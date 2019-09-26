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Все про:Нацрада_ТРМ (222) 112_Україна (39)

 Нацрада з ТРМ позбавила ліцензій п'ять регіональних компаній, які вели мовлення під логотипом "112 Україна"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер, 26 вересня, ухвалила рішення не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, яке транслював телеканал.

На засіданні Нацрада розглянула справу п'ятьох регіональних компаній, які ретранслювали ефір "112 Україна". Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". У Нацраді стверджують, що вони виграли конкурси у багатьох областях і залишили глядачів без регіональної журналістики.

Зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинський заявив, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

Своєю чергою, член Нацради з ТРМ Олег Черниш під час виступу зазначив, що ніхто "не позбавляє канал "112 Україна" ліцензії на цифрове ефірне мовлення, оскільки такої ліцензії сам канал не має. Такі ліцензії на мовлення були у 5 окремих компаній, заяви яких сьогодні розглядалися, які всупереч умовам конкурсу отримали ліцензії і фактично ретранслювали "112 канал". "112 канал" продовжує транслюватися по супутниковому і кабельному телебаченню. Рішення щодо тих каналів Нацрада ухвалила".

Телеканал не згоден з рішенням Нацради і планує подавати позов до суду.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". ДОКУМЕНТ

Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.

Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150563
 
   
 Топ коментарі
 
давно пора...эти прокацапские помойки 112-newsone/zik/интер сжечь нах!
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Сейчас соя получит методички и докажет что это Зеля сделал по указанию Кремля.
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Не потрібно нічого доводити, зебіли самодостатньо тупі і без вказівок кремля.
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Старий склад нацради, призначений ще при минулій владі, не продовжив ліцензію 112 каналу на основі рішення суду. Чому тут так збудились місцеві божевільні фанати зе, мені не зрозуміло. А ще питання чому новий РНБО не знайшов причин для введення санкцій проти мертвечук-тв?
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И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ ХВАТИТ МЕДВЕДЧУКОВ И ПУТИНЫХ
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Да-да!!!! Наконец-то прикроют эту вражескую помойку)))
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
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Не лишили, а не продлили - вещать будут до окончания действия предыдущей лицензии, еще неделю по-идее.
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А не рано радоваться?
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563

Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
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З приводу "У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия" - просто поверну до інф - https://censor.net.ua/news/3125399 та https://censor.net.ua/news/3128682
Так що по суду можуть бути питання... Але ці проблеми клован сам і породив.
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а спутник , а кабель , а нюс-ван рассадник ненависти и сепаратизма за бабло ху:ла , а зик, чем такие полумеры лучше ни каких, посмотрел бы я как в Израиле какой нибуть канал в сетке государства обсирал бы евреев и поддерживал агрессию Палестины Открыто.
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Это даже не полу меры. 112 работает как и раньше и никому до этого нет дела, главное, что показали популистскую декорацию - Нацсовет по ТРВ отказался продлить лицензию "112 Украина"
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Офис президента отреагировал на отказ Нацсовета по ТРВ продлить лицензию "112 Украина" https://censor.net.ua/n3150572
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина".
"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП. Нацрада з ТРМ відмовилася продовжити ліцензію "112 Україна" на цифрове мовлення - Цензор.НЕТ 1576
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щас остальные медведчуковские каналы изойдут на говно - это наезд на свободу слова, а в рашке так ваще крестный ход устроят..., хотя наши суды еще скажут свое последнее слово...
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Та нет... Петро... Такого партнера "зрения лишают"... Давай Ольгино жги о невозможности Петра снять этот сепарский канал с эфира!
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А его никто и не снял. 112 по прежнему работает. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 2504
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А тяжко понять, что лицензия по датам? И что каналу уже труба пришла? Эх, Петро не смог вписаться за кума пуйла... И в переговорах не участвует по освобождению и канал забрали...
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У тебя просто голова не варит, не важно какая дата, если сама лицензия больше не работает. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 7840
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Только заголовки читают...
"Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу."
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Представь как Зе убил бизнес Медведчука? Оплачивать работу канала для трансляций в интернет? Проще сайт с новостями им сделать... Нет лицензии... Канал банкрот...
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Где он "убил", если канал работает как и раньше, 112 проигнорировал решение нацсовета, подает на суд, а суд как всегда - на стороне жопоблоков, сепаров и мертветчуковНацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 3928
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Хоч якась добра звістка за сьогодні. На 112 цілими добами морда кума путіна сиділа, щось ******* та звідти не вилазила місяцями. Мабудь у нього там при 112 був свій готель з басейном з номерами люкс.
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Как прекрасно начинал работу "112" -й ! Какие отменные ведущие, прекрасные интервью и обзоры. Теперь от того канала ничего не осталось ... нынешний "112"-й даже не жаль.
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Хитрый 112 как-будто и слова давал всем желающим, но бегущая строка вся о деятельности мертвечука - что сделал, что сказал, что подумал.
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Зеклованы на ветке одни и те же...
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...
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Петикантропы против решения нацсовета?
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Пєтікантропи, на справді і є ольгінцями. Тому за Мертвечука
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А можно не врать? Сколько раз Петро пытался закрыть 112? И какой по этому поводу шум поднимался в западной прессе тебе напомнить?
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А решение нацсовета выполнено? Ты прочитал до конца статью? А ты дочитай- 112 по прежнему работает.
Зебобики, вы примитивны как двери. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 861
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Мало!за этот гребанный стыд на весь Мир - убрать интер,г+г и генпрокурора,как минимум,а как максимум зебобе уйти самому вместе со всем этим лайном
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Порошенковской вате не нравится лишение лицензии медведчуковского канала? 😀 Так соберитесь возле офиса президента с требованием вернуть свободу слова! 😂
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Кстати, стыд тоже легко устранить Могу для леди предложить отличное мыло и веревку. 😀
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Не Ньюсван, не Зик, не 112й, а именно 1+1? Заметно, кто для петекантропов-лахтинцев настоящий враг.
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это внятное действие и трактовке не подлежит.
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Кто захочет будет смотреть через спутник и в интернете, в чем проблема, свобода слова не пострадала😊
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У вас наверное спутникового нет, если такое пишите
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А какой канал смотреть посоветуйте. Хочу приобщиться к миру украинского правильного телевидения. ТВ не смотрю уже давно. Но, поскольку такой ажиотаж с закрытием каналов хочется посмотреть что-то толковое и правильное. С чего начать?
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Кацман, твої висєри тут давно і масово. Не робись таким типу дурником.
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...закрыть нах гниломордые пасти синежопой мерзости на всех ихонных каналах и самих под плинтус загнать, надоел скулеж киевских сумашедших с утра и до ночи поздней. Собрать всю эту падаль и на Салафей ТВ ру, в компашку дебилкуватых столбиков для битья и смеха, отправить на пинках. Изю, атамана ихонного, досиживать срок на нары отправить. Больше половины еще осталось..., и украденный ленолеум пусть вернет или заплатит, продав именьицо на земле обетованной.
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Кілька нюансів, на які зебіли зумисно не звертають увагу:
1. Новіє ліца в РНБО не побачили підстав для введення санкцій проти 112-го.
3. Нацрада в СТАРОМУ складі подала позов проти 112-го, суд виніс рішення.
2. Нацрада в старому складі виконала рішення суду, але ВР в складі новіх ліц не відновила повноваження нацради, фатично, роблячи це рішення незаконним.
3. Суд на підставі цього елементарно скасує рішення нацради.
Зебобіки, і чого ви так тут так розгавкались?
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Ничего, порохоскот, не печальтесь. У вас еще Прямий и Ньюзван остались. Есть что посмотреть. 😀
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У тебя Г＋Г . Не сиди на цензоре-сватов и гуано -95 пропустишь ！
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Да у меня вообще телевизора нет. Только интернет и Цензор. 😉
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маленький но ощутимый удар по банде свиномертвяка.
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Отбой воздушной тревоги.
Офис преЗедента обещает исправить это безобразие и вернуть 112 в зомбоящик.

Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина".

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3150572
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Но ты же лжешь! Нет в заявлении того, что офис президента обещает вернуть 112 канал в зомбоящик, как было при Порошенко. 😉 "Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии".
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А зачем Офис преЗедента вообще так мгновенно закричал о свободе слова?
На выдачу паспортов россией в ОРДЛО не реагировали, молчали как рыба об лед.

Мне тут один Зефан запениваясь доказывал, что Зеленский не оставит Авакова министром.
Аваков - министр.
Чесноков готов дать свой прогноз по 112?
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Когда Путин объявил о выдаче российских паспортов, никакого "офиса президента" еще не было. Напомню также, что после начала выдачи паспортов украинская власть постоянно заявляла о недопустимости таких действий. В том числе, такие заявления делал минтстр МЗС Климкин. Я подобные прогнозы не даю. Я лмшь указываю на то, что при Порошенко таких санкций в отношении 112 канала не было, и что вместо того, чтобы поддержать это решение, пороховата тут распинается, какой плохой Зеленский.
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Офис преЗедента не упал с неба, он назывался Администрацией президента, которым тогда уже был Зеленский. И Офис молчал, по крайней мере, несколько дней.
Климкин был представителем старой команды, которая всегда четко и оперативно реагировала на провокационные действия Кремля.

Запрет вещания 112 правильный шаг, но надолго ли?
Прогноз по вещанию 112 будет?
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а нахріна тоді оновлювати склад? невже не зрозуміло?
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Пороховаті, як і рашеваті завжди все зрозуміло. Тоді дай відповідь, для чого оновлюється склад уряду та ВР, а також призначається новий генпрокурор?
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НьюсВан и Зик. Но и порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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Теперь заценим как патужнорехформированный вернет срузгим партнерам рошена инфопомойку...
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Неужели свершилось!!!!!
Теперь один вопрос, когда отключат? И второе, ждем от Нацрады тех же действий и в отношении Нюс Ван и ZIK.Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую рожу и его адептов


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НьюсВан и Зик нужно тоже прикрыть. Но и порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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Начало правильное. После закрытия остальных мертведчуковых помоек надо и мертведчука закрыть. За зраду.
Нет, лучше его повесить. За яйца.
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Не каналы нужно закрывать, а тех кто определяет информационную политику этих каналов. А так всё это фигня, Медведчуку ничего не стоит состряпать новый канал и назвать его канал 113.
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Його не буде на частотах Т2 та на офіційних державних заходах. Мультяшного Каналу Дісней також там не видно, але ж він є! ))) Я вже давно натренувався вправлятися з пультом настільки, що морда мертвечука, як тільки но з'являється на екрані ТВ, встигає сказати у кращому випадку півбукви.
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Телеканал "Аверс" тоже нужно лишить лицензии.
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Медведчука на нары по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Всю пропаганду врага пусть закрывают! У Путина-Медведчука не один канал! Они ведут психологическую войну против Украинского населения во время войны в интересах врага - это гос измена! Владельцев в тюрьму кинуть, а каналы опечатать и закрыть!
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Та лицензий лишили ретрансляторов а не сам канал. В чем перемога то? И то, просто зевлада еще не добралась до нацсовета. Исправят взад, как обычно. п.с. Правда что мешало рошену прикрыть помойку тоже тот еще вопрос. Если уж ради справедливости. Скорее всего идет игра. Петины люди лишают лицензий, люди сопли ее восстанавливают. Минус в карму сопливым. Умный ход надо признать. Но мудачуковская помойка будет вещать и никуда не денеться(
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