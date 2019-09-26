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 Політика України, За кордоном
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Все про:Дніпро (89) Лукашенко (405)

 Для відновлення судноплавства по Дніпру потрібні активніші дії з боку України, - Лукашенко

Для реалізації проєкту з відновлення судноплавства по Дніпру потрібні активніші дії української сторони.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Що стосується Білорусі, ми зробили все (для реалізації проєкту. - Ред). Питання стояло тільки в одному (воно і зараз у вас в одному) - це поглиблення дна, треба поглибити дно Прип'яті і Дніпра. Ми на себе взяли зобов'язання - поглибили дно Прип'яті, - сказав Президент. - Питання за вами. Треба поглибити дно, щоб всюди по Дніпру могли пройти судна "ріка-море".

За проєктом у Білорусі планувалося будівництво порту "річка-море" на глибоководній ділянці Дніпра в районі села Нижні Жари Брагінського району, розташованого практично на кордоні з Україною. Передбачається і поглиблення фарватеру річки на ділянці між портом і Київським водосховищем.

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"Цей порт (там ми залучили і приватні інвестиції), він фактично готовий приймати судна. Якщо побачимо, що Україна дуже зацікавлена, ми тут додамо, зробимо порт і вирішимо інші питання на ще більш високому рівні", - зазначив Олександр Лукашенко.

"Упевнений, що це був би серйозний поштовх. Тим більше з урахуванням того, що у нас прекрасна логістика по суші (і не тільки по суші) з Балтикою. Ми могли б з півночі річкою в Чорне море пустити потоки вантажів. Привабливість логістична, транзитна для України і Білорусі пристойна, робочі місця, будемо залежати більше один від одного. Чому цим не займатися?" - перерахував переваги проєкту глава держави. Він підкреслив, що зараз потрібні активніші дії з боку України.

Раніше тема вантажного сполучення по Дніпру неодноразово обговорювалася на різних рівнях під час українсько-білоруських контактів. Восени 2017 року керівники Гомельської та Херсонської областей, а також ТОВ СП "НІБУЛОН" (м.Миколаїв) підписали тристоронній меморандум про співпрацю і партнерство з метою реалізації проєкту з відновлення судноплавства по Дніпру. Ідея проєкту полягає в тому, щоб завантажувати на території Білорусі судна змішаного класу, які зможуть доставляти вантажі через Чорне море до країн Європи, Азії та Африки. Такому судну не будуть потрібні додаткові перевалки в морських портах, що істотно знижує вартість доставки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150538
 
 
 Топ коментарі
 
Чего он раскудахтался? Картошку уже всю выкопал,что ли?
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Методичку от хуйла получил Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 920
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В русалок и водяных верьте и дело будет норм
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Чего он раскудахтался? Картошку уже всю выкопал,что ли?
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Нечем действовать, судов не осталось
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Можно у кацапов купить, через голландцев
24 сентября 2019 года на судостроительном заводе АО «Костромская верфь» (Костромская область) состоялся спуск на воду нефтеналивного танкера класса река-море для Нидерландов.
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Сначала кацапам все теплоходы попродавали, теперь покупать будем?
А свои строить нафиг никому не нужно
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Лукашенко, иди козе в трещину.
Будешь еще рассказьівать что нам делать.
Займись, говнюк, службами, чтобьі кацапорда не могла наших граждан на твоей территории похищать
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Ударим Батькой по речному могуществу столицы 5-ти морей - Масквабада
Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6545
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Шота Луку седня пррроносит непадетцки...
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По Днепру раньше до Киева с Речицы ходили Кометы и теплоходы. Сейчас местные рыбаки в сапогах рыбачат на середине Днепра.
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сидит сам на ******** бутылке и советы дает , ну эквалибрист цыганячий
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У себя бы восстановил судоходство, реки обмелели, не чистятся, деревья падают, так и лежат поперек. Учить надумал.
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