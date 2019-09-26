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 Суспільство
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Все про:тютюн (71) Philip Morris (1)

 Philip Morris підтримує розумне державне регулювання альтернативних тютюнових виробів

У компанії проти продажу будь-яких тютюнових виробів неповнолітнім.

Philip Morris International підтримує розумне державне регулювання нових ринків альтернативних тютюнових виробів. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор Philip Morris International Яцек Олчак, пише Главред.

"Безумовно, нові ринки альтернативних тютюнових виробів потребують певного регулювання. І тут свою роль мають відіграти державні органи, які в діалозі з виробниками могли б напрацювати рамкові правила гри", - упевнений Яцек Олчак.

Насамперед, як заявив пан Олчак, компанія підтримує впровадження жорстких обмежень на продаж будь-якої тютюнової продукції, в т.ч. альтернативних тютюнових виробів, неповнолітнім.

"Як показало глобальне соціологічне дослідження, проведене в 13 країнах, майже 70% курців готові перейти зі звичайних сигарет на альтернативні, потенційно більш безпечні тютюнові вироби. Але цих людей стримує відсутність об'єктивної інформації та цивілізованого регулювання зазначених ринків", - пояснює Яцек Олчак.

Нагадаємо, йдеться про соціологічне дослідження, проведене компанією Povaddo з 24 квітня по 6 травня 2019 року в 13 країнах - в Аргентині, Австралії, Бразилії, Гонконгу (Китай), Данії, Німеччині, Росії, Ізраїлі, Італії, Японії, Великій Британії, Мексиці та США. В рамках дослідження опитано 16 099 респондентів віком від 21 до 74 років.

На основі цього дослідження Philip Morris International ухвалив рішення підтримати глобальний рух #Unsmokeyourworld. Ця ініціатива покликана прискорити зміни в охороні здоров'я, посиливши ідею про те, що відмова від сигарет і нікотину є головною метою, але для курців, які не можуть відмовитися від куріння, є більш безпечні альтернативи порівняно з курінням звичайних сигарет.

У межах інтерв'ю головний виконавчий директор Philip Morris International також торкнувся теми спроб окремих міст США (наприклад, Сан-Франциско) ввести заборону на електронні сигарети.

"Це нелогічне рішення - намагатися забороняти альтернативні тютюнові вироби, але водночас у людей залишається доступ до сигарет, куріння яких може нашкодити здоров'ю значно більше, ніж, наприклад, електронні сигарети. Цей випадок засвідчує, що не тільки у споживачів, але і в органів влади немає достатньої та об'єктивної інформації про альтернативні тютюнові вироби", - упевнений Яцек Олчак.

Водночас у компанії зберігають оптимізм щодо можливості вирішення подібних непорозумінь і створення більш цивілізованих і науково обґрунтованих підходів до регулювання альтернативних тютюнових виробів.

"Як один з керівників найбільшої тютюнової компанії, можу сказати, що ми можемо позбавити наш світ тютюнового диму набагато швидше, ніж можна припустити. І в цьому процесі є місце для зусиль і індустрії, і регулюючих органів. У цьому світі все ще немало курців і їм необхідне вирішення цієї проблеми", - заявив головний виконавчий директор Philip Morris International Яцек Олчак.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі все ще налічується понад 1 млрд курців. При цьому, згідно з прогнозом ВООЗ, до 2025 року їхня кількість суттєво не зменшиться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150546
 
 
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Philip Morris поддерживает разумное государственное регулирование альтернативных табачных изделий.

Cлово "разумное" тут основное. Но к сожалению абсолютно ничего общего не имеет с Слугами кацапского Народа
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А чем регулирование при Зеленском отличается от регулирования последние несколько лет? Индикатив не при Зеленском вводили.
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табачні ізделия--це як сиркова маса, або білковий фарш. скільки чую від курильщиків--поверніть совецькі цигарки, у них, хоч куйовий, але був саме тютюн, а не вата в хімії.
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Пи*дец, шо за проплаченая куйня? За благими намерениями Philip Morris скрывается желание расширить и отхватить большой кусок огромного рынка "более безопасных альтернатив". Все мои знакомые курящие электронные сигареты курят также и обычные.
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Philip Morris не производит е-сигарет, зачем им конкуренты? И хотя вейпинг использует "тютюнові вироби", але ці вироби на кшталт Нікоретте, тобто це можна називати нікотинозамісною терапією, оскільки крім нікотину людина більше нічого не отримує при такому "тютюнопалінні", як при користуванні жувальною гумкою чи пластирем Нікоретте.
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