у нас діє нова влада у такій сфері де кожне кримінальне провадження значить мільйони, і у кожному будуть фахові адвокати...