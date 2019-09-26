EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3855  46
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (829) Крим (7512) Лукашенко (405) Росія (20008)

 Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання представників українських ЗМІ, чи поверне Росія Україні Крим, заявив, що не вважає це за можливе в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

На пряме запитання української журналістки глава держави відповів: "Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди".

Нагадаємо, на сьогоднішній пресконференції з представниками українських ЗМІ в Білорусі Лукашенко заявив, що на місці президента України Володимира Зеленського зробив би все, щоб взяти окупований Донбас під контроль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, але озиратися і на РФ, і на Штати будемо, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150537
 
 
 Топ коментарі
 
Нашли у кого спршивать. Он свою старну уже просрал.
 показати весь коментар
 
Когда Мордор посыпеться, - никто справшивать не будет... Более того, Лука Мудищев (если доживет) сам Смоленск захочет откусить, усатый мудень.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не реж по живому, кацапский прихвостень.
 показати весь коментар
 
 
Нашли у кого спршивать. Он свою старну уже просрал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А "почти", ну или "скоро"? новые методички или так, абы ляпнуть?
 показати весь коментар
 
Добровольно не вернёт, тут можно согласиться с **************.
 показати весь коментар
 
 
Когда Мордор посыпеться, - никто справшивать не будет... Более того, Лука Мудищев (если доживет) сам Смоленск захочет откусить, усатый мудень.
 показати весь коментар
 
 
А за дАмбас давайте договориваться? Лука, выучил текст написанный ху*лом, и уговаривает дурачка на капитуляцию под видом "мира Украине"...
 показати весь коментар
 
 
Так это же он сказал, что если Украина Крым не защищала, то он ей не нужен. И зрада так его полюбила за эти слова, что до сих пор строчит "аргумент", что Турчинов сдал Крым...
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что в Беларуси есть люди которые это понимают. Никакой сдачи Крыма не было. Для этого ***** продвинул со второй попытки беглого хряка на президенство. ***** сцыкливое, прежде чем начать аннексию он уже знал, что воевать против него в Крыму нечем и некому. Все, что осталось в Крыму почти не ездило и не летало и не плавало. За время президенства хряка из Крыма было переведено на материк почти всех более-менее думающих офицеров силовиков из МВД и СБУ. Если кто и остался то это были десятки. На их место перевел туда прокацапленных идиотов. 90% из которых перешли на сторону *****. Мы сейчас не говорим о личном составе срочников в войсковых частях это не в счет. С автоматом порой без патронов сильно не повоюешь против орды вооруженной до зубов на вертолетах, такнках и БТРах, да и еще подогретом кацапсчим враньем местное население было прокацаплено очень давно. С самого момента прихода ***** на трон он вплотную занимался отжатием Крыма, только он не мог этого сделать без поддержки на уровне президента Украины ни при одном президенте. От такого нашел и пропихнул на трон.
 показати весь коментар
 
 
То все дрібнички що він думає... Мене більше хвилює кількість зростання загиблих в ДТП на дорогах України... Дивимось криваву статистику.https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc&feature=youtu.be
 показати весь коментар
 
Абсолютно верно. Донбасс, - это дымовая завеса над оккупацией Крыма. Эти вопросы должны быть в связке!
 показати весь коментар
 
 
Этот вопрос закрыт раз и навсегда.А кто его закрыл раз и навсегда?Карлик уйдет и вопрос откроется очень быстро.И вообще идите с воФкой уже на пенсия надоели оба.
 показати весь коментар
 
 
*********** не вернёт,но он не вечный,а остатки московии вернут,и ещё вместе с Кубанью.
 показати весь коментар
 
 
Говорит все как нужно *****… За Крым забудте
А на месте Зеленского я бы пошел на любые выборы чтобы вернуть оккупированный Донбасс. Это все что нужно знать о лукашенко
 показати весь коментар
 
 
не считает это возможным в обозримом будущем. Источник: https://censor.net.ua/n3150537
пусть пояснит его "обозримое будущее" это дни, недели, месяцы сколько будущего ему отмеряно?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не обязательно возвращать. Если она заплатит нам за него адекватную сумму, этого будет вполне достаточно.
 показати весь коментар
 
Ляшко так сказал или его посланник в США?
Вспомнил, посланник сказал про сдать в аренду паРаше...
 показати весь коментар
 
 
Ты кто такой? Нам - и Крым, и сумму. Так и будет.
 показати весь коментар
 
 
Украине не нужна эта дотационная чёрная дыра с поголовно враждебным и ментально чужим населением. А вот если РФ по решению всемирного суда будет нам за него платить ежегодно хотя бы десятую часть от своих нефтегазовых доходов, а еще лучше пятую, то Украина за 10 лет сможет поднять уровень жизни хотя бы до польского.
 показати весь коментар
 
У расисян забыли спросить, шо нам нужно.
 показати весь коментар
 
 
Сумма репараций будет выставленна россиии в обязательном порядке после возврата Крыма. Каждый год аннексии будет оплачен. Чем раньше россия вернет Крым, тем меньше денег потратит на репарации.
 показати весь коментар
 
Если бы на это были бы шансы, то уже давно б выставили. Неспроста же соевый барыга за 5 лет это сделать не озаботился.
 показати весь коментар
 
Это неизбежно, - просто смирись с этим, кацап!
 показати весь коментар
 
не впускайте в дом кацапа, его оттуда только вперед ногами потом вынести можно. Он только крадет, но ничего не отдает.
 показати весь коментар
 
 
Это проблема. Но батьке лучше думать и опасаться карлика людоеда из кремля, который уже вовсю строит новое государство в составе с Белорусью. Ну соответственно и выберется заново в 2024 как новый президент новой страны. Если его свои за это время не грохнут.
 показати весь коментар
 
Какое оно "батька"? Дрищ хитрозачесаний.
 показати весь коментар
 
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить російського вторгнення на Донбасі та чекає на завершення конфлікту.Про це він сказав під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.
 показати весь коментар
 
"...вопрос о возвращении Судет в материнский Рейх-решен навсегда! "
 показати весь коментар
 
кто её (расейскую *********) будет спрашивать в недалёком будущем? и вообще мнение этого говна, на каблуке пукина, кому интересно?
 показати весь коментар
 
 
нашли у кого спрашивать..еще бы у гиркина и прочей кацапо-фашисткой швали спросили
 показати весь коментар
 
Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні - Цензор.НЕТ 9696
18 сентября отважный Северный флот РФ храбро отправился навести конституционный порядок на Земле Франца-Иосифа, где кровавый режим моржовой хунты, финансируемый Западом, угнетал русскоязычную рыбу.
При высадке на мысе Геллера десантный катер непобедимых краснофлотцев атаковала моржиха, одурманенная антироссийской пропагандой. Катер пошёл ко дну, но благодаря смелым действиям чёткого командира катера, его доблестный отряд отряд смог вплавь добраться до берега.
Фашистский режим моржей был повержен, и на Земле Франца-Иосифа вновь восторжествовал конституционный порядок. Говорят, моряки даже захватили трофейный моржовый хрен.
https://www.rgo.ru/…/morzhiha-napala-na-lodku-ekspedicii-se…
 показати весь коментар
 
 
вообще, исходя из того, что усатый ушлёпок официальная особа, вызвать посла белорусского вручить ноту, пропесочить...и александру запретить въезд в страну, как молдавскому гандону
 показати весь коментар
 
украинские журналисты должны были спрашивать у него почему государство Беларусь постоянно!, систематично голосует в радбезе ООН против Украины, против признания и осуждения рф за оккупацию украинской территории! вот что спрашивать нужно, а не философские вопросы, на которые он, как зависимый от ***** человек, очевидно что ответит
 показати весь коментар
 
 
Лет 35 назад то же самое говорили о Восточной Германии (ГДР)... Да и о социализме в целом...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору