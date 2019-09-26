 Нацрада з ТРМ позбавила ліцензій п'ять регіональних компаній, які вели мовлення під логотипом "112 Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.
Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, яке транслював телеканал.
На засіданні Нацрада розглянула справу п'ятьох регіональних компаній, які ретранслювали ефір "112 Україна". Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". У Нацраді стверджують, що вони виграли конкурси у багатьох областях і залишили глядачів без регіональної журналістики.
Зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинський заявив, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.
Своєю чергою, член Нацради з ТРМ Олег Черниш під час виступу зазначив, що ніхто "не позбавляє канал "112 Україна" ліцензії на цифрове ефірне мовлення, оскільки такої ліцензії сам канал не має. Такі ліцензії на мовлення були у 5 окремих компаній, заяви яких сьогодні розглядалися, які всупереч умовам конкурсу отримали ліцензії і фактично ретранслювали "112 канал". "112 канал" продовжує транслюватися по супутниковому і кабельному телебаченню. Рішення щодо тих каналів Нацрада ухвалила".
Телеканал не згоден з рішенням Нацради і планує подавати позов до суду.
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.
Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.
Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.
Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".
Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.
Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563
Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
Так що по суду можуть бути питання... Але ці проблеми клован сам і породив.
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина".
"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.
"Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу."
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...
Зебобики, вы примитивны как двери.
1. Новіє ліца в РНБО не побачили підстав для введення санкцій проти 112-го.
3. Нацрада в СТАРОМУ складі подала позов проти 112-го, суд виніс рішення.
2. Нацрада в старому складі виконала рішення суду, але ВР в складі новіх ліц не відновила повноваження нацради, фатично, роблячи це рішення незаконним.
3. Суд на підставі цього елементарно скасує рішення нацради.
Зебобіки, і чого ви так тут так розгавкались?
Офис преЗедента обещает исправить это безобразие и вернуть 112 в зомбоящик.
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина".
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.
Источник: https://censor.net.ua/n3150572
На выдачу паспортов россией в ОРДЛО не реагировали, молчали как рыба об лед.
Мне тут один Зефан запениваясь доказывал, что Зеленский не оставит Авакова министром.
Аваков - министр.
Чесноков готов дать свой прогноз по 112?
Климкин был представителем старой команды, которая всегда четко и оперативно реагировала на провокационные действия Кремля.
Запрет вещания 112 правильный шаг, но надолго ли?
Прогноз по вещанию 112 будет?
Теперь один вопрос, когда отключат? И второе, ждем от Нацрады тех же действий и в отношении Нюс Ван и ZIK.Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую рожу и его адептов
Нет, лучше его повесить. За яйца.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.