 Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - Філатов

Про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 телеканалі".

"Я їжджу, намагаюся налагоджувати міжнародні зв'язки, в місто приїжджають серйозні люди. Ось нещодавно, наприклад, приїжджав турецький посол. А в цей час різні зацікавлені, я не знаю у чому, правоохоронні органи, починають зневажати компанію "Limak". Турецьку компанію, що має міжнародний авторитет, яка побудувала у Стамбулі один з найбільших у світі аеропортів, яка звела торговий порт в Ізмірі та залізничний вокзал в Анкарі. Усе це закінчиться міжнародним скандалом. Чи буде це вигідно Дніпру і Україні – велике питання.

Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - ФілатовПодібного роду практика у світовій історії не прийнятна. Коли до Дніпра приїжджають великі турецькі компанії "Limak", "Onur" – компанії з багатомільярдним обігом, з проєктами по всьому світу, – а до них намагаються швендяти місцеві ділки від правоохоронних органів, люди цього не розуміють. Прозорість будівництва метро у Дніпрі виведена на найвищий міжнародний стандарт: тут і Європейський банк реконструкції і розвитку, і найбільша турецька компанія, польський інженер. Грубо кажучи, міська влада виступає просто як пасивний замовник. Якщо хтось хоче покопатися там своїми "брудними руками", вони, напевно, заподіють країні, в іміджевому плані, непоправну шкоду", – зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв’ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна передивитися за посиланням.