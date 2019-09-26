 Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.
Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.
Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.
Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".
Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.
Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.
Ай да боты, ай да сукины дети!
При Порошенко такого не было!
Леонид Днепр
Такого при петі не було..
26.09.2019 13:47
Так при совке на всех трех каналах одни и те же новости...клацать было бесполезно.
телеканалы доводили линию партии и все..
а сейчас - два пана - три гетьмана... притом, уже 30 лет!
Ліцензію просто не продовжили. При чому тут твій Зеленський?
Бебехи каналов вывести за пределы Украины в Раху и сгрузить их там в брезентовые палатки. Пусть оттуда и вещают!
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563
Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...