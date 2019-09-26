Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
На пряме запитання української журналістки глава держави відповів: "Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди".
Нагадаємо, на сьогоднішній пресконференції з представниками українських ЗМІ в Білорусі Лукашенко заявив, що на місці президента України Володимира Зеленського зробив би все, щоб взяти окупований Донбас під контроль.
А на месте Зеленского я бы пошел на любые выборы чтобы вернуть оккупированный Донбасс. Это все что нужно знать о лукашенко
пусть пояснит его "обозримое будущее" это дни, недели, месяцы сколько будущего ему отмеряно?
Вспомнил, посланник сказал про сдать в аренду паРаше...
18 сентября отважный Северный флот РФ храбро отправился навести конституционный порядок на Земле Франца-Иосифа, где кровавый режим моржовой хунты, финансируемый Западом, угнетал русскоязычную рыбу.
При высадке на мысе Геллера десантный катер непобедимых краснофлотцев атаковала моржиха, одурманенная антироссийской пропагандой. Катер пошёл ко дну, но благодаря смелым действиям чёткого командира катера, его доблестный отряд отряд смог вплавь добраться до берега.
Фашистский режим моржей был повержен, и на Земле Франца-Иосифа вновь восторжествовал конституционный порядок. Говорят, моряки даже захватили трофейный моржовый хрен.
https://www.rgo.ru/…/morzhiha-napala-na-lodku-ekspedicii-se…