 Такого пункту в Мінських угодах немає: в Кремлі відреагували на пропозицію Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання, чи сприймає Кремль Мінські домовленості в контексті федералізації України, Пєсков сказав: "Мінські угоди можна порівнювати з чим завгодно, але Мінські угоди - це самодостатній і основний, в плані внутрішньоукраїнського врегулювання, документ".

"Це документ, під яким стоять підписи країн-гарантів, самої України і представників невизнаних республік. Тому в цьому випадку не важливо, з чим порівнювати Мінські домовленості, головне, що врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми може відбуватися лише шляхом виконання цих зобов'язань, які зафіксовані в Мінських домовленостях, - підкреслив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова направити миротворців на Донбас, - Лукашенко

Він також звернув увагу на те, що в тексті Мінських угод немає пунктів, що вказують на можливість реалізувати ініціативу президента Білорусі Олександра Лукашенка про направлення білоруських миротворців для контролю ситуації на українсько-російському кордоні на Донбасі.

"Ще раз хочу звернутися до Мінських домовленостей. У тексті Мінських домовленостей і в плані дій такого пункту немає", - сказав Пєсков.

"Це нова пропозиція. насамперед потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції. Учасниками конфлікту в цьому випадку є, з одного боку, Київ, з другого боку, самопроголошені республіки Донбасу", - сказав Пєсков.

"Поки такого ставлення ми не знаємо", - додав він.