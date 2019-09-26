 Досвід наших солдатів на передовій безцінний, його передачу необхідно інституціалізувати, - Загороднюк

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Були ми на промзоні в Авдіївці і спілкувалися з конкретним військовослужбовцям. Звичайний солдат. І ось ми з ним розмовляли. Він розповідав, як вони організовують всі процеси. І це просто безцінний досвід ведення окопної війни, якого немає більше ніде у світі. А у цієї конкретної людини – є. Звісно, його ніхто не інтерв’ював. А треба це робити", - зазначив глава Міноборони.

Він додав, що необхідно запустити постійну робочу групу, яка спілкуватиметься з ветеранами, включно з тими, хто вже покинув службу.

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"У нас є дуже багато досвідчених людей, які готові розповідати. Але дуже важливо, щоб ті люди, які зараз перебувають на позиціях, передавали накопичений досвід. У них маса напрацювань, ці методики передаються усно. Це особистий, індивідуальний бойовий досвід, який прив'язаний до конкретної людини. Він передає це наступному, потім він іде. Як передасть це наступний – питання... Передачу досвіду необхідно інституціалізувати ", - підсумував Загороднюк.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.