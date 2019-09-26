 Білорусь готова направити миротворців на Донбас, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це він сказав у четвер, 26 вересня, на пресконференції в Мінську.
"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.
Він зазначив, що Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Раніше Лукашенко заявив про готовність взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу.
Він підкреслив, що "Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу".
"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до миру", - сказав президент Білорусі.
Також він зазначив, що дотримується позиції "єдиної і неподільної" України. "Для мене святе: Україна має бути єдиною і неподільною", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше в Білорусі заявили, що готові прийняти зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Мінську.
Зе вполне может и согласится... - он же дурачок у нас...
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