 Лукашенко готовий помилувати українського журналіста Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса Політику

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Багато розмов про цих затриманих. Хоча на цю тему я з Порошенком вів розмову. Я йому показую: ось документи: відео, аудіозаписи щодо вашого хлопця. Звання його - полковник, - розповів глава держави. - Я Петру Порошенку кажу: слухай, що ти хочеш про нас знати? Я тобі все сам розповім-покажу, документи передам. Навіщо ховатися в посольстві? Це ж негативно впливає на наші відносини", - сказав Лукашенко.

"До того ж ми ж його не просто схопили ні з того ні з сього. Мені принесли всі матеріали. Ми ж не били його, не ламали - розуміли, що це буде міжнародний скандал. І взагалі не прийнято вибивати з людини свідчення", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що стосовно Павла Шаройка білоруська сторона представила факти.

Далі постало питання щодо білоруса Юрія Політики, якого в Україні підозрюють у шпигунстві: "Я кажу: добре, покажіть нам, як ми вам показали, всі матеріали. Ви нам покажіть, що він вчинив протиправні дії та шпигував на території України. Показуйте! Руки вгору піднімемо. Публічно покажіть, притисніть нас до стінки".

"Ми домовилися з Порошенком: ви хочете засудити Політику, засудіть його (у вас суд, особливо зараз, незалежний, на нього не можна натиснути), а ми засудимо Шаройка. Ну і не будемо... Шкода людей. Про обмін не йдеться. Я відразу ж помилую цю людину. Усе. Домовилися. Ми передали справу до суду, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть у суд не направив матеріали, тому що їх немає", - розповів Лукашенко.

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"Навіть якщо вони є, ми ж домовилися з тобою (з Порошенком. - Ред.). Я Порошенкові кажу: давайте зробимо, це отруює наші відносини, і люди неправильно розуміють. "Сашо, все, вирішено, вирішуємо". Чому не вирішується досі?".

Говорячи про Шаройка, глава держави розповів, що він у Білорусі живе "як на курорті": "Я своїх попередив: у жодному разі не ображати. І ми довели позицію колишнього Президента до нього. Я доручив, щоб він на мене не ображався".

"Я готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої", - заявив президент Білорусі.

Відповідаючи на запитання, чи можливо це зробити до зустрічі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі, Лукашенко сказав: "Та хоч завтра, але ви не встигнете, ви ж хочете Політику повести в суд".

"Ну ведіть, якщо хочете. Якщо бачите, що помилилися, вибачитеся. Неголосно. Неважливо як. Адже головне зараз не хто винен, а вирішити проблему. Відпускайте цього хлопця, якщо він не винен, і ми тихо і спокійно вирішимо це питання. Але головне, воно буде вирішене", - резюмував Лукашенко.

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Павла Шаройка було затримано співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.