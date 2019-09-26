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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) Меркель (584) Кулеба Дмитро (132) Трамп (2020) Макрон Емманюель (302)

 "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа

Згадка лідерів Німеччини і Франції в липневій телефонній розмові президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа - є робочим процесом у великій політиці, а не рівнем особистих образ, вважає віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Водночас він зазначив, що Київ зробить необхідні дипломатичні кроки у ситуації, що склалася з партнерами в Євросоюзі.

"Якби ми з вами читали усі стенограми лідерів, які обговорюють, наприклад, Україну між собою, у нас зараз вектор дискусії був би трошки інший. Є реальна дипломатія, реальні процеси. Люди розмовляють, говорять іноді одне, іноді інше - це робочий процес. Тут у силу внутрішньополітичної американської кризи цей процес вийшов назовні", - сказав він журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би, наприклад, почитати стенограму, як президент (Франції Еммануель – ред.) Макрон із президентом (Росії Володимиром - ред.) Путіним обговорює Україну. І потім ми вирішували б, хто на кого має ображатися, і які кризи мають виникати", - додав український віце-прем'єр.

Він наголосив, що Україна надзвичайно цінує підтримку Європейського Союзу в цілому, Німеччини та Франції зокрема. Водночас Кулеба зазначив, що є питання, у яких позиції сторін розходяться, наприклад, у питаннях повернення Росії до G7, газопроводу "Північний потік-2".

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"Але фундаментально ми, звісно, цінуємо їхню підтримку. І на робочому рівні все, що має бути зроблено, буде зроблено. Але ні (канцлер ФРН Ангела - ред.) Меркель, ні Макрон - не новачки у дипломатії. І вони чудово розуміють контексти того, що відбувалося, і чудово розуміють ту важливість, яку нині має Україна, щоб вирішити конфлікт, який розпочався через російську агресію, для загального стану справ у Європі. Це не рівень якихось особистих образ - це рівень великої політики", - заявив Кулеба, відповідаючи на запитання чи є потреба у вибаченнях України після публікації стенограми телефонної розмови лідерів США й України.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150562
 
   
 Топ коментарі
 
гдє большая політіка, там нєт мєста дурнуватому кловуну.
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Для 73% . Речь идет не о том кто кому первым позвонил или о том что было прежде, а том что рыжый хочет получить компромат на своего конкурента, а зеленый не только согласился поучаствовать,а и проявлял инициативу потакая рыжему.
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Обсосанные штаны не говорит о том что их владелец обоссался ето говорит о том что у него специфический подход к выбору одежды.
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тетя Анжела и Микрон обидели дядю Донни и мальчика Вову в песочнице
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Обсосанные штаны не говорит о том что их владелец обоссался ето говорит о том что у него специфический подход к выбору одежды.
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Киев предпримет необходимые дипломатические шаги в сложившейся ситуации с партнёрами в Евросоюзе


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Глупость, которая становится еще позорней когда начинают лепить тухлые отмазки.
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Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно? "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1234

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.

И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А шо, вы же сами 73% хотели быстрого мира?
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а пусть макрон с меркель соберут совместную прессконференцию и скажут только - мы знаем кто в расее *****! и тогда зеленский точно заберёт свои слова в зад.
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Специально для порохоботов напоминаю. Телефонный завонк Трампа был ПЕРВЫМ! До этого вся инфрмация о политической обстановке была у него от Климкина!!!!
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Для 73% . Речь идет не о том кто кому первым позвонил или о том что было прежде, а том что рыжый хочет получить компромат на своего конкурента, а зеленый не только согласился поучаствовать,а и проявлял инициативу потакая рыжему.
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это ваще никого не интересуует. Больше дерьма чем от твоего пети в Украине никогда небло.
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Нет как раз ето мировых лидеров и интересует так как миром не правят любители "дешевого лука и колбасы по 2.20" вроде тебя. А что касается дерьма то ето уже ваша проблема если вам оно нравится то не надо его видеть во всем.
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Это как раз и интересует. Зебил пейсатый совершает фатальные ляпы, а вы, зебилы, до сих пор Пороха забыть не можете.
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Не компромат,а расследование коррупции в Украине,ведь при петручио вся грязь замешана была, а зе только может этот узел развязать
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Не смеши людей. Зеля, выводящий капитал в офшоры, не плативший налоги, назначивший на высшие должности в государстве партнеров по бизнесу и соседей по лестничной площадке - борец с коррупцией. Три раза ха-ха-ха.
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пистоплядь, это твои глисты в голове у тебя выжрали все окончательно? где он такое говорил? и компромать рыла твоя гниющая свинья обосрання ********* которая это все замутила, падаль гниющая. так что не перекладывай с больной головы на здоровую.
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Какой интеллект. Какая экспрессия. А вы посмотрите на эти железные аргументы сразу видно вы истинный сторонник зЕ
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Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп

Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.
Кушай

Источник: https://censor.net.ua/n3150413
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Вау вау... Не горячись. Ато конратий схватит))
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это ты падаль уже сгнившая, руцкая лаптеногая балалайка. Все заварил твой хозяин путлер, а зеленый дрыщ- агент кремля, выполняющий задачу полной сдачи страны в угоду кремлю, с чем благополучно справляется. И не надо, тебе говну кремлевскому , тут гавкать, жопку в жменьку- и в мордор скачи, там Пети нет))))))) а твой урод вазелин скоро будет в ростове.
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Ты тупой или притворяешься? В стенограмме опубликованой Белым Домом прямым текстом написано о том что рыжему плевать на коррупцию. Он хочет расследования по фирме в которой работал сын вероятного конкурента на следующих выборах(получить компромат на вероятного конкурента). А зеленый карлик говорит о том что у него будет ручная собачка которая компромат предоставит. Больше там ничего нет, а о какой то там коррупции тем боле. Что касается Пети и грязи политика грязная штука зЕ лучше ничего не трогать хотя.... судя по последним событиям поздно
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Зеля "развязывая" вляпался в неё по самое немогу))
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Не трать время обьясняя примату очевидное, зепримат и логика вещи несовместимые...
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Та знаю просто мне скучно вот и решил с обезьянками поиграть)
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Забудь уже Петю и Чугункина. Ваш зеленый дебил у власти и такого уже наворотил, что никакие отмазки Кулебяки не помогут. Просрал ВСЕ, что наработал Порох за 5 лет.
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гдє большая політіка, там нєт мєста дурнуватому кловуну.
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Этот уровень ниже городской канализации, как раз на нём начинается "большая политика".
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Кулеба такой кулеба...
Если бы это было "обычно и нормально", ЕС и Германия не выступили бы очень оперативно со своим ответом Зе.
А они это сделали.
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любопыто, и что они сказали, мы не *****?
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Тут не зрада, а напоминание или открытие глаз преЗеденту о помощи ЕС и Германии Украине.
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Помощь безвозмездна,а тут почему то с процентами
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Там не все под проценты, читайте статьи.
И их проценты меньше, чем дает пуйло своему другу Луке.
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Зеленский - это величайший политик современности, и только тупые порохоботы не хотят это признать
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Толстенько, но пожалуй плюсану😂😂😂
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Все наши политики делятся на плохих и хороших: кто ворует и не разрешает воровать народу, и тех, кто ворует и... разрешает.
🤑
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Проще было списать на эмоциональность и неопытность. Теперь с его слов это выглядит как цинизм и холодный расчёт. Браво, европейцы оценят!
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Любая политика предполагает лицемерие. Особенно, если речь идет о дипломатии.
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Для Зе в рацион нужно включить блюдо: "Суп с грибами - держи язык за зубами"
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имея реальную войну в Украине .созданную 5 лет тому в Минске ,имея потерю части украинской территории на которой реально окупант создал свои органы власти нужно прямо и реально указывать.что фрицы и французы есть кремлевские шлюхи...
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Политика - это умение выкурить трубку мира на бочке с порохом.
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Зеленский - мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!

"Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 2467
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еще бы, этот прыщ кого угодно под импичмент подведет !
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Зеленский клоун, зеленая жабка с манией величия, которую имеет во все дырки каждый, кто хочет. В мировой политике нет особы настолько слабо подготовленной, и настолько же жалкой, как зеля. "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 3423
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Ну вот, теперь, наконец, Макрон и Меркель с радостью сядут рядом с Зе против ***** в Нормандском формате. Правильно тут говорили, что Зе дипломат от Бога!
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Его основная задача на должности - отмазка Зели
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Зе разве не Украину в целом представляет?хватит уже разьединять Украину
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Вы ее разъединили, проголосовав за никчему, который не управлял даже сельским районом. Зато обманывал государство, не платя налоги и выводя бабло в офшоры.
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Зе представляет Малороссию, при чем здесь Украина?
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Интересно а гнойные сосуны члена ***** помнят кто открыл дело на Байдена? уж не ****** ли обосранный со своим картавым кумом? Сколько же дерьма еще разгребать Украине и Зеленскому после гниющей синюшной мародерской падали. Чтоб он был сдох со своими детишками ротатытми и своей ****** маринкой.
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Там выше уже отметили твой интеллект и аргументацию. Это называется беснование. Продолжай. Вам, зебилам, это к лицу, но не поможет.
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Во перданул: " уровень большой политики" ! Зеленский - клоун и большая политика! Он сам в свою хрень верит? А то ,что поц по своей неопытности,и с нехватки ума намолол хер знает ,чего,и его как последнего баклана подставили,засветили на радость Трампа его высеры в адрес Макрона,Меркель,он называет большой политикой! Прыгал бы ***** на сцене,играл **** на рояле,и не лез к взрослым дядям!
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Межгалактическая Криворожская Школа Дипломатии (Адрес: третья подворотня слева от пивного ларька) первый раз за 200 световых лет дала сбой... Это все Порох-барыга виноват, век ...уем на рояле не играть "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1828
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На Белом доме хоть нацарапал "Тут был Зеля"? А то приедет и лысому с юзиком нечем похвастаться будет...
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Вобще-то это сортирный уровень
Ждите ответочку от ЕС - и думаю не хилую Вам было мало, получите столько, что смотрите не подавитесь
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Кажетса на мнение "величайшего лидера мира" положили с прибором "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 817

"Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 3785
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а зеленський каже: а мені пох, я за кожне своє слово відповідаю...як будто про нього мова((
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Не знаю, то ли по дурости, то ли по заданию, но свинью Зе подложил Украине офигенную. Еще немного и мы останемся один на один с рашкой, а тут и всплывут недавно сказанные слова Шойгу "с экстремистами на Украине прийдется что-то делать". Всплывут в виде наступаюших войск раши. А Меркель, Макрону и др. Будет как-то фиолетово.
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