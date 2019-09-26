 Незабаром склад Нацради з ТРМ буде оновлено, - в ОП на відмову регулятора продовжити ліцензію "112 Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП у Facebook.

"Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - йдеться в повідомленні ОП.

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Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер, 26 вересня, ухвалила рішення не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.

Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.