 Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звернувся до голови Офісу Президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Дивно, що Офіс Президента не опублікував цю стенограму одночасно з Білим домом", - заявив Гончаренко.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував текст стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, що відбулася 25 липня.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Белый Дом опубликовал меморандум о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. И это только часть!
а) в сотрудничестве с "высоко уважаемым человеком" и "великим мэром" Джулиани и с американским генпрокурором Барром найти доказательства того, что сын Байдена совершил в Украние преступления, а Байден уволил "очень хорошего" украинского генерального прокурора (Шокина), который боролся с коррупцией.
б) в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украниа похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.
Это не новая конспирологическая теория друга Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого по делу о Рашагейте, ожидающего суда, который начнется 5 ноября. Стоун координировал с WikiLeaks публикацию пхищенных у демократов материалов.
К теме военной помощи Украине Трамп не возвращался.
- Таким образом, Трамп в качестве условия дальнейшего обсуждения помощи Украине выставил оказание ему помощи в компиляции компромата на основного соперника на выборах 2020 года и в дискредитации расследования Рашагейта.
(с) Лесь Подерв'янський
Украинский народ имеет право знать о чем договаривается их президент с убивцем этого самого народа..
(с) Лесь Подерв'янський
Требуй у него опубликовать их.
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "
Найвеличніший лідер світу он там внизу, зліва.
Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, но не комментирует содержание беседы.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности", - сказал представитель Кремля.
"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", (удивительно! как это рашка что-то не комментирует!...
Наберут пес дурных депутатов перебезчиков,а толку никакого от них
https://www.youtube.com/watch?v=gXz7R_1ft64