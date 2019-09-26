 Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами"

2 вересня Шокін подав до суду заяву з проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його поновлювати в ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Причина перегляду полягає у тому, що у справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме – не уточнюється.
6 вересня Верховний суд відкрив провадження. Розгляд був призначений на 3 жовтня.
Водночас, адвокатка Сапожнікова повідомила, що попросила перенести засідання. Нова дата наразі ще невідома.
Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.
Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".
Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.
Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".
Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".
Статью читало?
трамп опять посадил вову на растяжку. он же говорил что шокин "очень хороший прокурор".
1. Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Яке там нафіг рішення суду?
Это пятерка!
У него отличное чувство юмора.
Осталось его только посадить...
Ты хоть ради приличия посмотри википедию !
Лишь бы испортить воздух, слышал звон, но не знаешь где он...
ШОКИН был назначен паРашенком и сейчас хочет восстановится опять.
Видать ты по Фрейду прокурора янЫка (пшонка ) с прокурором поТроха (шокин ) попутал ...
И не мудрено, они оба выходцы из партии рыгоАналов.
Це просто мЛядство над поняттям ДЕРЖАВИ та громадянами України!
Шокін йди гуляй лісом поки голову не відрубали, як судді у Харкові. Дурний старий довбень. Тьху.
согласно Закону "О реформировании органов прокуратуры", которым внесли изменения в ЗУ "Про прокуратуру", Генеральный прокурор должен объявить о создании Офиса, день начала работы которого наступает с момента опубликования в Голосе Украины
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО Генеральный прокурор должен своим приказом утвердить Положение о Кадровых комиссиях Офиса Генпрокурора
заковыка в том, что Рябошапку на административную должность в Офис Генпрокурора никто не назначал! на данный момент да и на момент начала работы Офиса, он работает на административной должности Генерального прокурора в ГПУ и принимать приказы о создании Комиссий и т.д. в НОВОМ органе никак не может!
и все его приказы ни в коей мере НЕ МОГУТ касаться новосозданного Офиса генпрокурора, так как он там ЕЩЕ не работает на административной должности!
порядок избрания на эту должность есть в измененном ЗУ "Про прокуратуру", и он ПОКА его не прошел, Рада за назначение его на посаду Генпрокурора Офиса не голосовала, а Зе указ про призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора именно в Офисе Генпрокурора не издавал.......
таким образом, любой приказ Рябошапки о создании Кадровых комиссий, утверждения Положения об аттестации и последующие сами "аттестации" будут априори незаконными!
более того, усли такие приказы начнут появляться, в его действиях может усматриваться присвоение властных полномочий административной должности "Генеральный прокурор Офиса Генерального прокурора", а это уголовная статья.....
вот тебе и поспешное принятие законов по сокращенной процедуре.....
может Рябошапка и отличный парень, и возможно станет толковым Генпрокурором, но пока под его НОВУЮ должность Слуги заложили жирнючюю бомбу!
та же картина у новоназначенных замов Каська и Чумака, которых в новый Офис пока никто не назначал! есть вопросы и по Холодницкому, так как по новым изменениям, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ И ДЕЙСТВУЮТ, он должен занимать административную должность в Офисе Генпрокурора только после увольнения из "старой" ГПУ" и назначения в Офис на админдолжность "Заступник Генерального прокурора - керівник САП"
будет очень интересно посмотреть как парни будут выпутываться из ситуации ЗАКОННЫМ путем и отбиваться от тысяч ОБОСНОВАННЫХ исков....а всего лишь нужно было ОДНОЙ СТРОЧКОЙ прописать в Законе "О реформировании органов прокуратуры", что с момента создания Офиса, Рябошапка, Касько, Чумак и Холодницкий автоматически считаются уволенными с админдолжностей ГПУ и назначенными на аналогичные должности в Офисе, но ЭТОГО ТАМ НЕТ! там есть только то, что они не подпадают под аттестацию, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы!
правда, для этого нужно, чтобы новые законы ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ кто-то читал и правил, а не принимал как стадо баранов по указке Зе-команды.....