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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Лукашенко (405) миротворці (499) Пєсков (585)

 Такого пункту в Мінських угодах немає: в Кремлі відреагували на пропозицію Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі

Мінські угоди є єдиним документом, на підставі якого може бути врегульовано ситуацію на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання, чи сприймає Кремль Мінські домовленості в контексті федералізації України, Пєсков сказав: "Мінські угоди можна порівнювати з чим завгодно, але Мінські угоди - це самодостатній і основний, в плані внутрішньоукраїнського врегулювання, документ".

"Це документ, під яким стоять підписи країн-гарантів, самої України і представників невизнаних республік. Тому в цьому випадку не важливо, з чим порівнювати Мінські домовленості, головне, що врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми може відбуватися лише шляхом виконання цих зобов'язань, які зафіксовані в Мінських домовленостях, - підкреслив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова направити миротворців на Донбас, - Лукашенко

Він також звернув увагу на те, що в тексті Мінських угод немає пунктів, що вказують на можливість реалізувати ініціативу президента Білорусі Олександра Лукашенка про направлення білоруських миротворців для контролю ситуації на українсько-російському кордоні на Донбасі.

"Ще раз хочу звернутися до Мінських домовленостей. У тексті Мінських домовленостей і в плані дій такого пункту немає", - сказав Пєсков.

"Це нова пропозиція. насамперед потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції. Учасниками конфлікту в цьому випадку є, з одного боку, Київ, з другого боку, самопроголошені республіки Донбасу", - сказав Пєсков.

"Поки такого ставлення ми не знаємо", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150551
 
 
 Топ коментарі
 
Миротворцы должны быть из состава стран НАТО.
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ага) знаємо ми тих "бяларускіх мяратворцеу" з кацапськими рилами
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

😁
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Миротворцы должны быть из состава стран НАТО.
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Конфликт внутриукраинский, а гробы под ростов, интересное кино
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ага) знаємо ми тих "бяларускіх мяратворцеу" з кацапськими рилами
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В інтерв'ю УП один сивочолий геній світової дипломатії чистосердечно зізнався в своєму авторстві тексту мінських угод.
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

😁
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Який з пунктів НЕ влаштовує? Такого пункта в Минских соглашениях нет: в Кремле отреагировали на предложение Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 457 Про розведення сил?
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Наверна Письков коменты на Цензоре прочитал...
🤣
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"Это документ, под которым стоят подписи стран-гарантов, самой Украины и представителей непризнанных республик" ???????????????????????? !!!!!!!!!!!!! Що за єресь, що за бред???!!! "Это документ, под которым стоят подписи стран-гарантов, самой Украины и представителей непризнанных республик" Такого пункта в Минских соглашениях нет: в Кремле отреагировали на предложение Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5889
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білоруські миротворці - це як монгольські хакери )))
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Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків..
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яка різниця між білоруськими та цаповими "міротворцями"???
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Нет такой страны Беларусь, в декабре территория станет регионом РФ
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Бандера Герой України,Поця зрадник,а так да порівнювати їх можно.
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бацка всего лишь предлагает засеять донбасс миротворческой бульбой
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в бацька дупа підгоряє---боїться...колгоспник.що треба владу здавати **********...шукає любі способи .щоб губернію не забрали..а час підходить до 2024
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Дай угадаю на каких еще миротворцев кацы согласятся...на приднестровских, на абхазских, на казахстанских...сев. корейских, венесуэльских....
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Почему? Любые ОДКБшные коллаборанты устроят кремль,
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26 сентября 2019
В Норвегии затонул российский траулер, горевший 22 часа. Такого пункту в Мінських угодах немає: в Кремлі відреагували на пропозицію Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 1515
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чего енто волнует рашистских долбодятлов.которые на весь мир орут-"нас там нет"? но паспортины выдаем ,говоря тем самым"мы там есть" ,и метим украинские територии ,как свои...,?
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