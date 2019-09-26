 Кабмін відновив повноваження податкової міліції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в затвердженому постанові Кабінету міністрів № 846 від 25 вересня 2019 року.

"Підрозділи податкової міліції в складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукові, кримінально-процесуальні та охоронні функції до завершення здійснення заходів щодо створення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, об'єктом яких є фінансові інтереси держави і / або місцевого самоврядування, віднесені до його підслідності відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в постанові.

Водночас, в документі зазначається, що Державна фіскальна служба до часу утворення центральних органів виконавчої влади має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу і Державну митну службу.

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За даними джерел Цензор.НЕТ, причиною такого рішення є різке падіння платежів до бюджету, з початку року в казну надійшло на 30 мільярдів гривень менше, ніж передбачалося за планом.

Як повідомлялося, ще на початку 2018 року на той час міністр фінансів Олександр Данилюк констатував, що податкова міліція в Україні існує поза законом.

В кінці 2016 року через технічну помилку Рада фактично оголосила Податкову міліцію поза законом з 1 січня 2017 року.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про створення Фінансової поліції.