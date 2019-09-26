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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (222) 112_Україна (39)

 Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер, 26 вересня, ухвалила рішення не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". ДОКУМЕНТ

Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.

Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150563
 
   
 Топ коментарі
 
Оце так реванш... Петиного партнера ущемляют!
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Зебіли не знають шо Нацрада не змінювалась, це все в їх вологих мріях сцикун зробив. Магія ідіотизму. Нацсовет по ТРВ лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание - Цензор.НЕТ 7017
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потужному хрячку 5 років не вистачило щоб ведмедчук всі канали скупив
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У тому-то і справа! Ви ж самі, порохоскоти, стверджуєте що державні органи відчувають зміну політики влади, і роблять так, як влада хоче.
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У тому-то і справа! Ви ж самі, порохоскоти, стверджуєте що державні органи відчувають зміну політики влади, і роблять так, як влада хоче.
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я думал порохоботы идейные зрадуны а тут какие-то деньги
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Погнали пецриотические модераторы комменты чистить!!! Ну эти хоть честно - за деньги. Интересно, сколько им бутусов платит?
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даже минуты не прошло, а ты уже отписался про Петю и своих лайкеров с ботофермы подтянул!
Ай да боты, ай да сукины дети!
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давно пора...эти прокацапские помойки 112-newsone/zik/интер сжечь нах!
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Канешна!!! Мечтаешь убрать умные, патриотические телеканалы (Прямой, 5 КАНАЛ) и оставить только коломойшин "Г+Г" для безмозглых рептилий?!!
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Гнать в три шеи козломордые мусорные ящики 112-й, НЭВС и Зик, которые принадлежат козломордому выбл...ку Мертвечуку. Пора кончать с этими помойками. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 2796
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Нацсовет по телерадиовещанию лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание
При Порошенко такого не было!
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Из одной методички вещаете?
Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 6013 Леонид Днепр

Такого при петі не було..
26.09.2019 13:47

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Оце так реванш... Петиного партнера ущемляют!
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Зрада! Зеленский в кавулиции с Медведчуком! Сливают страну! Реванш! Аррряяя! Нацсовет по ТРВ лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание - Цензор.НЕТ 3281
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"даже при Совке, такого небыло!"
Так при совке на всех трех каналах одни и те же новости...клацать было бесполезно.
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и это было хорошо...
телеканалы доводили линию партии и все..
а сейчас - два пана - три гетьмана... притом, уже 30 лет!
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не более чем война каломыги и медведчука за бошки баранов.
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Стало быть, Петрусь и Медведчук - коллеги, союзники и давние политические и бизнес-партнеры.
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в голове у забыченого пропогандой идиота, да.
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Но ты же, ватник, сам только что написал, что "каломыга" и Медведчук воюют за умы. Почему же Порошенко с Медведчуком за умы не воевали?
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зря появится 113 надо бороться с медведчуком
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Телеканала "Прямой" тоже нет в цифровом вещании, а месяц назад был.
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Как радостно блеют зебилы . Приятное зрелище)
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И как скулят от злобы педроты, намного приятнее..
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слава Богу ! хоча б не буде тошнити від всяких Рабіновичів і Медведчуків )))
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Еще остались всякие Зики и прочее антиукраинское дерьмо.
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і дятли, що за життя не вивчили українську )))
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Ты не смотрел, а 73% очень даже смотрели. Теперь хавают гогно не только они, но и ты! Потому что демократия и вот это вот всё.
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Однако 28 лет в этой стране создавали законы, которые дают возможность ничего не делать. Все, что придумывали - регламент Рады, Кабмина и т. д. - все это для того, чтобы чиновник ничего не делал, - заявил Богдан.
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При Порошенко 112 мертвечуку продали, при Зеленском у 112 лицензию забрали. Соя, пора вопить о зраде. Торгового партнёра ПОПы обидели.
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З такою "логікою" як у тебе можна сказати, що і війну Порошенко розв'язав напавши на дамбас.
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Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3148727
Ліцензію просто не продовжили. При чому тут твій Зеленський?
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клацнул в телек, ещё вещают. теперь их штрафом поздравьте.
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Так речь то о "не продлили лицензию " - т. т. еще до какого то там числа какого то месяца будут варнягать (срок окончания лицензии).
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тогда их только спалить осталось, с медведчуком в студии.
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Радостное событие! Я бы рекомендовал управляющим и контролирующим органам, запретить вовсе ТВ вещание пропагандон ТВ и ученикам Геббельса. Медведчука не мешало бы наказать путём выдворения его за пределы Украины. Рабиновича посадить в тюрьму добыть срок заключения за хищение имущества во время СССР (хищение стройматериалов и дефицитов)...можно заменить на лечение в психиатрическом лечучреждении сроком не менее 10 лет, Шуфричу, учитывая его хронику, набить пятак силами пяти активистов.
Бебехи каналов вывести за пределы Украины в Раху и сгрузить их там в брезентовые палатки. Пусть оттуда и вещают!
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Ну наконец одну из помоек прикрыли, теперь очередь за Ньюзваном, только что на нем Рабинович в ярости все камеры слюной забрызгал.
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правильно, только медведчук и рабинович на них, восхваляя путина
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щас пейсаті звернуться до соєвого суду і там все відмінять.
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Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Источник: https://censor.net.ua/n3150563


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сейчас 112 кАнал уже и не нужен, т.к. функцию 112-го уже заменяет Гы+Гы и Медведчук уже не нужен, когда есть ТАКОЙ президент...
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Сейчас соя получит методички и докажет что это Зеля сделал по указанию Кремля.
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Старий склад нацради, призначений ще при минулій владі, не продовжив ліцензію 112 каналу на основі рішення суду. Чому тут так збудились місцеві божевільні фанати зе, мені не зрозуміло. А ще питання чому новий РНБО не знайшов причин для введення санкцій проти мертвечук-тв?
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И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ ХВАТИТ МЕДВЕДЧУКОВ И ПУТИНЫХ
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Да-да!!!! Наконец-то прикроют эту вражескую помойку)))
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
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А не рано радоваться?
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563

Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
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а спутник , а кабель , а нюс-ван рассадник ненависти и сепаратизма за бабло ху:ла , а зик, чем такие полумеры лучше ни каких, посмотрел бы я как в Израиле какой нибуть канал в сетке государства обсирал бы евреев и поддерживал агрессию Палестины Открыто.
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щас остальные медведчуковские каналы изойдут на говно - это наезд на свободу слова, а в рашке так ваще крестный ход устроят..., хотя наши суды еще скажут свое последнее слово...
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Хоч якась добра звістка за сьогодні. На 112 цілими добами морда кума путіна сиділа, щось ******* та звідти не вилазила місяцями. Мабудь у нього там при 112 був свій готель з басейном з номерами люкс.
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Как прекрасно начинал работу "112" -й ! Какие отменные ведущие, прекрасные интервью и обзоры. Теперь от того канала ничего не осталось ... нынешний "112"-й даже не жаль.
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Хитрый 112 как-будто и слова давал всем желающим, но бегущая строка вся о деятельности мертвечука - что сделал, что сказал, что подумал.
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Зеклованы на ветке одни и те же...
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...
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Петикантропы против решения нацсовета?
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