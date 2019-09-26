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Все про:Кабмін (3147) податкова міліція (1293)

 Кабмін відновив повноваження податкової міліції

Кабінет міністрів України продовжив повноваження податкової міліції Державної фіскальної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в затвердженому постанові Кабінету міністрів № 846 від 25 вересня 2019 року.

"Підрозділи податкової міліції в складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукові, кримінально-процесуальні та охоронні функції до завершення здійснення заходів щодо створення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, об'єктом яких є фінансові інтереси держави і / або місцевого самоврядування, віднесені до його підслідності відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в постанові.

Водночас, в документі зазначається, що Державна фіскальна служба до часу утворення центральних органів виконавчої влади має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу і Державну митну службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 51,7 млн ​​грн несплачених митних платежів під час імпорту газу

За даними джерел Цензор.НЕТ, причиною такого рішення є різке падіння платежів до бюджету, з початку року в казну надійшло на 30 мільярдів гривень менше, ніж передбачалося за планом.

Як повідомлялося, ще на початку 2018 року на той час міністр фінансів Олександр Данилюк констатував, що податкова міліція в Україні існує поза законом.

В кінці 2016 року через технічну помилку Рада фактично оголосила Податкову міліцію поза законом з 1 січня 2017 року.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про створення Фінансової поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150593
 
 
 Топ коментарі
 
Зашибись, фопы приготовится. Рэкет возвращается, вторая серия.!
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.

Опять блокировка работы, изьятие орг техники документации, обыски и все без решения суда. УРЯ Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции - Цензор.НЕТ 8496
ЗБСЬ.
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ЗЕБИЛЫ ТУПЫЕ ДЯТЛЫ - КАК ВЫ ЭТО ОПРАВДАЕТЕ ,НЕ МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ?
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пхахах хуже не будет и покращення от зеЛЕной падали!
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барани зебільні,що з них візьмеш-тупориле бидло
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Парабеллум, это стадо, все равно никуя не поймет. Кстати, считал сколько голосовало от количества населения.

Голосовало 46% Украинцев, из них, Свинослуги 73%. Итого маємо за зебилов от 46%. 27 парнокопытных зебилоидных процентов, которые не могут себе позволить отдыхать как нормальные люди, по скольку нажретесь водяры или пивасика, и бегите дроч№ть клаву о плохом Порохе обвиняя его в том, что вы обоссаные, обкуренные, пьяные итд. забывая о том, что нужно работать для того, что бы зарабатывать, а не просто быть рабом.
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Как вьі точно о перифирийньіх училках.
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был бы порох такой хороший, не погнали бы его сцаными тряпками, может, меньше мародерничать нужно было? Но ума зебилам хватило только чтобы мародера не поддержать, против клоуна их моск оказался неустойчив.
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Смотри , а то троли порохоботом назовут и начнут тролить , тролить и писать гадости
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хорошо хоть Пороходыбилов только 25%
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так, дебільність вас зебілів явно бере верх -73% Кабмін відновив повноваження податкової міліції - Цензор.НЕТ 1865
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Прахаботики, вы эту фигню под каждой новостью постите, узбагойтесь уже!
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Це сцяння на очах просихати почало... ((
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Зашибись, фопы приготовится. Рэкет возвращается, вторая серия.!
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ЗЕБИЛЫ ТУПЫЕ ДЯТЛЫ - КАК ВЫ ЭТО ОПРАВДАЕТЕ ,НЕ МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ?
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Пороходыбил, чего ты так возбудился? узбагойся!
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.

