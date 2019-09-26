 Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це вона заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.

Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому в найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.

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