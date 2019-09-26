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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (587) Льовочкіна (13) Кулеба Дмитро (132)

 Льовочкіна в ПАРЄ може представляти тільки свою особисту позицію, а не нової делегації Ради, - Кулеба

Народна депутатка із фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна у разі своєї участі в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) матиме статус члена старої делегації Верховної Ради і представлятиме позицію свою особисту або своєї політичної сили, зазначає віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Є тонкий юридичний момент. Пані Льовочкіна входила до колишньої делегації та входить до нової делегації. Відповідно до правил і процедур ПАРЄ доти, доки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегації залишаються чинними. Тому пані Льовочкіна юридично, формально їде туди у статусі члена колишньої делегації, а не у статусі члена нової делегації", - сказав Кулеба журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання щодо неучасті в сесії ПАРЄ української делегації і намір Льовочкіної все-таки поїхати на сесію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі всі члени колишньої делегації, які є членами парламенту, можуть представляти позицію вже самих себе, по суті, або політичних сил, які вони представляють. Але не позицію нової делегації", - наголосив віцепрем'єр.

Водночас він додав, що потрібно поважати позицію українського парламенту щодо затвердження повноважень його делегації на осінній сесії ПАРЄ. "Рішення полягає в тому, щоб не подавати повноваження свої на затвердження саме під час осінньої сесії. Але це не означає, що вони не будуть подані взагалі ніколи. Є питання процесу, є позиція парламенту, яку потрібно поважати", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною

За його словами, своїм рішенням українська делегація продемонструвала, що є питання, які стоять вище за зміну політичних сил і делегацій, - це стратегічний і національний інтерес України.

20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардеп із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" й Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Верховну Раду VIII скликання.

23 вересня Ясько оприлюднила заяву української делегації про рішення не подавати свої повноваження на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. "Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій асамблеї, прийнятих у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться у заяві.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" не підтримала рішення української делегації в асамблеї про відмову від участі в роботі осінньої сесії та ухвалила рішення делегувати на сесію свого представника Юлію Льовочкіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150555
 
 
 Топ коментарі
 
Соевые, зрада зраднаяя!!!
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "(с)
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да кто будет разбираться чья позиция этой рыги,идиоты?
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Як потрох не старався вгодити мертвечуку, а зеля поклав на вас обох.Забрали цифри заберуть і букви. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 515
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Соевые, зрада зраднаяя!!!
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "(с)
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Кюска шакаладки 🐖🐖🐖 лишают, хюлюганы!
🤗
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Так сейчас начнут про давление на свободу слова))
Им бы лишь бы что гавкнуть и получить тридцать серебренников
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Та да, позиции с"Камасутры"...зажопинской...
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шото з цією паре не так. кожен хто хоче може приїхати і шото сказать.
а кому єтот звиздьош потрібен? кидать цю лавку пора, бо скоро здачу давать не буде чим.
ну, не місце українській делегації зі шльондрою в однім полі.
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Юлия Левочкина ...будет иметь статус старой. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5382
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Враги Украины и дальше сидят в Верховной Раде и пытаются дальше ставить палки в колеса.
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да кто будет разбираться чья позиция этой рыги,идиоты?
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вот как не поехать в ПАСЕ и не отстаивать Украину от такой шлендры как левочкина? Это все информационная война на ней тоже нужно воевать.
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Як потрох не старався вгодити мертвечуку, а зеля поклав на вас обох.Забрали цифри заберуть і букви. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 515
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Медвед реально думал, что Беня ему не припомнит, как он жахался в дёсна с Пе-командой?
Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6714
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Цю вражину у раду пропхнув саме потрох,бо навіть при шлепері він так нагло себе не вів як при мальдівському. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1677
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это говорит тока об одном - украина преуспела в создании страусиных ферм
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