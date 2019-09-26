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 Політика України
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Все про:ВР (5790) земля (380) земельна реформа (50)

 Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради

Законопроєкт про ринок землі вже передали на розгляд комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики та комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

У Верховну Раду 25 вересня внесли законопроєкт про ринок землі, який затвердив Кабінет Міністрів України 24 вересня, повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт уже передали на розгляд комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики та комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Документ передбачає відкриття ринку сільськогосподарських земель з 1 жовтня, а також дозвіл на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянам України, українським юридичним особам, територіальним громадам і державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

"Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності", - йдеться в тексті законопроєкту.

У законопроєкті наголошується, що сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України в межах однієї області не має перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області та 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

"Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на неї є підставою для відмови в державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну ділянку - підставою для примусового відчуження земельної ділянки", - зазначено в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150545
 
   
 Топ коментарі
 
Земля сотворена Богом а не человеком. Поэтому продавать и владеть ею в размере большем чем 2 га. на человека, черевато для владельцев Гневом Божим. Поэтому практически все помещечьи роды Царской России подверглись вымиранию.
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Аргентина когда то была 9-я по экономике. Потом пришли иудеи к власти и приняли закон о продаже земли. Скупили землю латифундисты и начали сдавать в оренду фермерам за хорошие деньги. В результате цены на продукты питания подскочили , а Аргентина получила уже несколько дефолтов.
Поляки тоже решили продавать землю, но потом резко передумали и разрешили продажу только 10% земли, а у нас хотят продать 70% территории Украины.
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Уже писала, но повторю: У меня впечатление, что эта афера с выборами 19г. была кем-то провернута с единственной целью - принять Закон о распродаже украинской земли. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 848
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Распродажа страны НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ !
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Потыкайте палкой бабушку юлю. Она на гауно исходила когда при Порохе речь о рынке земли шла. С ней там все хорошо?
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уже ...



Inna Turenko

@i_turenko

·33 мин

При слові "земля" навіть Ю подала взнаки життя. Таке відчуття, що шакали, заваливши Україну, вже одурманені , від перемоги в очікуванні останнього бенкету , під час якого будуть роздирати нашу Державу на шматки . Їм буде не до нас вони один одному глотки рватимуть за нашу землю.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788001-batkivsina-prosit-zelenskogo-provesti-referendum-sodo-prodazu-zemli.html

Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4386
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вот..., а вы сомневались в нашей девочке... Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2673
Видимо иммигрировать с Украины у Юлички в планах все таки нет, в отличии от Зе-шоблы...
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Чекаємо на Сулиму з нападками на ЮВТ. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4668
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НАВІЩО юля голосувала разом з зеленою бандою?
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Во, это дело. После принятия закона, должен последовать обвал гривны, чтобы землю можно было скупить по дешёвке.

