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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лукашенко (405) миротворці (499) Донбас (13117)

 Білорусь готова направити миротворців на Донбас, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відправити миротворців на Донбас для контролю ділянки українсько-російського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент",  про це він сказав у четвер, 26 вересня, на пресконференції в Мінську.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше Лукашенко заявив про готовність взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу.

Читайте також: Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

Він підкреслив, що "Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу".

"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до миру", - сказав президент Білорусі.

Також він зазначив, що дотримується позиції "єдиної і неподільної" України. "Для мене святе: Україна має бути єдиною і неподільною", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі заявили, що готові прийняти зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Мінську.

Також читайте: На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150554
 
 
 Топ коментарі
 
Обійдемось якось без троянського коня "бацкі"..
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Там и так от кацапов не протолкнуться.
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Это из состава той группировки раша войск что после учений осталась? Спасибо, нах живи с этими ихтамнетами .
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Обійдемось якось без троянського коня "бацкі"..
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Звиняйте но настоящих белорусов 5-8%,остальные недобеларусы,подкацапники мы одна страна в таком роде и какая разница
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Ой , ввести он готов, да что вы нах , что вы! Ты сначала вытащи , что уже в тебя ввели! Его кто-то успокоит сегодня?
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Это из состава той группировки раша войск что после учений осталась? Спасибо, нах живи с этими ихтамнетами .
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а что вы смеетесь?
Зе вполне может и согласится... - он же дурачок у нас...
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Над мордорськими "миротворцями". Вам суперечити не збираюсь, бо думаю, що так і буде. На жаль. "Адиннарот"
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Зе не такой идиот, что бы ему верить. Да и Богдан тоже не дурак.
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посылай в ростовскую обл. за свой счет
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Зебобик с радостью поддержит єту инициативу...єто скорее всего уже и с ****** было обговорено...
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Щось Бацьку сьогодні ковбасить. Зе підігнав аргентинського?
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ну так осень, обострение психических заболеваний...........
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Это тех направить, которые после беларуско-российских учений остались?
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***** дьоргает Луку за нитки, марионетка, мля!
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Білоруські миротворці = російські миротворці ! НАфік вони нам ТАКІ потрібні !!
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пусть направляют, гробов на всех хватит.
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Ха, холуй пукінський, роль миротворцві--це не етикетки міняти на українських помідорах, чи рибних консервах для перепродажі кацапні.
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Шо ж оно без мыла в %опу то лезит, с кремля новая разнарядка пришла для Бацька?
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верить директору совхоза, себя не уважать.
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вопрос - если армия у Белоруси? скорее всего это уже "белорусский фрон ссср"
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Не к добру таракан разговорился, сдается мне ********* уже договорился "по середине"
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж МИРООКУПАНТИ. Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6429
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Еще там не хватало головной боли в виде "миротворцев" Лукашенко!
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Ти краще за своїм кордоном слідкуй! Миротворець, ***.
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Коператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один метр государственной границы
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Украина тоже готова предоставить свои миротворческие силы в Вейшнорию для преостановки конфликта. Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 924 Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 924 Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 924
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Буду краток. Саша, иди козе в трещину со СВОИМИ миротворцами.
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Бывший заместитель председателя бел0руССкого (не Беларуского) колхоза "Ударник" нам всем в Украине, прошедшим ТРИ МАЙДАНА с Небесной Сотней и войной с 14 000 погибшими воинами, с погибшими мирными людьми, детьми и стариками украинцами разных национальностей на войне с московией объяснит, как стать избранному президенту Украины марионеточным диктатором и сдать Страну в ленинградский запоребрик.
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Щось забагато його сьогодні. Дайте йому оселедця.
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тока сябров там не хватало - кацапсинских мышибратьев с головой...
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Батько, щось тебе сьогодні забагато. Йди вже геть
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Бацька, не пішов би ти ..., не буду писати куди з поваги до білоруського народу. Жыве Беларусь!
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спасибо, но при всём уважение, пусть лучше будут из какой-нибудь Швейцарии ребята ))
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Не друг... Оставь себе. Пускай казломордые срочники-десантники тебе там картошку садят и копают.
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На свій кордон введи миротворців. У самих Хйло громадян посеред дня викрадає з території, а потім їх знаходять в хейловських буцигарнях((
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