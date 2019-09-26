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 Політика України
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Все про:армія (2572) ветерани (380) Загороднюк (36) ЗСУ (345)

 Досвід наших солдатів на передовій безцінний, його передачу необхідно інституціалізувати, - Загороднюк

Міноборони ініціює створення постійної робочої групи, яка розмовлятиме з ветеранами бойових дій на Донбасі і фіксуватиме накопичений ними досвід.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Були ми на промзоні в Авдіївці і спілкувалися з конкретним військовослужбовцям. Звичайний солдат. І ось ми з ним розмовляли. Він розповідав, як вони організовують всі процеси. І це просто безцінний досвід ведення окопної війни, якого немає більше ніде у світі. А у цієї конкретної людини – є. Звісно, його ніхто не інтерв’ював. А треба це робити", - зазначив глава Міноборони.

Він додав, що необхідно запустити постійну робочу групу, яка спілкуватиметься з ветеранами, включно з тими, хто вже покинув службу.

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"У нас є дуже багато досвідчених людей, які готові розповідати. Але дуже важливо, щоб ті люди, які зараз перебувають на позиціях, передавали накопичений досвід. У них маса напрацювань, ці методики передаються усно. Це особистий, індивідуальний бойовий досвід, який прив'язаний до конкретної людини. Він передає це наступному, потім він іде. Як передасть це наступний – питання... Передачу досвіду необхідно інституціалізувати ", - підсумував Загороднюк.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150548
 
 
 Топ коментарі
 
институализация национальной конфиденциальности неконституционна!!
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институализация национальной конфиденциальности неконституционна!!
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26 сентября
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.

АМИНЬ!
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Та ти, збоченець, Мене не цікавиш...
😁
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Ну прям уже мордор перемогли і настав час мемуарів. Навибирали, ....
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Ага. Мумуари. «Я дрался на Дамбассє». Літературная обработка С.Драпкіна.
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Товарищи, институциализируем экспириенс через коворкинг с диджитализацией!
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