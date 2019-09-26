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 Політика України
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Все про:армія (2572) Міноборони (2813) закупівлі (141) Загороднюк (36)

 "Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками", - міністр оборони Загороднюк про реформу системи закупівель

На систему закупівель у Міністерстві оборони чекають зміни.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Перше – ми змінюємо структуру Міноборони. Друге – ми робимо єдину закупівельну організацію. Це агентство із закупівель. Це сучасний натовський досвід. Агентство буде купувати все. Наше головне завдання – піти від особистих рішень. Максимально об'єктивізувати і перевести все в безособистісні процеси. Тому що головний ризик – ніколи ти не дізнаєшся, була там корупційна дія чи не було, якщо заступник глави департаменту починає особистий контакт з постачальниками. Третє – порядок роботи. Я заборонив собі в перший же день зустрічатися з постачальниками взагалі", - зазначив глава Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрите оборонне замовлення створює корупційні ризики. Воно буде відкрите, - міністр оборони Загороднюк

Загороднюк додав, що як тільки ти встановлюєш особисті контакти, у тебе відразу починаються особисті відносини.

"Ти з цим погодився працювати, з цим не погодився. І піди потім, доведи, що це було об'єктивно. А нікому вже не поясниш. І, головне, собі навіть не поясниш. Тому що це вже починається особистий вибір. А особистий вибір – це один крок до прірви", - сказав міністр.

За його словами, це правило стосуватиметься всіх підлеглих.

"Заступники не можуть зустрічатися індивідуально. Індивідуально з постачальниками не повинен зустрічатися ніхто. Взагалі ніхто. Починаючи з рівня заступників і директорів департаментів – тільки в групі і тільки у відведених приміщеннях, і тільки із записом", - резюмував він.

Повний текс інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150559
 
 
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Напевно вже черга вистроїлася...
🤔
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А якого тобі самому з постачальниками зустрічатись??? Откатами керувати???
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усе логично-встреча на второй день. конверт или чемодан -на третий
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И подумал.....у меня для этого есть доверенные людишки.
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загороднюк, ти єщьо запрєті сєбє красти, пісять і какать.
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агетство умно кивает и жадно потирает руки
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ну да, а в агенстве по закупкам никаких контактов не будет, будут нести туда
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Бред...в любом случае у кого будут личные контакты с поставщиками...
И если сам этот типа минстр не возьмет...то возьмет тот кого он назначит...и поинесет жтому министру...
Просто поикрывают свою жопу...
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Ворье...молодое и хитрое ворье...воровать будут через третьи руки...для безопасности...
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Розподіл ролей - хто нада той і зустрінеться. З ким нада.
А справа міністра від 95 кварталу - по сцені стрибати.
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Министр обороны Украины Загороднюк ведет бизнес с россиянами

﻿Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equipment Ukraine).
Компания занимается производством, монтажом и ремонтом буровых установок для "ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний".
"Мы успешно доставляем и монтируем буровые комплекты в Европу, Центральную Азию, на Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Африку и офшорные зоны", - говорится на сайте компании.
"Через офшоры они продают буровые установки и оказывают услуги в т ч российским компаниям", - утверждает один из участников рынка.
Это видно даже на сайте фирмы, где на карте мира отмечены места расположения основных заказчиков "Дискавери". В их числе Российская Федерация.
Супруга министра Алина Свидерская в 2015 г была советницей "по вопросам дерегуляции" министра экономики Айвараса Абромавичюса.
Недавно Абромавичус возглавил госконцерн "Укроборонпром".
Абромавичус через компанию "Lobiu Sala AB" бизнес-партнер друзей и компаний Путина.
Свидерская в 2019 г баллотировалась в Верховную Раду по списку политпартии "Голос" Святослава Вакарчука, но в парламент не попала.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
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со всеми с кем работаю, у меня быстро складываются личные отношения, некая гарантия того, что всё будет сделано по-человечески...
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