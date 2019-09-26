 Закрите оборонне замовлення створює корупційні ризики. Воно буде відкрите, - міністр оборони Загороднюк

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Мене ще дуже сильно цікавить питання відкриття держоборонзамовлення, тому що така секретність нікуди не годиться. Ми однозначно будемо відкривати ДОЗ, звичайно ж, не на 100 %. І ми його, швидше за все, будемо відкривати етапами, тому що щось ми можемо відкрити вже зараз, власними рішеннями. Десь потрібно буде навіть змінити закони тощо. Повністю закриті держоборонзамовлення – це і високі корупційні ризики, і питання щодо доцільності та планування", - зазначив глава Мінобоорони.

Загороднюк також підкреслив, що у формуванні ДОЗ важливо правильно розставити пріоритети.

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"Не треба просто накупати зброю і техніку за принципом "що ми можемо купити – те ми купуємо". Треба мати план розвитку і чітко розставляти пріоритети. Тому що бюджет – дуже великий для України. Він входить в ті межі, які прийняті в країнах НАТО. Але якщо поділити його на 250 тисяч осіб – він невеликий. А порівняно з Європою, особливо. Плюс, у нас застаріле озброєння порівняно з іншими країнами. У них, може, оновлення йде по 5 – 7 % у рік, а у нас і цього не було. І грошей на все не вистачить, грошей ніколи не буває достатньо. Тому наше завданння - грамотно розставлені пріоритети", - зазначив міністр.

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