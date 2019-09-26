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 Політика України, Авто
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Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2517) патрульна поліція (925) штраф (304) Білошицький Олексій (18)

 Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький

Департамент патрульної поліції ініціюватиме питання про збільшення штрафних санкцій за незадовільний технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Минулі вихідні і початок цього тижня буквально шокували всю країну страшними звістками про смертельні ДТП за участю маршрутних і вантажних транспортних засобів на дорогах України", - йдеться в повідомленні.

Білошицький перерахував 5 найбільших ДТП минулого тижня.

"Тільки в перерахованих ДТП 23 загиблих і близько 36 осіб з різними ступенями травм! Хто знає, коли вони тепер одужують і чи повернуться в нормальний стан взагалі", - підкреслив він.

Зазначається, що при огляді місць ДТП поліцейські неодноразово фіксують факти відсутності ременів безпеки для пасажирів автобусів. А технічний стан і обладнання автобусів не відповідає вимогам стандартів безпеки дорожнього руху.

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"Чималу роль грає і режим праці і відпочинку водіїв, який сьогодні недостатньо контролюється органами державної влади ... Також не здійснюється належний контроль випуску пасажирського транспорту на лінію", - підкреслює Білошицький.

У зв'язку з цим Департамент патрульної поліції ініціюватиме питання про внесення змін до законодавства, перш за все в Кодекс України про адміністративні правопорушення, в частині збільшення штрафних санкцій за незадовільний технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також до посадових осіб , відповідальних за технічний стан, обладнання та експлуатацію.

"Також буде запропоновано закріпити на законодавчому рівні заборону використання пасажирськими перевізниками транспортних засобів, які за конструкцією передбачені для перевезення вантажів, але пройшли процедуру переобладнання. Додатково планується внести на розгляд питання щодо обов’язкового обладнання пасажирського транспорту міжміського сполучення ременями безпеки для пасажирів та передбачити адміністративну відповідальність за порушення таких правил", - заявив Білошицький.

Зазначається, що Департамент патрульної поліції розробляє проект постанови Кабміну, яким будуть внесені зміни в Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

"Проектом передбачена оптимізація процедури видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні", - повідомив Білошицький.

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Нагадаємо, 21 вересня на Одещині дев'ять людей загинули унаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою.

23 вересня загинули 9 осіб і травмувалися 11 в результаті зіткнення автобуса і вантажівки на Житомирщині.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький 01
Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький 02
Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150570
 
