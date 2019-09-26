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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (436) ГПУ (3237) звільнення (670) Шокін (212)

 Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами"

Колишній Генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитися через своє звільнення і вимагати поновлення на посаді.

2 вересня Шокін подав до суду заяву з проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його поновлювати в ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Причина перегляду полягає у тому, що у справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме – не уточнюється.

6 вересня Верховний суд відкрив провадження. Розгляд був призначений на 3 жовтня.

Водночас, адвокатка Сапожнікова повідомила, що попросила перенести засідання. Нова дата наразі ще невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокін входить або його "вводять" у масштабну геополітичну гру довкола президентських виборів у США, - Трепак

Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд остаточно відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора, - Луценко

Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150583
 
 
 Топ коментарі
 
падла, прокурорить хочет, и все потому- что не сел, а нужно было посадить,, как и всех, кто был с барыгой, сделали со страны дерибан
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троллинг зачетный )))))) сам Трамп поддержал - а шо зеле теперь делать - вот вопрос)))
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заручився підтримкою Трампа -"очень хороший прокурор"
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С рекомендацией Трампа этот махровый украинский коррупционер далеко пойдет.
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НУ ДА А ДОМА БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА СТОЯТ ТО.... старый пердун ему причаститься надо бы исповедлаться в грехах скоро у него там на небе будет и прокурор и адвокат и судья.... а нет все жажда бабла как же так я отстранен от корыта и такие времена настали.....
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типичный жулик в прокурорский погонах.И что ?Сколько этот весь непотреб будет безнаказано здесь шоркаться? И присасываться к нашим налогам?Количество таких трутней надо поубавить..Хочет работать?!-в шахту или на дорогу асфальт укладывать!
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троллинг зачетный )))))) сам Трамп поддержал - а шо зеле теперь делать - вот вопрос)))
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падла, прокурорить хочет, и все потому- что не сел, а нужно было посадить,, как и всех, кто был с барыгой, сделали со страны дерибан
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Он слинял с Украины до того как Порох стал Президентом, даун ты ЗЕблевотный
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Ты,шо там уже празднуешь пэтины аманины? Хто,куда слинял?
Статью читало?
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censor.net.ua/resonance/3047118/bayidena_podvela_pamyat_on_ne_smog_uvolit_shokina_vo_vremya_svoego_vizita_kak_otpravlyali_v_otstavku
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То був Пшонка, а цей- зовсім інша каша. Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 8118
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а ты ведь дебил- шокина в течении суток снял байден при парашенки
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А оказалось - даун ты, Пшонку перепутал с Шокиным.Порохобот тупорылый !!!!
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У Шокина опыта больше. И фамилия мощнее, ну типа Шокин, тот, который шокирует. А рябошапка, что это за фамилия для генпрокурора?
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А морда у него вообще как два Рябошапки. Логично.
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даешь юзика в прокуроры - а шо чем он хуже))))))
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і доробок в нього потужніший аніж в Рябошапка! одні брильянтові прокурВори чого тільки вартують !
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срочно звоните снайперу с тепловизором !
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Може в Украïнi i справдi тiльки вiдстрiлювати проблемных службовцiв? Законом це провести через референдум...
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О ипать опять этот Петин реформатор вылез. Та сиди уже на пенсии и радуйся что ещё за жопу не взяли
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морда дебила, в дурке на лавочке самое место
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просто бред и самое смешное что восстановят урода
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Да нет,отсос-Петрович ему,а не прокурорскую должность.
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ну это уже край ... теперь мы видели всё Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 154
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Между прочим, единственный прокурор, который когда-то осмелился завести уголовное дело на всесильного Коломойского. Думаю, поэтому Порошенко его и пригласил. Он ему нужен был для борьбы с Коломойским. Но Байден потребовал его уволить.
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Эти новые обстоятельства то, что рыжий дурак сказал зеленому дураку что у вас был хороший прокурор, а наш посол была очень нехорашая женщина..
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Под прошлым "хорошим" прокурором Трамп имел в виду Луценко (а не Шокина). Да это и понятно, ведь именно Луценко слил Джулиани тухлую тему про Байдена
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даже боюсь себе представить кто и на шо подаст если доня шо не то утром сьест и выложит ето в твиттер..
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если он выиграет суд у нас будет два генпрокурора? или 100%-тного пнут ногой под зад?
трамп опять посадил вову на растяжку. он же говорил что шокин "очень хороший прокурор".
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Если суд примет сторону шокина, то все законы, принятые ВР так, как был уволен он, надо отменять.
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Какие законы? может ты про постановления? об увольнении. ну так отменяйте. я не против
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Почитай в статье на основании чего зиждутся шокины претензии.
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в отличии от зеленкиных детей я прежде чем комментировать читаю статью.
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Жалкие потуги напомнить о себе. Шокин, ты жирный труп как прокурор.
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Осталось еще Януковичу подать в суд на "незаконное" его свержения с должности и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, да, товарищи Зе, сделавших всю Украину?
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это ж надо, как чел бьется за справедливость, видно запахло хорошим баблом от трампа, который готов его отдать тому, кто утопит его конкурента, а пока ведутся переговоры, суд пока отложили..., наглость - второе счастье, а для некоторых это и счастье и источник неиссякаемого богатства....
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На нари старого пердуна покт не здохне падло. Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 4867
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Стаття 40. Призначення Генерального прокурора України

1. Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Яке там нафіг рішення суду?
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Мало того что Шокин - кум Петра Порошенко, так он и предан ему как собака и своим благополучием и миллиардным состоянием обязан именно Порошенку!! Поэтому эта подача Шокиным заявления в суд есть не что иное как договорняк и многоходовочка между двумя проходимцами - Шокиным и Порошенко,лишь бы сделать гадость нынешней власти.
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Це зговор проти нынешней власти Порошенка, Шокіна і Трампа. Вони роблять гадість! Доколє!
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Это прикол: я свечку не держал, но писали, что он настолько прожженый тип, что его нужно гнать метлой и потом близко не пускать обратно. А он решил воостановиться в должности!?!?!?
Это пятерка!
У него отличное чувство юмора.
Осталось его только посадить...
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януковiч тоже "возстановiтся в должностi через самый гуманный в мiре суд". "тогда всю хунту icкорєнiм, бiндеровцев разгонiм, нарiд возлiккуєт i возсоєдiнiтся."(с)
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А шо хорошего можно ожидать после Порошенко.по просьбе Байдена снял, а ЗЕ розгребай. Порошенко несчатье страны. И живучее.
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Млять, какое восстановление 67 лет деду сиди на пенсии и радуйся жизни или все ещё деньжат не хватает ну никак не сковырнуть раритетных личносьей
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Так жертва неудачного покушения вроде из соевого свинарника или у порохнявых "зеленые" и в лифте нацрали?
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Бггг. Вот это поворот...И, я думаю, молодая коМанда восстановит. Пять лет при Порохе прятался, а тут ожил. И правильно. Если Зеленка пацанов с одного двора назначает на гос должности, надо и себе попробовать. Желаю успехов.
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Кто при порохе прятался ??? 😁
Ты хоть ради приличия посмотри википедию !
Лишь бы испортить воздух, слышал звон, но не знаешь где он...
ШОКИН был назначен паРашенком и сейчас хочет восстановится опять.
Видать ты по Фрейду прокурора янЫка (пшонка ) с прокурором поТроха (шокин ) попутал ...
И не мудрено, они оба выходцы из партии рыгоАналов.
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Чувак в рябой шапке может начинать собирать свои манатки...и освобождать кабинет..😀
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От кому тре збиратися на зону, так це петрику зі своїми кумами-прокурорами. Чумак, Касько і Трепак може і не Лаура Ковеші але вся соєва банда гарантовано сяде, якщо не чкурне десь.
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Верить басням Шокина - себя не уважать.
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З дитинства не ******** цирк, але це вже не цирк, навіть не лялькове шапіто.
Це просто мЛядство над поняттям ДЕРЖАВИ та громадянами України!
Шокін йди гуляй лісом поки голову не відрубали, як судді у Харкові. Дурний старий довбень. Тьху. Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами" - Цензор.НЕТ 1918
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Вірно робить. Краще Шокін, ніж кишеньковий прокурор без вибору.
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беззаконня рано чи пізно вилізе і вдарить по державі Україна.
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Пердун старый,твое место на лавочке возле подъезда
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интересно другое. собирается ли и как именно Рябошапка собирается увольняться из административной должности в "старой" ГПУ и назначаться на новую административную должность в новосозданный "на бумаге" Офис Генерального прокурора?!

согласно Закону "О реформировании органов прокуратуры", которым внесли изменения в ЗУ "Про прокуратуру", Генеральный прокурор должен объявить о создании Офиса, день начала работы которого наступает с момента опубликования в Голосе Украины
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО Генеральный прокурор должен своим приказом утвердить Положение о Кадровых комиссиях Офиса Генпрокурора
заковыка в том, что Рябошапку на административную должность в Офис Генпрокурора никто не назначал! на данный момент да и на момент начала работы Офиса, он работает на административной должности Генерального прокурора в ГПУ и принимать приказы о создании Комиссий и т.д. в НОВОМ органе никак не может!
и все его приказы ни в коей мере НЕ МОГУТ касаться новосозданного Офиса генпрокурора, так как он там ЕЩЕ не работает на административной должности!
порядок избрания на эту должность есть в измененном ЗУ "Про прокуратуру", и он ПОКА его не прошел, Рада за назначение его на посаду Генпрокурора Офиса не голосовала, а Зе указ про призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора именно в Офисе Генпрокурора не издавал.......
таким образом, любой приказ Рябошапки о создании Кадровых комиссий, утверждения Положения об аттестации и последующие сами "аттестации" будут априори незаконными!
более того, усли такие приказы начнут появляться, Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами" - Цензор.НЕТ 9990Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами" - Цензор.НЕТ 9990в его действиях может усматриваться присвоение властных полномочий административной должности "Генеральный прокурор Офиса Генерального прокурора", а это уголовная статья.....
вот тебе и поспешное принятие законов по сокращенной процедуре.....
может Рябошапка и отличный парень, и возможно станет толковым Генпрокурором, но пока под его НОВУЮ должность Слуги заложили жирнючюю бомбу!
та же картина у новоназначенных замов Каська и Чумака, которых в новый Офис пока никто не назначал! есть вопросы и по Холодницкому, так как по новым изменениям, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ И ДЕЙСТВУЮТ, он должен занимать административную должность в Офисе Генпрокурора только после увольнения из "старой" ГПУ" и назначения в Офис на админдолжность "Заступник Генерального прокурора - керівник САП"
будет очень интересно посмотреть как парни будут выпутываться из ситуации ЗАКОННЫМ путем и отбиваться от тысяч ОБОСНОВАННЫХ исков....а всего лишь нужно было ОДНОЙ СТРОЧКОЙ прописать в Законе "О реформировании органов прокуратуры", что с момента создания Офиса, Рябошапка, Касько, Чумак и Холодницкий автоматически считаются уволенными с админдолжностей ГПУ и назначенными на аналогичные должности в Офисе, но ЭТОГО ТАМ НЕТ! там есть только то, что они не подпадают под аттестацию, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы!

правда, для этого нужно, чтобы новые законы ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ кто-то читал и правил, а не принимал как стадо баранов по указке Зе-команды.....
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