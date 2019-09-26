 Кабмін працює над створенням єдиного реєстру українців

Про це Дубілет повідомив на пресконференції в клубі Кабміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В Україні є дуже багато реєстрів. Одна з речей, яку хочемо зробити, - об'єднати реєстри, тому що навіть така проста річ, як реєстр українців чи реєстр фізичних осіб, як завгодно називайте, - розпорошений по шести-семи базових реєстрах і ми зараз робимо велику роботу для того, щоб отримати єдиний реєстр і не змушувати українців сповіщати свої дані у кожному окремому реєстрі", - сказав Дубілет.
Він додав, що 80% інформації, яку надають українці, коли звертаються в державні органи, чи коли держава змушує надавати відомості, - це базові речі, які потрібно мати в одному реєстрі.
а малороссов ...
а агентов Путина и врагов Украины
а "повстанцев домбассу" когда и будет ли....
зачем ?