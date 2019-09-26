 Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Минулі вихідні і початок цього тижня буквально шокували всю країну страшними звістками про смертельні ДТП за участю маршрутних і вантажних транспортних засобів на дорогах України", - йдеться в повідомленні.

Білошицький перерахував 5 найбільших ДТП минулого тижня.

"Тільки в перерахованих ДТП 23 загиблих і близько 36 осіб з різними ступенями травм! Хто знає, коли вони тепер одужують і чи повернуться в нормальний стан взагалі", - підкреслив він.

Зазначається, що при огляді місць ДТП поліцейські неодноразово фіксують факти відсутності ременів безпеки для пасажирів автобусів. А технічний стан і обладнання автобусів не відповідає вимогам стандартів безпеки дорожнього руху.

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"Чималу роль грає і режим праці і відпочинку водіїв, який сьогодні недостатньо контролюється органами державної влади ... Також не здійснюється належний контроль випуску пасажирського транспорту на лінію", - підкреслює Білошицький.

У зв'язку з цим Департамент патрульної поліції ініціюватиме питання про внесення змін до законодавства, перш за все в Кодекс України про адміністративні правопорушення, в частині збільшення штрафних санкцій за незадовільний технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також до посадових осіб , відповідальних за технічний стан, обладнання та експлуатацію.

"Також буде запропоновано закріпити на законодавчому рівні заборону використання пасажирськими перевізниками транспортних засобів, які за конструкцією передбачені для перевезення вантажів, але пройшли процедуру переобладнання. Додатково планується внести на розгляд питання щодо обов’язкового обладнання пасажирського транспорту міжміського сполучення ременями безпеки для пасажирів та передбачити адміністративну відповідальність за порушення таких правил", - заявив Білошицький.

Зазначається, що Департамент патрульної поліції розробляє проект постанови Кабміну, яким будуть внесені зміни в Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

"Проектом передбачена оптимізація процедури видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні", - повідомив Білошицький.

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Нагадаємо, 21 вересня на Одещині дев'ять людей загинули унаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою.

23 вересня загинули 9 осіб і травмувалися 11 в результаті зіткнення автобуса і вантажівки на Житомирщині.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.