Опять блокировка работы, изьятие орг техники документации, обыски и все без решения суда. УРЯ Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции - Цензор.НЕТ 8496
ЗБСЬ.
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Ви не підкажете хто мама у мого песика Боцмана? Кабмін відновив повноваження податкової міліції - Цензор.НЕТ 5618
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((((.........Эх ты, Боцман, - ласково сказала она, - песик ты мой паршивенький. Боцман ..... Я его мама, - сказала Чёрвен.......)))))))
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Я й сам в шоці - як у такого гарного собаки така мама!
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Вы не подумайте, это не плане давления на бизнес.
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нормальный ход.... скоро отбирать будут.... молодцы!
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а вы планы реалистичные не пробовали рисовать, а не все чиновничьи хотелки прописывать вне зависимости от возможностей экономики? тогда и выполнять было бы легше...
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интересно, а какая доля от комментирующих на цензоре платит законопослушно налог?)
судя по пригару, процентов так 99 ))
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ФОПы не могут не платить Единый налог. либо платишь, либо закрываешься.
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получается тут в комментах один ФОПы?)
теперь то понятно, че попы горят
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Розберись трошки у законовстві. Напевно ти дууууужу далекий від бізнесу.
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еще раз вопрос, какая доля комментирующих платит правильно налог?
суда по всему, у нас страна одних халтурщиков, которые сидят на 5% и еще и этим недовольны
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А почему законные 5% - это "не правильно"?
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От ви сидите на ставці, яку платить держава від податків, які платять ФОПи. Тому на вашому місці я б до тих, хто вас утримує, ставився з повагою.
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почему я должен с уважением относиться к ФОПам, когда это читерство?
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Хоча б тому, що вони тебе годують. І крім того саме вони виготовляють додану вартість, закуповуючи в основному сировину українського виробництва, перетворюють її у готовий виріб. І саме вони виробляють матеріальний валовий продукт, який можна взяти в руки і покласти до рота, щоб з голоду не вмерти. А ваша джіджіталізація харчі теж віртуальні жерти буде? Тому поважай тих, хто тебе годує.
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Потому что у ФОПов нет цели "вывести бабло в оффшор".
ФОПы обеспечивают оборот, так, как заработанные деньги невелики и тратятся в Украине, в отличие от крупных контор, целью которых есть сверхнажива, путем выведения капитала из страны.
Так понятно?
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У олигархов заканчивается эпоха бедности, когда Поршенко щимил их коррупционные схемы, не давая беспредельно грабить бюджет страны
Для этого олигархи вкинули миллионы долларов в медиавойну и своими телеканалами, проплаченными шавками-антикоррупционерами и ботофермами уничтожили рейтинг президента, который впервые щимил олигархический класс, а не простого обывателя.
Теперь готовьтесь лошье
Стричь буду вас, дебильные ФОПы которые голосовали за Зе
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покажи мне хоть одно щимление пороха по коррупции?
смотрел статистику коррупции до 2014 и после?
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отбирали и блокировали. сейчас возвращают и компенсируют. или ты слепой?
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о чувствую зебила по словам "кейс". "диджитализация"
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ПриватБанк. ты только из комы, чтоль?
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Вам, которые с пейсами и кейсами, об этом в Трускавце не рассказывали?
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AICS AICS эти дятлы не понимают того, что цены взлетят у космос, и зеленомусору придется лазить по мусарникам.
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да там вообще мрак, какой там понимают
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Новая власть приближает майдан даже быстрее чем это делал Янукович.
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Я так понимаю, что следующим шагом зеленой ***#ни логично станет восстановление полномочий Беркута?
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причём притянут всех старых из росии что сбежали
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Ну що підприємці, хуже не буде? РРО, податкова міліція.... Ви помітили як ваше улюблене шоу з улюбленого каналу заповзає у ваше повсякденне життя. Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции - Цензор.НЕТ 7001
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Только ты не разделил фоповцев с фоповскими зеленодурами.
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Я то же фоповец, и мне не стыдно, что я голосовал за Пороха.За эти пять лет при Порохе, не смотря на войну, страна потихоньку начала обростать жиром, а сейчас стала резко худеть, за то коломойша поправился.
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ЭТо пришли голубые позеленевшие от злости пришла долб...ие зе эономисты
