 Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті каналу "112 Україна" у зв'язку з відмовою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення продовжити термін ліцензії п'яти регіональним телеканалам, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна".

"Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті", - наголошується в заяві.

Автори заяви також стверджують, що дії Нацради є нібито незаконними.

"Дії Нацради є незаконними. У низки членів Нацради з липня 2019 р закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, й ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади"

На телеканалі також заявляють, що розглядають рішення Нацради як цензуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром склад Нацради з ТРМ буде оновлено, - в ОП на відмову регулятора продовжити ліцензію "112 Україна"

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін ліцензії п'яти регіональним телеканалам, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна".