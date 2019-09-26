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 Політика України
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Все про:НАБУ (2115) Зеленський (2919) Ситник (519)

 Після заклику Зеленського на "гарячу лінію" НАБУ стали дзвонити частіше, - Ситник

Кількість дзвінків на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро України значно збільшилася у зв'язку із закликом президента України Володимира Зеленського дзвонити в Бюро і повідомляти про факти корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Це оціночне поняття - чи є шквал дзвінків. Вони у нас і так є. Звичайно, збільшилася (кількість дзвінків. - Ред.). Якщо президент орієнтує суспільство на те, щоб дзвонили в НАБУ, то люди дзвонять, але принцип роботи "гарячої лінії" на сьогодні не змінився після цього звернення", - сказав Ситник.

Директор Бюро допустив, що можливо про існування "гарячої лінії" НАБУ дізналося більше людей.

"Ми і раніше реагували на будь-який дзвінок. Якщо це була компетенція НАБУ, ми займалися цим ... Якщо йшлося про компетенцію іншого органу, ми орієнтували людей звертатися, щоб захистити свої права", - зазначив Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

За словами Ситника, нічого нового в цьому контексті глава держави не повідомив. "Ми самі періодично орієнтуємо людей дзвонити на" гарячу лінію ", це дуже ефективний спосіб, зокрема економити на логістиці", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ.

Пізніше Рада громадського контролю (РГК) НАБУ закликав президента України Володимира Зеленського розглянути питання створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150543
 
 
 Топ коментарі
 
Страна 73% неудачников и стукачей
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так там народ идейный и стучат по делу, а 73% лишь бы другому нагадить.
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В Германии все стукачи и ничего. Как-то живут. После призыва Зеленского на "горячую линию" НАБУ стали звонить чаще, - Сытник - Цензор.НЕТ 7376
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так там народ идейный и стучат по делу, а 73% лишь бы другому нагадить.
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сторонники Порошенко прикалываются?
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А что толку туда звонить. Что сытник за четыре года сделал на своем посту полезного?Кроме того, что высосал кучу бабла с бюджета.
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Бред. Типа у меня труба прорвала во дворе или кот не хочет слазить с дерева и взятку требует.
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Та харе набу приколюватися. Обнародуйте всі номери телефонів "гідранта" , його близьких і рідних та оголосіть флеш-моб : Побачив зєбіла - негайно передзвони !
😕
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Звичайно! Осінь, он дощ падає... пора загостренню всіх психічних захворювань!
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Теперь необходимо вносить в годовой отчёт процент роста количества звонков, как показатель работы...
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Ну конечно же Сытника всё будет устраивать, он сделает и скажет всё что угодно, что бы удержаться на своей должности!
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Теперь НАБУ будет заниматься звонками фриков. Работа НАБУ будет = работе белке в колесе. Хорошая канализация усилий одной из основных антикоррупционных организаций.
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