 Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті каналу "112 Україна" у зв'язку з відмовою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення продовжити термін ліцензії п'яти регіональним телеканалам, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна".
"Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті", - наголошується в заяві.
Автори заяви також стверджують, що дії Нацради є нібито незаконними.
"Дії Нацради є незаконними. У низки членів Нацради з липня 2019 р закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, й ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади"
На телеканалі також заявляють, що розглядають рішення Нацради як цензуру.
Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін ліцензії п'яти регіональним телеканалам, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна".
мы гадим с веток, а вы утритесь
У данному випадку "мертвечук понад усё".
Или тебе платят не за это, а за упоминание Пороха?
Підл... Підлога я повернувся)). Свободу слова не спинити скільки б мене не банив прокацапський цензор!!!
Сепар - канал как есть...
Час смотрел..., час охреневал.....
Теперь понял как выводятся зе-инфузории...
Медведчуки, Кернесы, Трухановы, Навицкие и др. не при Зе из под земли выпрыгнули...
Они то все при нем и укрепились... - при зе просто бурно пошли в рост...
Порошенко создал для реванша все условия...
Он с ними рос вместе, пил, ел, ругался, мирился, крестился - с ними он прожил всю свою жизнь...
Из них он был самый про-украинский и рассматривал все таки Украину как свою страну - но не более...
До настоящего патриота ему очень далеко...
Что известно о Мальдивах, которые трактовали всякие зики?
Что известно о Свинарчуках, которые трактовали всякие зики?
Может Вам лахто-зрада, что-то внушила?
А то что Вы написали, так это только эмоции, хотя я и согласен, но в отличие от Вас я знаю, что его нет за что сажать ни по какой статье.
Потому будем дальше продолжать тролить зебов.
National Geographic можно смотреть и on-line.
Самым недопустимым считаю, когда другие говорят, как я должен жить.
Я удивляюсь. В моем окружении все знакомые уже давно не смотрят телевизор. У меня он подключен вторым монитором и без антенны уже лет 8.
.Туди. до речі. перейшло багато ведучих та журналістів опісля *мертвячуковського * ЗІКА !
..ПС ))) А нас кабельне замінило його на 5-ий !
..4 канал - YouTube...