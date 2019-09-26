 Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це вона заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.
Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому в найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.
То есть приходит китаец в музей Франции, а там ему на чистом украинском языке вещают как космические корабли бороздят...
Так ось до чого - це було у штаті Нью-Йорк, де є дуже велика українська діаспора, приїжджає багато українців на навчання, роботу, по грін-картках, але чомусь українського перекладу не було. Так і тут.
Так, згадалося, не про аудіогід, але коли був років 20 тому у Страсбурзькому соборі біля астрономічного годинника, то перед виставою спочатку надавали детальну інформацію французькою (знаю її дуже погано), потім німецькою, потім англійською. Так ось англійською була зовсім куца інформація. Німецькою розповідали набагато детальніше.
Или потому, что до 2014 года все нации постсоветского пространства (за исключением стран Балтии) называли "русскими".
В последние годы это все изменилось, к слову.
А аудиогиды остались по-прежнему только на русском языке, как оказалось.
Сейчас исправят.
Сэкономили на переводе.
Например, в недавнем документальном 3-серийном фильме BBC о развитии ботаники Николай Вавилов назван - традааам - "украинским ученым-генетиком".
Я аж подпрыгнула, почему?
Вавилов же родился в Москве и был президентом ВАСХНИЛ.
А потому, что одновременно с тем что Вавилов был членом Академии наук СССР, он был и членом Академии Наук Украинской ССР, а значит, можно на законном основании сказать, что Вавилов был украинским ученым, особенно если вспомнить, что:
"а летом 1910 года прошёл агрономическую практику на Полтавской опытной станции, получив, по собственному признанию, «импульс для всей дальнейшей работы»" (Википедия)
Так мышебратья всех своих ученых растеряют
Или она за свои деньги будет создавать аудиогидов?
Ах нет?? За деньги народа... Ну тогда понятно...
Как говорил наш шеф: За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!
Аби не було так, як у її чоловіка: слова наче правильні, а робиться навпаки. Каже, що він гарант розвитку української мови, і в той же час говорить, що квоти на укр. мову потрібно зменшувати, і закон про мову потрібно переглядати.