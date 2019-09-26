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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) США (5488) Трамп (2020) Рябошапка Руслан (119) Європейська Солідарність (120)

 Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС"

Резонансне і неузгоджене з ним, за словами самого президента України Зеленського, оприлюднення конфіденційної міжнародної розмови стало першим подібним випадком, який свідчить про відсутність необхідного рівня комунікацій між офісами президентів України та Сполучених Штатів.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо із самої стенограми, під час розмови президент Зеленський поставив під сумнів допомогу, яка протягом останніх років надавалася Україні Європейським Союзом, зокрема Німеччиною і Францією. А також зробив відверту заяву, що новопризначений генеральний прокурор є "100 відсотків його людиною", чим поставив під сумнім незалежність і неупередженість на лише самого генпрокурора, а й прокуратури як інституції в цілому. "Європейська Солідарність" із глибоким занепокоєнням констатує, що подібні необачні і непродумані висловлювання президента можуть ускладнити міжнародну підтримку України. "ЄС" закликає президента Зеленського, його офіс і МЗС докласти всіх зусиль для збереження двопартійної підтримки України в США, також зберегти високий рівень довіри і підтримки з нашими європейськими партнерами, зокрема країнами нормандського формату. Дипломатія і міжнародні відносини не пробачають дилетантства, потребують вдумливого ставлення і професійного підходу", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом

"Ми цінуємо надану протягом п’яти років військову, макрофінансову та безпекову допомогу Україні з боку США і ЄС та звертаємося до влади з вимогою зберегти довірливі взаємини з усіма партнерами на тому рівні, щоб Україна не залишилася сам на сам з агресивною політикою Путіна. Окремо наголосимо, що хизування Президента України тим, що новий "генеральний прокурор є 100% його людиною" ставить під сумнів можливість не політизованої, неупередженої, незаангажованої роботи прокуратури і правосуддя в Україні в цілому. Викликає глибоке занепокоєння той поспіх, з яким пропихувалися зміни до закону про прокуратуру, що перекреслили зобов’язання України перед Європейським Союзом у частині реформування цієї інституції, та повертають цей орган на роки і десятиліття назад до карально-репресивної машини", - заявили в партії.

"Європейська Солідарність" вважає за необхідне запросити в парламент Генерального прокурора Рябошапку для роз’яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є "людиною президента", а не слугою закону. У вівторок на погоджувальній раді "ЄС" виступить з такою ініціативою.

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня, Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Гантером Байденом (Burisma. - Ред.), і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.

Також читайте: Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні", - сказав Зеленський у телефонній розмові із Трампом, згідно з опублікованою в середу Білим домом розшифровкою.

Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Деякі ЗМІ також повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу, а в цій розмові із Зеленським не пов'язує з розслідуванням щодо сина Байдена подальше виділення допомоги Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150560
 
   
 Топ коментарі
 
ПЄСиків зовсім не бентежило перебування на посаді кума-алкоголіка та гвалтування Конституції для цього, а тепер стали такими принциповими..
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Это НОВЫЙ и БЕЗ КУМОВСТВА его человек !
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Будет вам и независимость прокуратуры, будет вам и правосудие в Украине.
Слова поганого сказать не сможете, не то, что написать, сидеть будете за одни только мысли против власти и Зеленского.
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о,Великий Сажатель объявился))как поездка в расеюшку,чечены на бутылку сесть приглашали?
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А ты 🐐мордый, видать знаток этих приседаний.
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куда там мне за Великим Сажателем угнаться?
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Прежде чем морозить такую хрень, нужно было попытаться хоть накоротко включить свои мозги (если, конечно, они там ещё есть)
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как дети малые.. у них ещё сомнения, думали в сказку попали?
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Еще один удар по морде зебобикам!
А самое главное другое, что ответил зеБЕНИН телепузик вот на это!!
в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украниа похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.
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2016 год - спасибо что отметил) получается проебы пред власти

