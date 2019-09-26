EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1130  11
Все про:ГПУ (3237) звільнення (670) Рябошапка Руслан (119)

 Рябошапка звільнив Кізя та Столярчука з посад заступників генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя і Юрія Столярчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

"У зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня 2019 року підписав накази про звільнення з посад заступників Генерального прокурора С. Кізя та Ю. Столярчука", - йдеться в повідомленні.

Раніше Рябошапка звільнив заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, першого заступника генпрокурора Юрія Севрука, заступника генпрокурора Дмитра Сторожука та Анжелу Стрижевську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Журналісти BIHUS.info нагадали, чим запам'ятався Сергій Кізь: "Рябошапка таки це зробив! Й місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквари заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кізь лише за два місяці на посаді: - закрив справу Калєтніка щодо "Законів 16 січня"; - попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова; - перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь зашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю родину)".

Рябошапка звільнив Кізя та Столярчука з посад заступників генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150558
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тебе самому уже надо увольняться,полудурок 100%ный
 показати весь коментар
 
 
не закончили как Рябошапка университет Соломона.
 показати весь коментар
 
 
Ого...долго сопротивлялись. Те ещё упыри. Только увольнение? Для чиновников конечно это наказание, ну от корыта...но хотелось бы и расследования их "деятельности".
 показати весь коментар
 
 
это тот самый прокурор, которого Зе назвал своим 100% холопом, да?
 показати весь коментар
 
 
очередную порохоботскую методичку порвал Рябошапка звільнив Кізя та Столярчука з посад заступників генпрокурора - Цензор.НЕТ 6827
хрюкали про зраду, что кизь-человек портнова.

Заместитель генпрокурора Сергей Кизь, который на прошлой неделе закрыл дело бывшего вице-спикера Игоря Калетника, пытался в него вмешаться еще с начала июля.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору