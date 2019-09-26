 Незабаром склад Нацради з ТРМ буде оновлено, - в ОП на відмову регулятора продовжити ліцензію "112 Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП у Facebook.
"Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - йдеться в повідомленні ОП.
Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер, 26 вересня, ухвалила рішення не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".
Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".
Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.
Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.
нет, конечно, но если нет, да, нет, однозачно ДА-НЕТ !
СКОРО! НА ВСЕХ ЄКРАНАХ ТВ!!! В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ И КРУГЛОСУТОЧНО!!!!
ТЕЛЕКАНАЛІ "РОССИЯ" "ОРТ" И ПРОЧАЯ ПАРАШНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!
Свобода слова так свобода слова сказало Зе и его шобла.
Мертвечуківські канали чіпати не можна!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
путин предупреждал же...
а прошлой теме зебилЬная дадаль визжала,что при зеЛЕ лишили лицензию?!!!
Вон оно что, Михалыч...
Шуфричу-выдали в ПЯТАК!
А МЕРТВЕЧУКА-пинкарями в зад в Раху!!!
🤣
🤣
Методуха запаздывает??
Моск уже перегрелся??
🤣
Не знаю сколько может терпеть украинский народ такой страшный произвол эту продажную прокремлёвскую заразу сейчас надо не только думать а уже срочно восстанавливать массовые протестные Майданы иначе потеряем государственность Украины завоёванной большой кровью многих миллионов украинских героев -патриотов всех поколений.
Закроют пятый канал!