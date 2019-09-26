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 Політика України
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Все про:Укркосмос (4) Антикорупційна прокуратура (964) Антикорупційний суд (453)

 ВАКС розгляне справу ексглави "Укркосмосу" і його позаштатного радника, обвинувачених у відмиванні $8,25 млн

Прокурори САП направили до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зриву виконання програми із запуску Національної системи супутникового зв'язку, ключовим елементом якої мав стати перший український геостаціонарний супутник "Либідь".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби САП, інформує Цензор.НЕТ.

Ексдиректору "Укркосмосу" детективи інкримінують зловживання службовим становищем в інтересах офшорної компанії, власником якої був його позаштатний радник.

Останньому приписують співучасть у злочині та розтрату $8,25 млн забезпечених урядовою гарантією.

Обвинувальний акт спрямовано до ВАКС 26 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП завершила досудове розслідування справи екс-глави Укркосмосу, підозрюваного в зловживанні службовим становищем

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року детективи НАБУ оголосили про підозру двом особам, які, імовірно, причетні до завдання збитків ДП "Укркосмос" на суму 8 млн 245 тис. доларів.

У НАБУ встановили, що протягом 2011-2017 років підозрювані організували схему, внаслідок якої вивели за кордон і легалізували 8 млн 245 тис. доларів, наданих у рамках кредиту Експортного агентства Канади і призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО "Південмаш". У результаті таких дій було зірвано запуск першого українського супутника "Либідь" як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв'язку України.

ВАКС розгляне справу ексглави Укркосмосу і його позаштатного радника, обвинувачених у відмиванні $8,25 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150592
 
 
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а фигуранты в Украине? если заочно судить- то этот цирк никому не нужен, насмотрелись цирков при барыге и прокуроре алкаше югике
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неподобство, супутник для 112 анала не запустили.
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