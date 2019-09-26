 Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

На пряме запитання української журналістки глава держави відповів: "Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди".

Нагадаємо, на сьогоднішній пресконференції з представниками українських ЗМІ в Білорусі Лукашенко заявив, що на місці президента України Володимира Зеленського зробив би все, щоб взяти окупований Донбас під контроль.

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