   
 Топ коментарі
 
идиот! где вас таких клонируют?
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А о тахографах опять молчОк..
А ведь что может быть проще и лучше для контроля времени работы и отдыха водителя? Весь цивилизованный мир использует...
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Дороги сделают в несколько полос? Встречки разведут? Правильные отбойники оборудуют? Ніт! Вы*бут перевозчиков! Вот это наше всьо! P.S. Не отрицаю, что перевозчики некоторые полное дерьмо.
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Пора уже возвращать гаишников, они хоть и брали взятки, но был какой-никакой порядок на дорогах. А щас каждый ездит как хочет...
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Если в городе еще более менее водятелы правила соблюдают ибо патрульная полиция может рядом оказать и выпишут штраф, то за городом носятся как хотят. А раньше боялись, что из куста может гаишник с радаром выскочить!!!
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"раньше боялись", ні, скоріше "апасалісь" і ставили радари на радари гайців, а тому літали як хотіли.
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хорошие времена были при гаишниках: ни войны, крым украинский, доллар по 8 Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький - Цензор.НЕТ 6989
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Заведіть дома даїшників. Якщо все як раніше не стане - теорія невірна.
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всем особенно у кого есть чуть денег было срать на гаишников, так как точно знали что порешают
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А о тахографах опять молчОк..
А ведь что может быть проще и лучше для контроля времени работы и отдыха водителя? Весь цивилизованный мир использует...
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Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..
😢
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Ето вы в Индии не были, там ездит каждый как хочет. И переходит дорогу тоже. Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 5581
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Их более миллиарда, так что гибель миллиона даже никто и не заметит.
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Что меня удивило в Индии, это отсутствие мятых авто, т.е. при всей их хаотичной манере вождения, дтп у них редкость.
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Маршрутки тре прибирати, а ті, що задишаться, не повинні бути перероблені з вантажівок, й кожне місце повинно облаштовуватись паском безпеки... і ніяких стоячих місць... навряд чи це ********* зробить..
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а при баризі шокододупому, це не булопроблемой, чи може вогна при яніковічу з'явилась?
давно пора покінчити з щохочуроблю у перевізників. контроль лікаря, ТО і захмарні штрафи. не захочуть--нафік з пляжу. китайці зайдуть на цих умовах.
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Ну и шо?
Местным властям фиолетово, шо вы там в Киеве принимаете.
В прошлом году Гройсман постанову выпустил, где запрещается реклама на "опорах осветительной и контактной электросети ...", а у папы Вилкула в Кривом Роге на каждом таком столбе - реклама.
Хорошо хоть растяжки поснимали.
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а дороги с метровыми ямами, не обустроенные обочины тут не причем?
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О да, это яма виновата, что маршрутчик с утра с перепоя забивает маршрутку как банку со шпротами и тарабанит это все дело на не прошедшей ТО куске железа, 120 км в час с нарушением ПДД?
Ямы это хреново, но те трагические сабытия что произошли на дорогах Украины за последние пару дней, ну разметки же там не причем..
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Маршрутка з фурою різної вагової категорії. Фура або грузова вїхали- шо робИть маршрутчику? Тут дві аварії з грузовиками.
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Так, ямы и разметки получается не виноваты? ведь именно об этом и был разговор.
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Ви писали про маршрутчиків, а не про ями. Я кажу про те, що ніякі правила і ремені безпеки не врятують, якщо в автобус в'їде фура. Фурам "гайки закручувать" будуть?
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внимательно перечитайте дискусию, перед тем как беспардоно в неё врываться. Не напрягай меня, у меня нету настроения тебе все размусоливать.
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А качественно делать дороги?Такой инициативы нет?
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До задницы ваш листок подорожника. Давно есть правила и не возить стоячих и ремни безопасности на межгород и рамки по ТО. Только никто нефига не делает и делать не-бу-дет. Какой смысл в новых правилах?
Для начала нужно, что бы старые правила начали исполнять, а потом уже к новым переходить.
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Порівняння українських ДТП з країнами Європи https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc

При ДАІ як тут пишуть, смертей на дорогах України було не менше! Я проти корумпованого ДАІ
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Краще ініціюйте звільнення у лав патрульної поліції недоносків яки вбивають людей і хабарників. Патрульна поліція це є ОЗУ а Билишицьекий брехло банальне.
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Дороги сделают в несколько полос? Встречки разведут? Правильные отбойники оборудуют? Ніт! Вы*бут перевозчиков! Вот это наше всьо! P.S. Не отрицаю, что перевозчики некоторые полное дерьмо.
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Все ДТП от безнаказанности. Потеряли страх, считают раз деньги есть то можно все. Полиции обрезали "руки" они не могут выявить нарушителя ( пяницу или обнаркоченого) потому что запретили останавливать..... А про маршрутчиков вообще пипец, вы зделайте круг за маршруткой, за один круг минимум пять раз нужно лишить прав.
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Эй безопасники! Когда вы на трессах уберете "зебры", светофоры и левые повороты. Нормальные развязки делайте, ничего из этого не нужно будет. Но это деньги надо тратить, а у вас цель их зарабатывать
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пока ментов не будут сажать за взятки, даже за 100 грн. пока ответственные за тех состояние не будут в тюрьме, не изменится НИЧЕГО!!! к стати, по законам ЕС богданы и базы не преднаначены для перевозки людей
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