удар по морде пороха, который ровным счетом ничем не отличался от яныка, как оказалось)
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Осушение болота началось с мочеспускания росы для поклонников.
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Б.. из ПЕСа из себя девственниц строят. Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек" ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4607
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Ну с этим в 95 квартале проблем нет--все как на подбор интилектуалы.
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своего юрасика придворного лакея - генплокулола подзабыли?
А здря,мы вам еще долго этого шныря вспоминать будем.
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Зебіли зграєю тут розписались про те , що було РАНІШЕ ?? А ви ж хотіли по новому - то навіщо владу змінили ?? Поставили ЩЕ ГІРШОГО і тепер киваете на попередників !
Порох хощ щось подібне казав з ВЕЛИКОЇ трибуни ?? Ну що з клована взяти !
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так и тут никто с трибуны это не завялял. это был как бы непубличный разговор двух президентов между собой
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" Трибуна" - це було в переносному змісті ! Головне - що про ЛЯП вашого ВАЗа занє увесь світ !!
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Интересно, а как диссонирует фраза "Генпрокурор 100% мой человек" с тем, что по закону кандидатура Генпрокурора вносится Президентом? Предполагается, что Президент (любой, а не только текущий) вносит кандидатуру, к которой у него есть обоснованные претензии?
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це все фігня..
Шокін збирається відновитись Генпрокурором через Суд ))))
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А чиї куми 100% були з 2014 по 2019рр і ніхто не сумнівався що вони 100% козли та що ж поробиш. Сєляві! песики. Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек" ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9897
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єс проснулась, нєзавісімость прокуратури і правосудія в Україні стоять по стойкє смірно под сомнєнієм з 1991року.
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А когда генпрокурор был кум Пороха ЕС почему то не возмущались.
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так это ж стандартное поведение свиноматок)
ой, простите
свиноботов)))
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ЄС новий політпроект (Порошенко)...
просто не встигли..Озвучити Протест проти кумівства Генпрокурора у РАДІ... Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1779
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да шо той помощи, на пять премий "кибальчишу" и одну зарплату по лимону в день, пришел на работу жопу почесал, а на счет уже 10000 гр. упало, в носу поковырялся еще пятерочка. А якась бабуся сорок лет у колгоспi корячилась и получае две тыщи у месяц.
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Еврейская солидарность заявила,ну прямо как при совдепии - ТАСС уполномочен заявить.
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скоро нам всем в ЕС будет пофиг то чем вы живете - отцепитесь от нас со своим шутом выбранынм 80 процентами народа, Эстония уже закрывает границы скоро и другие так сделают
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Ты дебил соевый хоть читал какой ЕС заявил?
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ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"
...под сомнение можно ставить, только то, что есть... ...а о том, чего не было, не есть и не будет, можно только помечтать...
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я понімаю..
Єсть сомнєнія у ЄС в Генпрокуроре..


Но ето ні в какое сравненіє не идет с Сомннєніямі Рабіновіча на 112 о членах "Нацради по телебаченню" на счет их родства с Геббельсом... Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 6813
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Хе-хе)) Допрыгался Скоморох.
А помните, как оно умное глумилося на украинскими политиками? Как правило над проевропейскими. Выставляя, то умственно отсталыми, то порноактерами. Что ж, посмотрим теперь, как Скоморох нам науправляет, и счастье его будет, если ему не придется тикать роняя тапки))
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Чего разорались, в любой стране после смены власти стараются раставлять своих людей на ключивые посты, так было и так будет.
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пфффф. а шокин рассказывал - что луценко у пороха должность генпрокурора на коленях просил (что он там еще делал, история умалчивает).
так что соевой партии лучше молчать в тряпочку
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Конечно, ведь Меркель и Макрон совсем не против чтобы в прокуратуре у них, были их противники, которые бы тыкали им в лицо факты, что например любимые беженцы плодят преступность ))
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Кацапська ботоферма як працювала при Порошенкові так і при підзеленку, в коментарях таке враження, що Порошенко досі президент.
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так причем зайти на ленту (например)
комменты один в один, прям под копирку
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Так..
Президенти навіть після про№обу виборів не набувають приставки Екс.. Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1000
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на то він і пес в будці, щоб гавкати
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"Генпрокурор 100% мой человек"-и генпрокурор, и Зеленский, и весь 95-й квартал собственность гражданина Израиля Коломойского.
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Це не ЙОГО.... дитя збрехало!!!! Він нікому не винен, він у домику!!!!
Поясніть там комусь, у цьому ЄС... Що це все люди Бені Коломойського!!!!!!

