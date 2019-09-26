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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) США (5488) Гончаренко (205) Трамп (2020) Офіс Президента (106)

 Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа

Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко просить Офіс Президента опублікувати свою версію стенограми липневої телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до голови Офісу Президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Дивно, що Офіс Президента не опублікував цю стенограму одночасно з Білим домом", - заявив Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського

Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа 01
Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа 02

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував текст стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, що відбулася 25 липня.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150553
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше пусть обнародуют стенограмму разговора Зе с Путиным. Подозреваю, что и того он называл "Великим кормчим".
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Пусть обнародуют все переговоры Путина и Зеленского, о чем он говорил с Трампом мне не особо интересно!!!
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У Льошика в попі чухається, мабуть глисти від шоколадок )))
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Ну-ну! Держите зебобики!
Белый Дом опубликовал меморандум о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. И это только часть!
а) в сотрудничестве с "высоко уважаемым человеком" и "великим мэром" Джулиани и с американским генпрокурором Барром найти доказательства того, что сын Байдена совершил в Украние преступления, а Байден уволил "очень хорошего" украинского генерального прокурора (Шокина), который боролся с коррупцией.
б) в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украниа похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.
Это не новая конспирологическая теория друга Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого по делу о Рашагейте, ожидающего суда, который начнется 5 ноября. Стоун координировал с WikiLeaks публикацию пхищенных у демократов материалов.
К теме военной помощи Украине Трамп не возвращался.
- Таким образом, Трамп в качестве условия дальнейшего обсуждения помощи Украине выставил оказание ему помощи в компиляции компромата на основного соперника на выборах 2020 года и в дискредитации расследования Рашагейта.
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свиня " докукарікалась" Зе сцкун "доквакається"
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У троля кацапського і харчи теж кацапські.
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У Льошика в попі чухається, мабуть глисти від шоколадок )))
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Оно людей боится и убегает постоянно. стенограмму от охвиса преЗедента мы не увидим никогда.
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Что такое гончаренко?
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Можете на сомневаться что будет именно "своя версия"! Надо же как то отмазываться перед Зе-бобиками, мол "не так перевели", "недопоняли", "недослышали"....Заменят "мой прокурор" на "прокурор из моей команды", "заведет новое уголовное дело" на "он сможет сможет зевести новое уголовное дело" и т.п.
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Лучше пусть обнародуют стенограмму разговора Зе с Путиным. Подозреваю, что и того он называл "Великим кормчим".
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Пусть обнародуют все переговоры Путина и Зеленского, о чем он говорил с Трампом мне не особо интересно!!!
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пусть опубликуют все разговоры агента кремля лолиты с путиным
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Это отвлечет людей от обсуждения его Зе-кумира
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Так я не против, люди должны видеть общую картину действий и белых и красных и зеленых, ибо та ложь что те поют на публику даже рядом не стоит с тем что происходит в реале...
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Добавлю, и все ночные разговоры Лолиты и Медведчука.
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"З сортиру чути огидливе пердіння"
(с) Лесь Подерв'янський
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и между Зе и путиным....
Украинский народ имеет право знать о чем договаривается их президент с убивцем этого самого народа..
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свинячий обосранный хвост лешик гончаренко, снимут депутатскую и пойдешь по этапу вместе со свыней и свинярчуками
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"З сортиру чути огидливе пердіння"
(с) Лесь Подерв'янський
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Так это Гончаренко насрал в штаны Зеленскому?! Ай-яй-яй вот мерзавец! Расстрелять бы его за это!
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гончаренка насрал на всю страну вместе со свыней- за это и ответят
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😂 Даже не верится что это не квартал 95 или им не сказали. Какое днище. Свою версию, Зеля с другим трампом говорил? 😂
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А льошенька не має бажання вимагати оприлюднення стенограм перемовин петі в мінську та з ****** по телефону?
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Та давай вже відразу оприлюднимо стенограму розмови Одарки і Карася з опери "Запорожець за Дунаєм" 😁
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а в чьём распоряжении сейчас находятся те стенограммы ?
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Честно, меня больше интересует стенограмма, "Зеленский-Ху%:ло"
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Стенограммы всех договорняков своего мародёра не хочет опубликовать? Илларионов, наверное, брешет про минские договорняки?
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Эти стенограммы сейчас находятся у Зелемойского.

Требуй у него опубликовать их.
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А що, є дві різні стенограми однієї розмови ???? Хеее.. І яка з них більше відповідає оригіналу - Трампова чи Зєлєнской ? 😕
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Так це треба вашого Гончаренка спитати, що він меле.
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Пішла вода в хату. З вазеліна тепер не злізуть.)))
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Ти правий без вазеліну тобі на суху капець буде.
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Пердун старий чи що-вже без вазеліну ніяк!
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Соевые, зрада зрадная!!!
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "
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Було / Стало.
Найвеличніший лідер світу он там внизу, зліва.

Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1859Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 5685
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Саме так! При Порошенкові дружбан Х...ла посміхався, тепер не сміється.
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////
Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, но не комментирует содержание беседы.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности", - сказал представитель Кремля.
"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1718 (удивительно! как это рашка что-то не комментирует!...
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Стенограмму Минских переговоров не хотят опубликовать? И переговоров Мародера и Путина? Раз пошла мода на это?
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льоша в акуе, нема тем для піару, треба хоч на кота гавкнути, а то не повірять, що песик, хоча ( може і *****?)
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А чем они могут отличаться?
Наберут пес дурных депутатов перебезчиков,а толку никакого от них
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ще одна петіна шавка недобита )))
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Это видео КВН должен посмотреть каждый Украинец любой национальности:
https://www.youtube.com/watch?v=gXz7R_1ft64
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ошметок мальдивский вылупился."вспомните меня")))...весь в своего папашку костусева - такой же лакейский и склизкий.
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Whoi is гончаренко?
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Большего позора Украина не знала...Вот так,когда страною правит неграмотная Чернь
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У тебя веревка и мыло есть? Пойди, избавь себя от позора, а Украину от идиота.
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Еще и эта жучка перекрашенная затявкала.
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