Эти ребята-либертарианцы - не промах; им пальца в рот не клади
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А кто им даст? Это так, пробный шар и посмотреть реакцию.
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Не мешайте лохам радоваться временному ручному доллару па 24
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Да; под который берутся займы под сумасшедшие проценты. Отдавать эти долги будут правнуки лохов.
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Хрен вам а не землю. Читаем и выполняем Конституцию. Пришли рехформаторы новые....Что будете делать? Всё оставшееся продадим! Землю, стратегические предприятия...Всё что западные хозяева сказали. А как на счёт промышленность хотя бы восстановить?! Неа? Мозгов и желания ет?!
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Такое впечатление что эти "свадебные фотографы", Арахмундии, Богданы , Гончаруки, разумковы...их семьи...........больше не планируют жить в Украине.
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Конечно, не планируют.
Думаешь, зачем им безвиз с Эквадором ? Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 762
Я не шучу.
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Земля сільськогосподарського призначення ,безсумнівно - повинна бути предметом куплі-продажу. Гордіїв вузол заборони на купівлю-продаж землі повинен бути розрубаним.
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А перевести землю в інше призначення коштує 500 дол за сотку.
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Давно пора, а то уже скоро будет 20 лет, как не можем оторваться от совка. Перед всем миром стыдно.
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Игорь Д - у евреев в стране "Обетованной" купить не пробывал?! Развивай рынок аренды, поднимай пром-производство, плати налоги и будет тебе счастье... Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8758 А продавать ни-ни и точка! Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7613
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В широко розрекламовоному Сингапурі не можна продавати землю.
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...можно, я там недавно был. Прикольно как ты переобулся. Еще год назад хвалился как можно в Чхии купить землю.
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Чого це перевзувся, треба купляти там де ідіоти продають, і не продавати свою.
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...дык ты орал, что без этого в Украине иззя! Новые тапки не жмут?
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Покажеш мій пост де я за продаж землі в Україні, вишлю тобі 1000 євро .
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когда я возмущался что немогу продать свой пай, ты возмущался такой же проблемой.
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Я що йолоп продавати пай, він мені 30 000 євро в рік дає.
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а мне в Украине один га дет 250 баксов в год.
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А що ти на ньому робиш, я саджаю 30-40 дерев на рік і стільки же рубаю, потім міняю дерево горіха на букові дрова, а 25-30 кубів горіха в сушку, ну і сам горіх...
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...они у меня в аренде! Продать немогу!!!
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Та і не маю я землі в Чехії, може про Чорногорію йшла мова?
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ты рассказывал про Чехию и квартры в Болгарии. Как там хоршо.
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Квартири маю в Болгарії, Чорногорії і вже в Іспанії, з чехами ти щось наплутав.
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Пощукай в архіві, мене вже роки 4 не банили, 1000 євро на дорозі не валяється. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2453
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Ну, шо, купив в Чехії чи Сінгапурі? А то у нас тут дохріна купувальщіків розвелося, по всьому світу скуповують.
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Не повіриш Коняка, є міста в Європі що куплені українцями на корню, от наприклад Поморіє в Болгарії, 2600 квртир куплено лише чернівецькими.
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Я щойно з Созополя і Поморіє. Ти, часом, українців і кацапів не поплутав? Або два нулики дописав до цифри 26. Є парочка апарт-готелів українських, але не більше.
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Я не про готелі, я про квартири звичайні, не ті що в старому місті а в нових будинках.
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Хлопці, був я в Сінгапурі цієї зими. Там всього Сінгапуру як один Кіцманський район, яка там земля сільгосппризначення. Та й Сінгапур не вразив. Років 30 тому, може, і був крутим. Сьогодні, по моєму, його навіть Куала Лупур взуває, не те, що Шанхай чи Шеньчжень.
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Уже в 90-ые за фантики ваучеры наприхватизировали, как у папуасов за стеклянные бусы...Тоже вопили как станет процветание и все будут хозяевами. А оказалось что всё у кучки олигархов, которые украли всё что было построено поколениями , сами то ничего не строят, всё в офшоры! Земля ресурс стратегический и невозобновляемый!.
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Женя, так это породожение 90-х. Ты совой ваучер вложил, а крстьяне свои паи пордвть не могут.
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Открой интернет и посмотри предложения по продаже по Украине.....За селян ты сердобольный обеспокоился?! Сорос и транснациональные корпорации с соей и рапсом уже у дверей стоят. Рапс, а потом топливо для самолётов....как у стран третьего мира. И пипец Украинским чернозёмам. кстати техника тоже сама катается по GPS.
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Селяне если НЕ захоят, то НЕ продадут СВОЮ землю! Переживай за свой ваучер....
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Маючи вплив та фінанси я любого селянина змушу продати пай простим створенням штучних перешкод по доступу до землі.
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так можно поступить с ЛЮБЫМ бизнесом! Называется РЕЙДЕРСТВО!!!
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Ну трохи не так, рейдерство це махінації з законом, а тут тупо скупити землю навколо і ти на свій пай просто не попадеш, все по закону, зезакону.
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уголовщина может быть где угоднол!!! Щас не об этом.
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Де ти бачиш кримінал, моя земля, кого хочу того пускаю або не пускаю, просто не треба створювати передумов для цього, важ же перестріляють, дурні.
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ты описываешь КРИМИНАЛ! Он может быть где угодно в любой старне, в любом бизнесе.
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Ні. Є сервітутне право, затверджене в законі. Передбачає беззастережне надання доступу власнику до свого паю. Мусиш залишити дорогу сусіду або бути готовим до того, що він просто поїде по твоїй пшениці. Без жартів, це діє багато років.
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Женя, ответь на один вопрос, только не обижайся. У тебя есть СВОЯ земля?
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Тут же не вопрос своя не своя.......У меня, моей семьи и предприятий своих не было. Это стратегическое , это продовольственная безопасность страны и трудоустройство людей непосредственно на ней работающих. Читаем Конституци.
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Именно в этом дело. Горожанам дали госимущество в виде ваучера на предприятия, а селянам ввиде паев на землю. Кто как это имущесвто тарит, это их ЛИЧНОЕ дело!
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Хватит по ушам уже беспокоится о селянах. Собрались продавть миллионга Государственной земли. Узбагойся уже.............
