 Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради

У Верховну Раду 25 вересня внесли законопроєкт про ринок землі, який затвердив Кабінет Міністрів України 24 вересня, повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт уже передали на розгляд комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики та комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
Документ передбачає відкриття ринку сільськогосподарських земель з 1 жовтня, а також дозвіл на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянам України, українським юридичним особам, територіальним громадам і державі.
"Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності", - йдеться в тексті законопроєкту.
У законопроєкті наголошується, що сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України в межах однієї області не має перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області та 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.
"Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на неї є підставою для відмови в державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну ділянку - підставою для примусового відчуження земельної ділянки", - зазначено в документі.
Inna Turenko
@i_turenko
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При слові "земля" навіть Ю подала взнаки життя. Таке відчуття, що шакали, заваливши Україну, вже одурманені , від перемоги в очікуванні останнього бенкету , під час якого будуть роздирати нашу Державу на шматки . Їм буде не до нас вони один одному глотки рватимуть за нашу землю.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788001-batkivsina-prosit-zelenskogo-provesti-referendum-sodo-prodazu-zemli.html
Видимо иммигрировать с Украины у Юлички в планах все таки нет, в отличии от Зе-шоблы...
Эти ребята-либертарианцы - не промах; им пальца в рот не клади
Думаешь, зачем им безвиз с Эквадором ?
Я не шучу.
Пи.Си. Так, я живу в селі і маю землю.
помгните, за ваучер 50 000 обещали, и кто их поимел? отож. срать я хотел на каждого селянина.
Поляки тоже решили продавать землю, но потом резко передумали и разрешили продажу только 10% земли, а у нас хотят продать 70% территории Украины.
Тепер прийшов час їсти західним хижакам!
Якщо цей зелений дегенерат уведе у дію ринок землі(200К га у одні руки у проекті закону!)
то волати про окупацію України не буде мати сенсу, адже за вонючі зелені бумажки ФРС США Сорос, та інша мерзота іноземна СКУПИТЬ СВЯТУ РУСЬКУ ЗЕМЛЮ за яку помирали мільйони наших предків за 3 золотих, за побрякушки, як скупили у індіанців Мангеттен за бряскальця і буси.
Це буде фактично ліквідація держави Україна, ліквідація незалежності і статусу держави, АДЖЕ поки всі громадяни ВЛАСНИКИ землі і надр України, хоча і покидьки начебто у аренду взяли і ведуть господарську діяльність, час від часу сплачуючи податки до державної казни, які поділяються на всіх громадян(начебто).
А відтоді, як буде ринок землі, не тільки сх призначення землі будуть продані за безцінь, як і колись промислові підприємства у 90-х новим власникам, які огородять доступ до лісів, балок і річок, деякі будуть пускати на шашлики за гроші, що вже відбувається як платні пляжі, а інші будуть стріляти, адже це порушення приватної власності, як у США.
Наших фермерів і аграріїв, навіть великих землевласників задавлять новими законами, підвищеними податками на землю і прибуток, низькими закупівельними цінами і в результаті вони будуть змушені віддати за 3 копійки землю новому власнику ТНК.
Аргентина це вже проходила у 2001 році, також сх країна з гарною землею була розкрадена міжнародною мафією.
Оккупант не на Сході, а у Києві засів!
Партія "Батьківщина" звернулася до Президента Володимира Зеленського із закликом перед ухваленням закону про продаж земель сільськогосподарського призначення провести всеукраїнський референдум.
Посмотрим, будет ли у нас обещанная прямая демократия, или Путин через сепаров скупит на юго-востоке все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже хорошо заплатил слугам, чтобы те приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле 90% земли принадлежит государству. В Израиле ещё и колхозы успешно работают, которые у нас уничтожил "реформатор" Кучма. Зелёные это всё знают, но прикидываются дурачками. В Израиле 90% земли принадлежит государству, в Канаде 90,3%, а в Голландии 100% земли принадлежит государству. Израильтяне, канадцы и голландцы дурнее зелёных, или наоборот?