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Станно то что ПЕС или Салитарность говорят что 100% это плохо...а вот Луценко вообще кумом был для Пороха...и шо?
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на Україні знову чутно скавуління-
Занепад..Зрада.І Капець
-ридають ридма боти Порошенко...
Прокляття, побажання піз*єцу
Бо Порошенко "обламалось" президентство. Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8512 .
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А коли призначав алкаша без освіти, нічого не бентежило?
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Нет. Потому что он Патриот! Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек" ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2491
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просто у него судьба была тяжелая, потому и стал алкашом. мало кто трезвым сможет жить с иркой луценко. а в остальном - он достойнейший коммунист
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кто за решеткой?
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Зашкварился Зеля неподецки. Это было неизбежно))
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Ставить под сомнение, можно только то, что было, есть и будет! ... а не про: Пива нет и неизвестно!
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У Европах тільки і шукають причину щоби послати куда подалі країну 95 кварталу. А наш президентський аналог по-дурному підігрує.
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тоесть то, что он готов был пойти на уступки президенту страны, которая является нашим самым важным союзником - это шаг против интересов украины?
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без бахвальства -но у рошена они(генпрокуроры) были все его, но не украинского народа....не исключено что у "зе" свой "слуга".но не слуга украинского народа..
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Аллан Левітов з Levitov Allan.
12 год ·

Кстати, а что там с расследованием о подж@ге дома Валерии Гонтаревой?

Подозреваемого - которого назвала САМА Гонтарева - вызвали хоть раз на допрос?

Он вообще проходит по этому делу как подозреваемый?

Ну, нет, так нет.

"Генпрокурор - на 100% мой человек."(с) Да
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"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга?" - Зеленский. 23 мая 2019 г.

https://youtu.be/gs2h603SMS0
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Я подумал что это претензии от ЕС, а оказывается это попукивание от "ес" )
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ЄС ПЕРДИТЬ
луна іде по цілій Україні )))
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А пЕС подходит роль городского сумасшедшего .
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Може воно в чомусь і так. Але у мене тоді інше питання - Луцик, будучи кумом Пороха, це була 100% людина чи 50%?
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Петюня, а Югик чей прокурор? ... и кум по совместительству ..
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Теперь ПЕС - это партия порохатых клоунов. Вот и еще одно доказательство этого.
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Лучше бы Зеленая Сопля и дальше играл буем на пианино, а не лез в политику!
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А Югик значит чилавек банки с огурцами???))
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Не ну с этой фразой 100% мой прокурор ЗЕбобик реально зашкварился . Шоб тут не визжали ЗЕбилы в жалких попытках оправдаца, которые все кстати сводяца не к оправданию именно слов ЗЕбобика, а тупо визгами про Петю...но тут реально зашквар. Такими фразами с президентами США в официальный разговорах где ведёца стенограмма не разговаривают..
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В світовій політиці, Зебіле, спригнути типу "це я пошутив", не получиться - ці твої "шутки" можуть дорого обійтися державі. Або "відрощуй яйця" і виростай з клоунських штанів, або п.здуй обратно в свій квартал.
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"Европейская Солидарность" считает необходимым пригласить в парламент Генерального прокурора Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это часом не Луценчиха инициировала?У них в "ЕС"конфликт двух извилин и никого это не беспокоит,"моська" она и в Украине "моська".Человек президента,это не человек Зеленского и никаких конфликтов интересов в этом нет.
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