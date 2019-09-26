 Рябошапка звільнив Кізя та Столярчука з посад заступників генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

"У зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня 2019 року підписав накази про звільнення з посад заступників Генерального прокурора С. Кізя та Ю. Столярчука", - йдеться в повідомленні.



Раніше Рябошапка звільнив заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, першого заступника генпрокурора Юрія Севрука, заступника генпрокурора Дмитра Сторожука та Анжелу Стрижевську.

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Журналісти BIHUS.info нагадали, чим запам'ятався Сергій Кізь: "Рябошапка таки це зробив! Й місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквари заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кізь лише за два місяці на посаді: - закрив справу Калєтніка щодо "Законів 16 січня"; - попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова; - перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь зашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю родину)".