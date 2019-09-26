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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1156) Філатов (208)

 Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що спроби деяких зацікавлених осіб третирувати турецьку компанію "Limak", яка займається у місті будівництвом метрополітену, можуть викликати міжнародний скандал і зашкодити іміджу України.

 Про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 телеканалі".

"Я їжджу, намагаюся налагоджувати міжнародні зв'язки, в місто приїжджають серйозні люди. Ось нещодавно, наприклад, приїжджав турецький посол. А в цей час різні зацікавлені, я не знаю у чому, правоохоронні органи, починають зневажати компанію "Limak". Турецьку компанію, що має міжнародний авторитет, яка побудувала у Стамбулі один з найбільших у світі аеропортів, яка звела торговий порт в Ізмірі та залізничний вокзал в Анкарі. Усе це закінчиться міжнародним скандалом. Чи буде це вигідно Дніпру і Україні – велике питання.

Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - ФілатовПодібного роду практика у світовій історії не прийнятна. Коли до Дніпра приїжджають великі турецькі компанії "Limak", "Onur" – компанії з багатомільярдним обігом, з проєктами по всьому світу, – а до них намагаються швендяти місцеві ділки від правоохоронних органів, люди цього не розуміють. Прозорість будівництва метро у Дніпрі виведена на найвищий міжнародний стандарт: тут і Європейський банк реконструкції і розвитку, і найбільша турецька компанія, польський інженер. Грубо кажучи, міська влада виступає просто як пасивний замовник. Якщо хтось хоче покопатися там своїми "брудними руками", вони, напевно, заподіють країні, в іміджевому плані, непоправну шкоду", – зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв’ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна передивитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150565
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы ремонтом моста занималась фирма связанная с Каломумойским и потратила на порядок больше, то вопросов точно бы не возникало. ЗЕботы! Я правильно излагаю ваши мысли?
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Это моя коррупционная кормушка! Я не позволю тырять бабло из моего корыта!
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Мост уже 3 раза отремонтировал, срезал , залатал покрытие, нарисовал полоски поверх старых, покрасил ограждения.....Ну на сотни миллионов. Но типа успел к Дню города как спорил с Зеленским.
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Это моя коррупционная кормушка! Я не позволю тырять бабло из моего корыта!
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Если бы ремонтом моста занималась фирма связанная с Каломумойским и потратила на порядок больше, то вопросов точно бы не возникало. ЗЕботы! Я правильно излагаю ваши мысли?
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внук мессинга?
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тоесть если бабло скоммуниздил не коломойский, то порохоботы это одобряют?
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Мост уже 3 раза отремонтировал, срезал , залатал покрытие, нарисовал полоски поверх старых, покрасил ограждения.....Ну на сотни миллионов. Но типа успел к Дню города как спорил с Зеленским.
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филатов поспорил с зеленским, а раздеваться пришлось вот этой вот телке:

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ну она толком то и не разделась... знач мост построили так себе и абы як)))
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Жека, ты дурак? И словно как с одного офиса, одновременно ему лайкнули. Баксик, татьянка, кротик, леня, далее сами посмотрите, лень перечислять. Кстати, мент который уволился с главной должности которого якобы поставил Порох, теперь на новой должности у авякяна и зеленых. Шо скажете гомосапинсы? Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов - Цензор.НЕТ 9167
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шас они указание получат и ответят все и сразу
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интересно, какой вред это причинит? порвутся несколько пердаков замазанных в этом деле воров?
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А коли це турки стали фахівцями метро будівництва?Чи з ними легше грощі красти?
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вот падлы, хотят грязными руками раскопать стыренные деньги?
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Не знаю, кто прав, но узная Кличковский уровень - раздувать местную проблему до вселенского масштаба, при этом летая в США к Джулиани, вымаливая заступнечиство.
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не знаю как оно там в реале, но сразу вспомнил омское метро )
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там жесть.станции-через каждый километр,и это по-большому счету в центре,большая пешеходная зона...
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Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов





