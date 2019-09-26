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Все про:музей (185) США (5488) Олена Зеленська (23)

 Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу

Перша леді України Олена Зеленська в ході візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це вона заявила під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку.

Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому в найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.

Також дивіться: Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150541
 
   
 Топ коментарі
 
не за твой. Ты свои деньги на колбасу потратишь.
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Так я и не зебил, чтобы мне голову лечить. Хотя да, зебилам уже позно лечить.
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не за твой. Ты свои деньги на колбасу потратишь.
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Замість того, щоб створити фонд імені себе, як Маринка Порохнява, і бабло лярдами з бюджету качати, - займається невідомо чим )))
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А можна пруф в студію? Стосовно лярдів бабла з бюджета, перекачаних в фонд? І, ти вже подзвонив з цього приводу в НАБУ, як наказав великий Зе?))))
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а в чем смысл? разве правильно создавать рабочие места за границей? и это жена президента Украины - не понимаю ,а как же патриотизм
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Я последний человек, который будет защищать зебилов. Но ты точно знаешь значение слова аудиогит? Я уже молчу про то. что на самом деле это очень важно. не факт что теперешние что то сделают, кроме обещания, но вот сама идея очень правильная.
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О... Да ты, батенька, латентный зебил...
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Нет. Я тот человек, которому тот же безвиз на хлеб намажешь. И вот в музеях часто нет украинского. Вдвойне обидно. когда там есть аудиогид на русском, а не украинском нет.
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Так а ты тогда, почему против "зебилов", собственно? Тебя "зебилы" в ЕС не пускают? 😕
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Ну пока еще безвиз не забрали. Но вопрос не только в безвизе. А забила да, не пускаю всю страну в цивилизацию. Ксак было очень удачно сказано - примитивные желудки.
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Тебе аудиогид не поможет. Он голову не дечит. 😢
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Так я и не зебил, чтобы мне голову лечить. Хотя да, зебилам уже позно лечить.
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Та про що ти з зелейобіком говориш? Вони, в основному, розмовляють малоросійським варіантом кацапської мови, їм поширення української не зрозуміло і не потрібно. Зєлю не люблю, а ініціатива правильна. В Тбілісі на сіті турі є український аудіогід, а щойно повернувся з Туреччини, з Трої (Чанаккале) - музей класний, а аудіогід - кацапською. Або англійською, німецькою, китайською, арабською і.т.д. Але в Туреччині відпочиває більше 1400 тис українців за рік, могли б і українську версію зробити. В Грузії нас лише 180 тис за рік було, але підхід грузин і там турків чи болгар відрізняється.
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Приезжаешь ты в Париж к примеру и идёшь в музей на экскурсию, а там тебе по-французски экскурсию проводят. Ты много вынесешь с этой экскурсии, если французского не знаешь? Не тупи. Хотя кому я это говорю. Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира - Цензор.НЕТ 3590
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по созданию украиноязычных аудиогидов....

То есть приходит китаец в музей Франции, а там ему на чистом украинском языке вещают как космические корабли бороздят...
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Ты, дурко, был в музеях Франции, или других музеях Европы? Ты знаешь, что такое "аудиогид"?
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А що, там нема китайських аудіогідів?
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О, еще один узколобый. Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1251 Сам хоть понял, что написал? Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1251
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Слушай, неужели сложно пойти в гугл и посмотреть, что такое аудиогид? Это такое устройсто с наушниками. В нем кнопками выбираешь язык из списка. Китаец выберет китайский. немец - немеций. Тоесть надо перевести и записать один раз. И потов все будут слушать запись. Ну и еще надо время от времени поддерживать, елси программа изменилась. перевод кстати можно делать и в Украине, для этого в музей ехать не обязательно.
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Твои коллеги гуглом пользоваться не могут. Я удивляюсь, как они еще смогли Цензор освоить.
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Я не є прихильником Зє, навіть навпаки, але ідея непогана. Аудіогід - це по суті аудіофайл на якомусь носії і через навушники слухаєш. Наговорити у цей файл можуть наші люди тут в Україні.
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если услуга востребована - то почему ее до сих пор нет? бизнес своей выгоды не упускает? это аксиома
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Идиот, ты сейчас хочешь убедить, что никто из украиноговорящих в европейские музеи не ходит? Так а зачем тогда в Украине закон о языке приняли? И без него до этого обходились. Лишнехромосомный русскочелюстной ты даун!
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На жаль, багато наших співвітчизників дізнавшись, що українського аудіогіда нема спокійно беруть російський. Тому в музеях думають, що попиту нема.
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может быть - спорить не буду - но это бизнес и стоит денег - не поверю, шо не кто, на этом не хочет заработать
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Каких это денег стоит, идиот? Это всего лишь надо один раз перевести текст на украинский, и перенести его в аудиогид. Это вообще практически ничего не стоит!
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Може зараз і зароблять. А так згадую, як приїхав в США і пішов складати теоретичний іспит на права. Коли запитали, якою мовою хочу отримати білети, сказав, що українською. Сказали, що нема - є російська. Я не був впевненим, що зрозумію усі тонкощі англійської на іспиті погодився. Дали замусолений аркуш з перекладом (тоді ще не було Гуглу, було щось на кшталт Промпта - то ще гірший переклад давав) з якого нічого не було зрозуміло. Складав англійською.
Так ось до чого - це було у штаті Нью-Йорк, де є дуже велика українська діаспора, приїжджає багато українців на навчання, роботу, по грін-картках, але чомусь українського перекладу не було. Так і тут.
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А якщо і російского немає - то англійский.
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Ну, не знаю, можна і німецькою.
Так, згадалося, не про аудіогід, але коли був років 20 тому у Страсбурзькому соборі біля астрономічного годинника, то перед виставою спочатку надавали детальну інформацію французькою (знаю її дуже погано), потім німецькою, потім англійською. Так ось англійською була зовсім куца інформація. Німецькою розповідали набагато детальніше.
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Например, потому, что все украинцы прекрасно владеют русским языком, а русские - украинским нет, потому и были аудиогиды только на русском, из экономии Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 765
Или потому, что до 2014 года все нации постсоветского пространства (за исключением стран Балтии) называли "русскими".
В последние годы это все изменилось, к слову.
А аудиогиды остались по-прежнему только на русском языке, как оказалось. Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 765
Сейчас исправят.
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Да не затребована была эта услуга, все украинцы свободно владеют русским языком Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1485
Сэкономили на переводе.
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К слову, интерес к Украине во всем мире начал россиянам "выходить боком".
Например, в недавнем документальном 3-серийном фильме BBC о развитии ботаники Николай Вавилов назван - традааам - "украинским ученым-генетиком".
Я аж подпрыгнула, почему?
Вавилов же родился в Москве и был президентом ВАСХНИЛ.
А потому, что одновременно с тем что Вавилов был членом Академии наук СССР, он был и членом Академии Наук Украинской ССР, а значит, можно на законном основании сказать, что Вавилов был украинским ученым, особенно если вспомнить, что:
"а летом 1910 года прошёл агрономическую практику на Полтавской опытной станции, получив, по собственному признанию, «импульс для всей дальнейшей работы»" (Википедия)

Так мышебратья всех своих ученых растеряют Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 3535
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Теперь зарплату иностранным экскурсоводам будем платить мы! А музеи будут получать прибыль! Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира - Цензор.НЕТ 5395
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Платить зарплату аудиогидам - это сильно!
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Я бы не смеялся раньше времени. Призебилах и не такое возможно
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Та капец прям ломка, не какое то инклюзивное образование для детей, а такой прорывище аудиогиды в музеях. 😁
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Лучше ленке заняться аудиогидами в магазинах помады и труселей, а то не поймёшь чо сичас в тренде.
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Эта клизма ничего умнее не придумала?
Или она за свои деньги будет создавать аудиогидов?
Ах нет?? За деньги народа... Ну тогда понятно...
Как говорил наш шеф: За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!
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Я не є прихильником Зє, навіть навпаки, але ідея непогана. Аудіогід - це не людина, а по суті аудіофайл на якомусь носії і через навушники слухаєш. Наговорити у цей файл можуть наші люди тут в Україні.
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А на порохоскотском когда аудиогиды будут?
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У нас только для зеблюдков есть отдельный язык.
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Как видим, "зеблюдки" хотят аудиогиды на украинском языке, а порохоскот против. То есть, им чужд этот язык и они хотят разговаривать на своем, порохоскотном. 😢
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Я, звісно, дико вибачаюсь, але, як переконаний порохобот, хотів би уточнити: а якою мовою Ви, шановний зєлєйобік, серете тут у коментах цілий день?
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Когда не знал что высрать, но заработать хочется 😁
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На сколько денег эта мадама решила подить бюджет? Это случайно не ту сумму которую на больных детях зебобики с экономили..?
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Дегенерат порохоскотный, для этого всего лишь нужно убедить музеи Европы сделать в маленькой коробочке под названием "аудиогид" всего лишь одну запись на украинском языке, в дополнение к другим языкам,
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О, главзебилка блеснула креативчиком. Ну а чем еще нормальная первая леди должна заняться в воюющей стране? Помощью детям и сиротам наших погибших воинов, раненым и инвалидам-бойцам, поддержкой онкобольных и больных деток, детские дома, дома-интернаты? Конечно нет! Главная задача зеленых олигофренов - аудиогиды на украинском языке в Лувре. Ничего важнее этого нет. Тьфу, идиотка.
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Замість того, щоб створити фонд імені себе, як Маринка Порохнява, і бабло лярдами з бюджету качати, - займається невідомо чим )))
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А можна пруф в студію? Стосовно лярдів бабла з бюджета, перекачаних в фонд? І, ти вже подзвонив з цього приводу в НАБУ, як наказав великий Зе?)))))
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А закон о языке нужен был в воюющей стране? Я полагаю, что нужен, а порохоскот, как видим, считает, что нет.
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Їй хтось підкинуло таку думку, а вона вирішила, що то можливість порозтикувати своїх родичів та знайомих по провідних музеях світу на посади аудіогідів.
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Ідея дуже правильна.
Аби не було так, як у її чоловіка: слова наче правильні, а робиться навпаки. Каже, що він гарант розвитку української мови, і в той же час говорить, що квоти на укр. мову потрібно зменшувати, і закон про мову потрібно переглядати.
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Краще б вона мовчала, та взагалі не згадувала українську мову, так, пороховатнику?
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Прогрес! Ти перейшов на українську! От що Лєнка світлосяйна робить з простими зєлєйобіками! Слався, Зе! Слався, Зе! Слався, Зе!
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та в принципе это уже особо и не нужно. те кто пока не уехал, всёравно в лувр не ходють, по скудности питания. а основная масса щас быстро в европах ассимилируется, языгы повыучивает и будет примыкать к группам живогидных туристов, если побольше узнать захочет.
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Справді думаєш, що в Парижі більше наших заробітчан, ніж туристів? Помиляєшся, це не Польща. Та й поляки мусять в банках, на касах маркетів, в автоматах продажу квитків встановлювати український дубляж, бо більшість українців вперто не бажає асимілюватися.
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А якою мовою вона здавала сєпарам в скотсєтях наших військових?
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Потрібно створити Офіс зі створення україномовних аудіогідів. Очільник цього Офісу має їздити по всіх найбільших музеях світу та перевіряти виконання
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