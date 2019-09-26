 Переговори про нову програму МФВ перебувають в активній фазі, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно з розкладом. Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських", - йдеться в повідомленні.
За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами Уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з Фондом.
"Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій Уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року", - заявили в пресслужбі Кабміну.
Нагадаємо, Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом 12 вересня розпочала роботу в Україні.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів розраховує, що робота за новою програмою з Міжнародним валютним фондом почнеться ще до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.
Но не МВФ под 3%,
а другие добрые люди под 18 %
Дорогие кредиты -это плохо.
Тебе самому это в голову не приходило ?
в активной фазе переговоры...
Такой активной что представители МВФ сбежали и даже не сказали гудбай...
а правительство активно идет... по указанному адресу.
зе-потерпевшие наверное пересматривают это все время, когда у них опускаются руки от очередной выходки Главного зеленого мутанта...
плакаль...
н
Україна не домовилася з МВФ про новий кредит
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.
Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.
«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.
Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.
джерело
Схоже нас чекає зростання фіскального навантаження (тобто віддавати нам з вами) і зростання піраміди ОВДП (тобто віддавати нашим дітям).
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.
Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.
«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.
Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.
джерело
"Активная фаза" сильно напоминает пассивную позу...