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Один в один
То что они делают это копия Азаровщины
Основная экономическая идея при Овоще была - создать класс неприкосновенных олигархов-господ грабящих страну как в раше и обложенных всеми возможными налогами где-то внизу мелких предпринимателей. А потом грабить страну клянча деньги у запада, а когда западу надоест давать деньги - клянчить кредиты у парашу или китая.
Это все собственно и привело к майдану
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Данилюк добавил, что создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции и подразделений других силовых структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов команды Зеленского. По его словам, СФР должна подчиняться Минфину
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Зарвз лалала розкаже, чим корисна податкова міліція)))
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Для того, кто голосовал за Зеленского, это яблочный сок. Очень вкусный. Кабмін відновив повноваження податкової міліції - Цензор.НЕТ 3382
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Ха, це ж вже нова податкова міліція,не та що раніше була
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Тююю, а Бутусов тут регулярно постит, как налоговая милиция крошит деревообрабатывающие предприятия... Кабмін відновив повноваження податкової міліції - Цензор.НЕТ 9653
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правильно! а хто буде пильнувати конвертаційні центри?
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каломойский может. Вот и закон о декриминализации фирм "прокладок" готов, а кто захочет честно работать, тому будут маски-шоу от налоговой міліціі.
Здобулы разом.
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це нічо! Батько зе розбереться та наведе лад у цьому україснкьому безладді.
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так 205-ую декриминализировали))) тяжело будет теперь наехать))))
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Проще простого...ФОПы отвечают всем своим имуществом....квартира...машина...магазин...наложат арест...и в клювике принесут все что требуется...
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Четыре года не заезжали....
Пошел накрывать стол!
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в зекомандЕ прикинули и решили, что его 73%-ному лохторату официальный налоговый рэкет не грозит, так как узеленского уверены, что зебилы работают или в тени или воруют или тупо свои наркоманы-бездельники, а значит госмафия прийдёт только к честным "порохоботам" и поддержка Вошьдя зелёного планктона только возрастёт.. красавы
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поздравляю 73% тупоголовых недоумков, проголосовавших за откат во времена "овоща"... теперь эта налоговая свора, сидевшая на голодном пайке при Пете, кинется с проверками на малый и средний бизнес... к Бене они уж точно не придут
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та ніфіга вони і дня не седіли, "працювали", як і раніше і як будуть зараз.
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*** скільки повторювати,це не дасть надходження в бюджет а навпаки ще більше заганяє економіку в тінь,яка накуй податкова міліція це вже всі проходили,для чого знову цей маразм повертати??Податки треба знижувати і чим скоріше тим краще.Тоді більшість вийде з тіні,а якщо ви вертаєте знову минуле то ніхера з тих реформ не буде!
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Проблема не в наявності чи відсутності податкової міліції/поліції. Проблема в тому що, українські закони навмисно прописані так що, навіть податківці нічого не здатні зробити з великими платниками, за якими стоїть закон, юристи та аудитори. Все що можуть зробити податківці це, подати до суду ті документи, які великі платники змилостивилися їм надати, а вони вже вилизані юристами та аудиторами самої компанії. Тож, навіть якщо у компанії і є порушення то, податківці не мають змоги їх надати суду.
От і залишається податковій ганятися за бабусями на базарі.
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по вышесказанному видно, что ваш уровень понимания сути дела, не дотягивает даже до торговки семками.
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Ну ну...Рейдерство от налоговой -их конек.Особенно в Днепре.Что? Все сначала?
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Зелупососы, ау! Вы где попрятались? Кабмін відновив повноваження податкової міліції - Цензор.НЕТ 9277
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Новый кабмин) на самокате, везёт нас назад в будущее, welcome to 2014
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причиной такого решения является резкое падение платежей в бюджет...

Та ну, не може бути! 73% в країні розумні патріоти, хіба такі можуть най.пувати рідну країну?
Потрібно навпаки, ліквідувати усе, усі контролюючі органи і навіть податкову! Ми ж чесний народ, гірше не буде
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Читайте поміж строк: забрала повноваження Рада, це значить змінила Закон, а продовжив повноваження Кабмін, який не має повноважень Ради... а Закон, яким цей косяк слід усунути, тільки у вигляді проекту!
Ось так у нас діє нова влада у такій сфері де кожне кримінальне провадження значить мільйони, і у кожному будуть фахові адвокати...
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