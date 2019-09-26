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 Політика України
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Все про:оборона (682) Загороднюк (36)

 Закрите оборонне замовлення створює корупційні ризики. Воно буде відкрите, - міністр оборони Загороднюк

Надмірна секретність оборонного замовлення створює ризики корупційних дій і її потрібно істотно зменшити.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Мене ще дуже сильно цікавить питання відкриття держоборонзамовлення, тому що така секретність нікуди не годиться. Ми однозначно будемо відкривати ДОЗ, звичайно ж, не на 100 %. І ми його, швидше за все, будемо відкривати етапами, тому що щось ми можемо відкрити вже зараз, власними рішеннями. Десь потрібно буде навіть змінити закони тощо. Повністю закриті держоборонзамовлення – це і високі корупційні ризики, і питання щодо доцільності та планування", - зазначив глава Мінобоорони.

Загороднюк також підкреслив, що у формуванні ДОЗ важливо правильно розставити пріоритети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для боротьби із "совком" в армії створюватимуться зразкові частини з практиками країн НАТО, - міністр оборони Загороднюк

"Не треба просто накупати зброю і техніку за принципом "що ми можемо купити – те ми купуємо". Треба мати план розвитку і чітко розставляти пріоритети. Тому що бюджет – дуже великий для України. Він входить в ті межі, які прийняті в країнах НАТО. Але якщо поділити його на 250 тисяч осіб – він невеликий. А порівняно з Європою, особливо. Плюс, у нас застаріле озброєння порівняно з іншими країнами. У них, може, оновлення йде по 5 – 7 % у рік, а у нас і цього не було. І грошей на все не вистачить, грошей ніколи не буває достатньо. Тому наше завданння - грамотно розставлені пріоритети", - зазначив міністр.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150539
 
 
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Головне побільше купувати катерів із Ленінської кузні.є Щоб паралізувати всі причали в Керчі.
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Ты дурак?!
Оборонный заказ закрыт для того что бы враг не знал численность закупленной (и поставленной) техники. Да и вообще то какая техника поставляется. И соответственно не мог принять эффективные меры противодействия (например увеличить численность систем ПВЗ....)
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Да это несет коррупционные риски, но когда на коны выживание самого государства этим можно и нужно пренибреч
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Мог бы первой строчкой и ограничиться, он все равно не поймет.
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Оборонный заказ закрыт для того что бы порохоботские свинарчкки ворвали. Везед он ОТКРЫТЫЙ!
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Игорь-L у нас непризнанный "гений" военной техники и стратегии, а вы я так смотрю "гений" по фин. части данного вопроса!
Я не буду с вами спорить, а просто попрошу привести пример нескольких стран (не третьего мира) у которых ведется война на их территории и которые имеют открытый оборотный бюджет!
Список в студию, ЗЕздун хренов!!!!!!!!!!!
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д-*** экспериментаторы, которые рассуждают про планы не имея никакого плана... пока они в трускавце научатся, спасать уже будет нечего
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А беззвітні 28 млрд. в кишені РНБОУ не "створють корупційні ризики"?
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