 Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами"

2 вересня Шокін подав до суду заяву з проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його поновлювати в ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Причина перегляду полягає у тому, що у справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме – не уточнюється.

6 вересня Верховний суд відкрив провадження. Розгляд був призначений на 3 жовтня.

Водночас, адвокатка Сапожнікова повідомила, що попросила перенести засідання. Нова дата наразі ще невідома.

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Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

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Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".