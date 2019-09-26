 Для відновлення судноплавства по Дніпру потрібні активніші дії з боку України, - Лукашенко

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Що стосується Білорусі, ми зробили все (для реалізації проєкту. - Ред). Питання стояло тільки в одному (воно і зараз у вас в одному) - це поглиблення дна, треба поглибити дно Прип'яті і Дніпра. Ми на себе взяли зобов'язання - поглибили дно Прип'яті, - сказав Президент. - Питання за вами. Треба поглибити дно, щоб всюди по Дніпру могли пройти судна "ріка-море".

За проєктом у Білорусі планувалося будівництво порту "річка-море" на глибоководній ділянці Дніпра в районі села Нижні Жари Брагінського району, розташованого практично на кордоні з Україною. Передбачається і поглиблення фарватеру річки на ділянці між портом і Київським водосховищем.

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"Цей порт (там ми залучили і приватні інвестиції), він фактично готовий приймати судна. Якщо побачимо, що Україна дуже зацікавлена, ми тут додамо, зробимо порт і вирішимо інші питання на ще більш високому рівні", - зазначив Олександр Лукашенко.

"Упевнений, що це був би серйозний поштовх. Тим більше з урахуванням того, що у нас прекрасна логістика по суші (і не тільки по суші) з Балтикою. Ми могли б з півночі річкою в Чорне море пустити потоки вантажів. Привабливість логістична, транзитна для України і Білорусі пристойна, робочі місця, будемо залежати більше один від одного. Чому цим не займатися?" - перерахував переваги проєкту глава держави. Він підкреслив, що зараз потрібні активніші дії з боку України.

Раніше тема вантажного сполучення по Дніпру неодноразово обговорювалася на різних рівнях під час українсько-білоруських контактів. Восени 2017 року керівники Гомельської та Херсонської областей, а також ТОВ СП "НІБУЛОН" (м.Миколаїв) підписали тристоронній меморандум про співпрацю і партнерство з метою реалізації проєкту з відновлення судноплавства по Дніпру. Ідея проєкту полягає в тому, щоб завантажувати на території Білорусі судна змішаного класу, які зможуть доставляти вантажі через Чорне море до країн Європи, Азії та Африки. Такому судну не будуть потрібні додаткові перевалки в морських портах, що істотно знижує вартість доставки.

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