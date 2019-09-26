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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (829) візит (700) Зеленський (2919) Лукашенко (405)

 Лукашенко про майбутню зустріч із Зеленським: Гарантую, ми з ним порозуміємося

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що під час майбутньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на Форумі регіонів двох країн у Житомирі главам держав вдасться ближче ознайомитися з позицією один одного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

Президент зазначив, що майбутня зустріч дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань.

"Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно", - сказав Лукашенко.

"Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 2 липня посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Зеленський запросив Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150547
 
 
 Топ коментарі
 
У своєму виступі в ООН Зеленській використав цитату з роману Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!»:
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».

Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
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Как ты верно подметил, лишнехромосомный, в Крым и на Донбасс пришли славянские православные буряты.
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Оба будете этим языком у путена монголоидного подлизывать?
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Оба будете этим языком у путена монголоидного подлизывать?
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У своєму виступі в ООН Зеленській використав цитату з роману Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!»:
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».

Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
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Свого часу Білл Клінтон, втік від призиву до Канади.
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Лукашенко, хочешь посмотреть? Смотри 95 квартал этого достаточно.
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Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Электорат один и тот же, так, что они быстро общий язык найдут, тем более, что уЗеленские уж очень часто говорят, как Лукашенко - великодуховно и сракально...
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Ты подготовься, руки помой с мылом....Зе с самим Трампом здоровался. Таких хитрожопых подстилок кремлядей.....как батька в друзяках лучше не иметь.
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дважды родумай бульбаш ...тут после звонка импичмент ,а ты целую встречу .... Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 507
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удавитесь порохоботы, остров ваш сужается Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 5825
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Це дуже добре коли люди находять спільну мову.
Тим паче що українці, білоруси і росіяни завжди були і залишаються братніми народами. Як би там комусь не хотілось їх посварити.
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Как ты верно подметил, лишнехромосомный, в Крым и на Донбасс пришли славянские православные буряты.
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пошел ты на .... с такими братьями Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 139

имеются в виду конечно москали . хотя и некоторые . хотел сказать беларусы . но правильнее наверно жители Белоруси . тоже туда же
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А скажи мені, скільки браття-росіяни вбили українців?
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Гомосятина, А как же богдан чи как его андрей?
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Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне

...но и на гормональном. Тревожно за маленького зелю.
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что-то подсказывает, что общего у этого языка то, что он побывал в одной заднице...перепрошую
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вот в этом я не сомневаюсь . конечно же два эти персонажа малорос и недобелорус быстро найдут общий язык
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Та хто б то мав сумнів.. Моніка Зєлінскі дєвочка сообразітєльная і чуткая . Страсть, как абажаєт усатих котіков. Залоскоче так,що навіть в гіпсових статуй фігові листки встануть. Готова прийняти в усі дирки цілодобово. Оплата почасова.
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Луке хорошо...Коленька уже вырос и готов для коронации...а у зебобика сыну всего шесть лет...до его коронации протянуть будет сложно..
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Так у кого, как не у Лукашенко учиться - как выглядеть ***************, будучи им...
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Два лизателя задниц всегда найдут общий язык
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https://lb.ua/news/2019/09/26/438286_lukashenko_posovetoval_ukraine.html

лукашенко посоветовал Украине согласится на выборы с амнистией на дамбасе.......
после слов лукашенка посоветовал, можно не читать)))
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При Порошенко 112 мертвечуку продали, при Зеленском у 112 лицензию забрали. Сейчас соевые по привычке начнут вопить о зраде.
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Не сумніваюсь...З вашою обоюдною любов'ю до паРашки..
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а шо його шукати? ставте раком пукіна --він там.
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Взагалі то Лукашенко толковий мужик. Скажемо правду за увесь час з моменту розвалу союзу та з усіх керівників пострадянських держав він самий правильний, мудрий і толковий мужик. Як би такий був при владі в росії все було б зовсім по іншому.
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Вы с ним найдёте общий язык, потому что говорить вам,вообщем, не о чем.
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