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...будт продавть то, что тебе не принадлежит! Успокойся ты свое уже пробухал, в виде ваучера.
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Слухай, не ганьби нас, порохоботів. Я преЗедента на дух не виношу, але продаж землі - це правильно.
Пи.Си. Так, я живу в селі і маю землю.
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А що, не знав, що ті, хто за економічний розвиток країни та інтеграцію в ЄС називаються порохоботами? А ті, хто хохли і вата, зєлєйобиками? То тепер будеш знати))) Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5560
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за ваучер 99% населения получили дулю, а селянинский пай, стоит несколько десятков долларов как минимум., за что ж такая жестокая селянская участь?
помгните, за ваучер 50 000 обещали, и кто их поимел? отож. срать я хотел на каждого селянина.
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Ну что ж у депутатов есть выбор - продавать Украину или нет. Кто как голосовал народ Украины узнает и никто уже не спрячется от гнева народа. А гнев , судя по истории, бывает разный.
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Ну фермеры уже сделали заявку мирную.......А если с техникой на Грушевского, хоть малая часть?!
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Аргентина когда то была 9-я по экономике. Потом пришли иудеи к власти и приняли закон о продаже земли. Скупили землю латифундисты и начали сдавать в оренду фермерам за хорошие деньги. В результате цены на продукты питания подскочили , а Аргентина получила уже несколько дефолтов.
Поляки тоже решили продавать землю, но потом резко передумали и разрешили продажу только 10% земли, а у нас хотят продать 70% территории Украины.
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Интересно, до приватизации воздуха успеют добраться?
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Да. Арест с вертолётной площадки Янука уже снят.
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Надо измерить объём лёгких граждан и ввести налог.
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Еще вода есть не вся приватезированная.
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Дойдут до приватизации земли под многоквартирными домами, заставят платить новому собственнику, особенно в Киеве!
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Уже писала, но повторю: У меня впечатление, что эта афера с выборами 19г. была кем-то провернута с единственной целью - принять Закон о распродаже украинской земли. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 848
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Да нет никакого секрета. Это профинансировали Хозява Коломойского. Он же не самостоятельная фигура, а тоже бегунок по поручениям.
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И войну для этого иудеи Кремля затеяли, что бы подешевле скупить землю в Украине. Когда бандиты хотят купить подешевле приглянувшийся дом, то они его поджигают , а потом выкупают за копейки.
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Да, тим, хто отримав паї за новим законом доведеться теж викупати свою землю.
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нет там ничего такого, про распаеваные участки. Они уже в земельный кадстр внесены по имени собственика.
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стаття 6.1 проекту закону: Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкування і володіння земельними ділянками... мають право її викупити за п'ять років.
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не путай земльные паи с садовымии приусдбными участками.
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Що, навіть власники присадибних ділянок повинні викупляти?
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Земля сотворена Богом а не человеком. Поэтому продавать и владеть ею в размере большем чем 2 га. на человека, черевато для владельцев Гневом Божим. Поэтому практически все помещечьи роды Царской России подверглись вымиранию.
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Если всю сушу Земли поделить на количество людей живущих на планете на данный момент, то получим около 2 га. на человека. Если человек будет владеть в десятки раз большей площадью земли, то это не будет поощрятся Небом.
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Як внесли, так і "винесете"... Інакше люди вас звідти винесуть у прямому сенсі цього слова! Що це за норма "не більше 15% площ землі на область"? Скількі це сотен тисяч гектарів? А жопа не "трісне" від зухвальства?! Цей "законопроект", - цинічна спроба легалізації "дєрібана" державної землі "папєрєднікамі" на протязі існування України як незалежної держави з боку потвор на кшталт косюк і Ко, які вже мають у власності (не будемо говорити про "довгострокову аренду") сотні тисяч гектарів родючої землі, а також "апетитів" всіляких пройдисвітів світового рівня, яким дуже до вподоби земля України! Тому якщо ви, хлопи, розказуєте людям, що ви "слуги народу", то не намагайтесь цей народ ****@ти! Інакше ваша "служба" закінчиться дуже скоро і з поганими для вас наслідками! Особисто я не проти, аби земля була товаром і людина, яка її має у власності, могла її закласти, подарувати, продати, тощо. Але... Де ви бачили, в якій країні Європи норми, згідно яких одна людина (родина) має право володіти сотнями тисяч (мільйонами) гектарів кращої землі? А немає такої норми в ЖОДНІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ!!! Максимум, що є у власності в однієї родини - 100 або 200 гектарів, а взагалі норма фермерського наділу складає 10 - 30 гектарів. Ось вони які справжні європейські "земельні ціності". А ви що пропонуєте?! Ви самі скрізь кричите, що ви "за європейські ціності"... Але в цьому питанні тоді чому поводитесь як кацапи, де ху@ло вже подарував землю ерефії китайцям "паями" на мільйони гектарів?! Ну то Україна, - не кацапія і тут такий "номер" не пройде! За РІДНУ ЗЕМЛЮ вас українці "порвут як тузик грілку"! Так і знайте, чергові "рехВОРматори"...
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Коли американці куплять землю, націоналізувати назад у нової влади вже не вийде, приїде ЧВК Академі і захистить нового власника при підтримці авіації США.
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Росія урвала собі шматок ласої України Крим і багатий на поклади Донбас!
Тепер прийшов час їсти західним хижакам!
Якщо цей зелений дегенерат уведе у дію ринок землі(200К га у одні руки у проекті закону!)
то волати про окупацію України не буде мати сенсу, адже за вонючі зелені бумажки ФРС США Сорос, та інша мерзота іноземна СКУПИТЬ СВЯТУ РУСЬКУ ЗЕМЛЮ за яку помирали мільйони наших предків за 3 золотих, за побрякушки, як скупили у індіанців Мангеттен за бряскальця і буси.
Це буде фактично ліквідація держави Україна, ліквідація незалежності і статусу держави, АДЖЕ поки всі громадяни ВЛАСНИКИ землі і надр України, хоча і покидьки начебто у аренду взяли і ведуть господарську діяльність, час від часу сплачуючи податки до державної казни, які поділяються на всіх громадян(начебто).
А відтоді, як буде ринок землі, не тільки сх призначення землі будуть продані за безцінь, як і колись промислові підприємства у 90-х новим власникам, які огородять доступ до лісів, балок і річок, деякі будуть пускати на шашлики за гроші, що вже відбувається як платні пляжі, а інші будуть стріляти, адже це порушення приватної власності, як у США.
Наших фермерів і аграріїв, навіть великих землевласників задавлять новими законами, підвищеними податками на землю і прибуток, низькими закупівельними цінами і в результаті вони будуть змушені віддати за 3 копійки землю новому власнику ТНК.
Аргентина це вже проходила у 2001 році, також сх країна з гарною землею була розкрадена міжнародною мафією.