везде ***** филатовская-каламоская украл -
мост страдательный 3 летний - камисия показала
- украл- 3года крал-балки ржавые-покрашенные только

счас метро

от проклятое место ента украита - крадут ссуки у народа
что в мирное уремя что война









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Пусть контролёры проверят "Укртатнафту" : при обороте в 36,04 млрд.грн. она имеет - 253 млн.грн. убытка!?
Для сравнения: "ДТЭК Павлоградуголь" при обороте в 36,90 млрд.грн. имеет 6,056 млрд.грн. прибыли!
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а приват банк - при бене одни убытка - а без него - одна прибыль - вывод - коломойский не когда не платит налоги государству
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Ну ты посмотри про "при бене одни убытка" в официальных источниках, а потом выводы делай.
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Честному человеку бояться проверок нечего! Лучше бы Филатов постыдился своим "ремонтом" моста монтажной пеной.

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"Limak", "Onur" - компании с многомиллиардным оборотом, с проектами по всему миру, - а к ним пытаются шнырять какие-то местные дельцы от правоохранительных органов, люди этого не понимают.

Какие люди не понимают? Люди не понимают, как можно было так мост отремонтировать и, почему поснимали дату окончания строительства метро. Ещё люди не понимают, куда подевались 5 человек из горадминистрации, вместе с его замом Лысенко. Может Боря объяснит?

"с многомиллиардным оборотом..."

Боря наверное слышал про такого человека, как Бернард Мейдофф...
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Боря, всравшись, продолжает пугалками заниматься. Наговорил всякой куйни про компроматы, потом больше 2-х часов на медведчуковских каналах чушь какую-то про обиду за Гену Корбана морозил, потом отправил Лысенка в "командировку" и сказал тому зачекиниться в Лондоне. То есть, послал Лысенка в Лондон, чтобы тот передал бабе Лере то, что Боря считает компроматом. И тут чужими руками всё делает. Довёл Лысенка до цугундера, а теперь под монастырь подводит. Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - Філатов - Цензор.НЕТ 7772
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В Днепре все на откатах- кто бы сомневался?
ОТКАТЫ НАДО ИСКАТЬ В ПРОЕКТАХ
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"покопаться" в Днепре давно-давно следует.И не только по метро и мосту....Хотя бы от времени руководства Коломойским.И "непоправимый вред " это принесёт скорее всего этим горе-руководителям.
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Какое нахрен метро, какие нахрен иностранные компании. Городу было в 1000 раз лучше когда выделялись деньги но при этом вобще ничего не делалось. Конечно, сумы были не такими. Но и результат состоял в том чтобы не развалилось то что есть.
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Писюн спрячь, а то отморозишь! Для дебилов из СН, перевожу. Мост и метро строиться за деньги ****, где подрядчик определён международным тендером. Гарантом сделки выступает Кабмин Украины. Расчёты по актам выполненных работ происходят на прямую между **** и Линекс(Турция). В Украину деньги не заходят, совсем. Для города Днепр эта сделка проходит как обслуживание кредита ****. Шавки Бени из ОПГ ГПУ под предводительством "Слуги Урода" Рябошапка хотят денег.... а им никто не даёт!!! Вот они и бесятся. Мало того, Филатов лишил уродов из ОПГ ГПУ и МВД Днепра денег от крышевания продажи наркотиков, наливаек, приёмки металлолома, незаконных заправок и перевозчиков. "Слуги урода" сворачивают программу децентрализации в Украине забирая все деньги в сраный Киев. ОПГ ГПУ в Днепре провоцирует международный скандал, демонстрируя свою никчемность и дебилизм. Рыгыаналы вернулись!!! В стране беспредел, хамство и быдлячество. Спасибо "Слугам урода". А по поводу Лысенко - так поговорите Корбаном, как бандиты из ГПУ состряпали на него дело. В суде ЕС Корбан дело выиграл, но ни одна тварь из ГПУ так и не извинилась... и Порох тоже. А судебной системы в Украине никогда и не было.
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Борык думал ещё минимум пять лет дерибанить городской бюджет... А оно вон как повернулось...
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