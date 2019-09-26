 "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа

"Якби ми з вами читали усі стенограми лідерів, які обговорюють, наприклад, Україну між собою, у нас зараз вектор дискусії був би трошки інший. Є реальна дипломатія, реальні процеси. Люди розмовляють, говорять іноді одне, іноді інше - це робочий процес. Тут у силу внутрішньополітичної американської кризи цей процес вийшов назовні", - сказав він журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би, наприклад, почитати стенограму, як президент (Франції Еммануель – ред.) Макрон із президентом (Росії Володимиром - ред.) Путіним обговорює Україну. І потім ми вирішували б, хто на кого має ображатися, і які кризи мають виникати", - додав український віце-прем'єр.
Він наголосив, що Україна надзвичайно цінує підтримку Європейського Союзу в цілому, Німеччини та Франції зокрема. Водночас Кулеба зазначив, що є питання, у яких позиції сторін розходяться, наприклад, у питаннях повернення Росії до G7, газопроводу "Північний потік-2".
"Але фундаментально ми, звісно, цінуємо їхню підтримку. І на робочому рівні все, що має бути зроблено, буде зроблено. Але ні (канцлер ФРН Ангела - ред.) Меркель, ні Макрон - не новачки у дипломатії. І вони чудово розуміють контексти того, що відбувалося, і чудово розуміють ту важливість, яку нині має Україна, щоб вирішити конфлікт, який розпочався через російську агресію, для загального стану справ у Європі. Це не рівень якихось особистих образ - це рівень великої політики", - заявив Кулеба, відповідаючи на запитання чи є потреба у вибаченнях України після публікації стенограми телефонної розмови лідерів США й України.
Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Википедия.РУ - Сокращенно ВРУ.
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?
1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.
2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.
3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?
Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.
Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.
В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.
4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.
Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.
Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.
И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А шо, вы же сами 73% хотели быстрого мира?
Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.
Кушай
Источник: https://censor.net.ua/n3150413
Если бы это было "обычно и нормально", ЕС и Германия не выступили бы очень оперативно со своим ответом Зе.
А они это сделали.
Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину
Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA
И их проценты меньше, чем дает пуйло своему другу Луке.
🤑
Ждите ответочку от ЕС - и думаю не хилую Вам было мало, получите столько, что смотрите не подавитесь