 Лукашенко про майбутню зустріч із Зеленським: Гарантую, ми з ним порозуміємося

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
Президент зазначив, що майбутня зустріч дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань.
"Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно", - сказав Лукашенко.
"Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо", - підкреслив Лукашенко.
Нагадаємо, 2 липня посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Зеленський запросив Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».
Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
Тим паче що українці, білоруси і росіяни завжди були і залишаються братніми народами. Як би там комусь не хотілось їх посварити.
имеются в виду конечно москали . хотя и некоторые . хотел сказать беларусы . но правильнее наверно жители Белоруси . тоже туда же
...но и на гормональном. Тревожно за маленького зелю.
лукашенко посоветовал Украине согласится на выборы с амнистией на дамбасе.......
после слов лукашенка посоветовал, можно не читать)))