Оккупант не на Сході, а у Києві засів!
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які там "західні хижаки" ті самі кацапи з китайцями. Бо, вони знають як домовлятися з корумпованими чиновниками.
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если народ не будет и дальше быдломассой--то хрен пройдет это кидалово. земля это реальные деньги и каждый имеет на эти деньги право.
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В Україні не кожен має право навіть на два квадрата після смерті.
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Соросята замахнулись на наших феодалив и пересичних исход просчитать не трудно.Проплаченые и организованые быстро вразумят рехворматоров сороса а потом дальше пойдут между собой разбираться. Територия стаи есть територия стаи и не тронте это первобытное что сидит в человеке. Европейцы это поняли потому у них ограничения на сотни га. а не на сотни тысяч как хочется соросятам.
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Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето". "Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал Руслан Стефанчук.

Партія "Батьківщина" звернулася до Президента Володимира Зеленського із закликом перед ухваленням закону про продаж земель сільськогосподарського призначення провести всеукраїнський референдум.

Посмотрим, будет ли у нас обещанная прямая демократия, или Путин через сепаров скупит на юго-востоке все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже хорошо заплатил слугам, чтобы те приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле 90% земли принадлежит государству. В Израиле ещё и колхозы успешно работают, которые у нас уничтожил "реформатор" Кучма. Зелёные это всё знают, но прикидываются дурачками. В Израиле 90% земли принадлежит государству, в Канаде 90,3%, а в Голландии 100% земли принадлежит государству. Израильтяне, канадцы и голландцы дурнее зелёных, или наоборот?
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Израиль через день будет уничтожен Ираном, им же надо где-то жить, вот израильтяне и купят Украину.
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