 "Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками", - міністр оборони Загороднюк про реформу системи закупівель

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Перше – ми змінюємо структуру Міноборони. Друге – ми робимо єдину закупівельну організацію. Це агентство із закупівель. Це сучасний натовський досвід. Агентство буде купувати все. Наше головне завдання – піти від особистих рішень. Максимально об'єктивізувати і перевести все в безособистісні процеси. Тому що головний ризик – ніколи ти не дізнаєшся, була там корупційна дія чи не було, якщо заступник глави департаменту починає особистий контакт з постачальниками. Третє – порядок роботи. Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками взагалі", - зазначив глава Міноборони.

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Загороднюк додав, що як тільки ти встановлюєш особисті контакти, у тебе відразу починаються особисті відносини.

"Ти з цим погодився працювати, з цим не погодився. І піди потім, доведи, що це було об'єктивно. А нікому вже не поясниш. І, головне, собі навіть не поясниш. Тому що це вже починається особистий вибір. А особистий вибір – це один крок до прірви", - сказав міністр.

За його словами, це правило стосуватиметься всіх підлеглих.

"Заступники не можуть зустрічатися індивідуально. Індивідуально з постачальниками не повинен зустрічатися ніхто. Взагалі ніхто. Починаючи з рівня заступників і директорів департаментів – тільки в групі і тільки у відведених приміщеннях, і тільки із записом", - резюмував він.

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