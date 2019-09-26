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 Політика України, Суспільство
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Все про:перепис населення (24) Дмитро Дубілет (15)

 На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет

Бюджет на проведення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики становить 5 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції в клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проєкті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він становить 5 мільярдів гривень, і я розумію, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення", - сказав Дубілет.

Він припустив, що перепис населення можна замінити створенням єдиного реєстру українців шляхом об'єднання 6-7 різних реєстрів, в яких "розпорошені" базові дані про громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробний перепис населення проведуть на Київщині, - директор Інституту демографії Лібанова

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 30 липня 2019 року підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Також документом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150585
 
 
 Топ коментарі
 
давайте я за 1 миллиард перепишу..?
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что бы тестово переписать два района Киева - 5 лярдов.
сколько же они распилят на переписи всей Украины?
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такий фінансовий геній мав би озвучити точну цифру. Наприклад, 5678300000грн
А тут получаєця як в анєкдоті:
- намазуйте масло
- ми намазуєм
- та де ж ви намазуєте? ви шматками накладаєте!!!
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В Україні зараз проживає не більше як 35 млн. чол.
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Больше некуда эти деньги направить в воюющей стране ?
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Пять лярдов попилять, это не с бугра скотится.
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