 "Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками", - міністр оборони Загороднюк про реформу системи закупівель

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.
"Перше – ми змінюємо структуру Міноборони. Друге – ми робимо єдину закупівельну організацію. Це агентство із закупівель. Це сучасний натовський досвід. Агентство буде купувати все. Наше головне завдання – піти від особистих рішень. Максимально об'єктивізувати і перевести все в безособистісні процеси. Тому що головний ризик – ніколи ти не дізнаєшся, була там корупційна дія чи не було, якщо заступник глави департаменту починає особистий контакт з постачальниками. Третє – порядок роботи. Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками взагалі", - зазначив глава Міноборони.
Загороднюк додав, що як тільки ти встановлюєш особисті контакти, у тебе відразу починаються особисті відносини.
"Ти з цим погодився працювати, з цим не погодився. І піди потім, доведи, що це було об'єктивно. А нікому вже не поясниш. І, головне, собі навіть не поясниш. Тому що це вже починається особистий вибір. А особистий вибір – це один крок до прірви", - сказав міністр.
За його словами, це правило стосуватиметься всіх підлеглих.
"Заступники не можуть зустрічатися індивідуально. Індивідуально з постачальниками не повинен зустрічатися ніхто. Взагалі ніхто. Починаючи з рівня заступників і директорів департаментів – тільки в групі і тільки у відведених приміщеннях, і тільки із записом", - резюмував він.
Повний текс інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.
🤔
И если сам этот типа минстр не возьмет...то возьмет тот кого он назначит...и поинесет жтому министру...
Просто поикрывают свою жопу...
А справа міністра від 95 кварталу - по сцені стрибати.
Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equipment Ukraine).
Компания занимается производством, монтажом и ремонтом буровых установок для "ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний".
"Мы успешно доставляем и монтируем буровые комплекты в Европу, Центральную Азию, на Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Африку и офшорные зоны", - говорится на сайте компании.
"Через офшоры они продают буровые установки и оказывают услуги в т ч российским компаниям", - утверждает один из участников рынка.
Это видно даже на сайте фирмы, где на карте мира отмечены места расположения основных заказчиков "Дискавери". В их числе Российская Федерация.
Супруга министра Алина Свидерская в 2015 г была советницей "по вопросам дерегуляции" министра экономики Айвараса Абромавичюса.
Недавно Абромавичус возглавил госконцерн "Укроборонпром".
Абромавичус через компанию "Lobiu Sala AB" бизнес-партнер друзей и компаний Путина.
Свидерская в 2019 г баллотировалась в Верховную Раду по списку политпартии "Голос" Святослава Вакарчука, но в парламент не попала.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
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