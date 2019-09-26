 Такого пункту в Мінських угодах немає: в Кремлі відреагували на пропозицію Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
На запитання, чи сприймає Кремль Мінські домовленості в контексті федералізації України, Пєсков сказав: "Мінські угоди можна порівнювати з чим завгодно, але Мінські угоди - це самодостатній і основний, в плані внутрішньоукраїнського врегулювання, документ".
"Це документ, під яким стоять підписи країн-гарантів, самої України і представників невизнаних республік. Тому в цьому випадку не важливо, з чим порівнювати Мінські домовленості, головне, що врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми може відбуватися лише шляхом виконання цих зобов'язань, які зафіксовані в Мінських домовленостях, - підкреслив Пєсков.
Він також звернув увагу на те, що в тексті Мінських угод немає пунктів, що вказують на можливість реалізувати ініціативу президента Білорусі Олександра Лукашенка про направлення білоруських миротворців для контролю ситуації на українсько-російському кордоні на Донбасі.
"Ще раз хочу звернутися до Мінських домовленостей. У тексті Мінських домовленостей і в плані дій такого пункту немає", - сказав Пєсков.
"Це нова пропозиція. насамперед потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції. Учасниками конфлікту в цьому випадку є, з одного боку, Київ, з другого боку, самопроголошені республіки Донбасу", - сказав Пєсков.
"Поки такого ставлення ми не знаємо", - додав він.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
😁
🤣
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над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків..
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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В Норвегии затонул российский траулер, горевший 22 часа.