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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3143) реєстр (81) Дмитро Дубілет (15)

 Кабмін працює над створенням єдиного реєстру українців

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд працює над створенням єдиного реєстру українців.

Про це Дубілет повідомив на пресконференції в клубі Кабміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В Україні є дуже багато реєстрів. Одна з речей, яку хочемо зробити, - об'єднати реєстри, тому що навіть така проста річ, як реєстр українців чи реєстр фізичних осіб, як завгодно називайте, - розпорошений по шести-семи базових реєстрах і ми зараз робимо велику роботу для того, щоб отримати єдиний реєстр і не змушувати українців сповіщати свої дані у кожному окремому реєстрі", - сказав Дубілет.

Він додав, що 80% інформації, яку надають українці, коли звертаються в державні органи, чи коли держава змушує надавати відомості, - це базові речі, які потрібно мати в одному реєстрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150552
 
 
 Топ коментарі
 
ИНН мало? Хотя если цель пилить бюджет...то да..мало...
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ИНН мало? Хотя если цель пилить бюджет...то да..мало...
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"Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев" - а единый реестр евреев будет создан?
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а Зебобиков....
а малороссов ...
а агентов Путина и врагов Украины
а "повстанцев домбассу" когда и будет ли.... Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев - Цензор.НЕТ 1370
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шоб переписать тех, кого застанут дома ?

зачем ?
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Очевидная вещь в 21-ом веке. Надо было ещё вчера
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