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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2115) Луценко (2654) США (5488) Ситник (519)

 "Напевно, розвиток припинився, коли зник з ГПУ Луценко", - Ситник про розслідування справи про його начебто втручання у вибори в США

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що через зміну генпрокурора провадження за фактом втручання в президентські вибори в США, яке розслідувалося Генеральною прокуратурою України, ймовірно, вже не розслідується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мої допити (тодішній генпрокурор України Юрій, – ред.) Луценко щоразу анонсував, журналісти чекали на мене", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи розслідують цю справу.

Уточнюючи, чи є розвиток у розслідуванні цього провадження, директор НАБУ сказав: "Напевно, розвиток припинився, коли зник із Генпрокуратури Луценко".

Відповідаючи на запитання про те, чи є сама справа, Ситник сказав: "Не знаю, можливо, вже і закрита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

"Це була придумана чергова справа, ви ж знаєте, хто такий Луценко", - підсумував директор НАБУ.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що надійшла заява від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу директором НАБУ А. Ситником у США т.зв. "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром ДБР візьметься за обробку цієї справи.

Національне антикорупційне бюро заперечувало інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150534
 
 
 Топ коментарі
 
Ребятки, когда от ваших НАБУ, СПУ будет хоть какой либо толк, а не только пустое бла бла бла?
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Добре, що у Луценка завжди знайдеться, чим опохмелитись. 😀
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Наверое, возможно... нашли у кого спрашивать.
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тошж і паршиво що зчез Юра. ПРацюйте,розслідуйте, сажайте Юру.
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Ребятки, когда от ваших НАБУ, СПУ будет хоть какой либо толк, а не только пустое бла бла бла?
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когда однажды, простой и мудрый нарид выберет (случайно) себе в презики не уголовника, барыгу или клоуна, а какого нибудь державника-патриота проливавшего кровь за Украину...
Раньше ни как...
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А що, у вас на Рашці є щось подібне ? Відверто кажучи нічого крім відомого своїм насяльніком-ідіотом Роскомсаннадзора і не пригадується
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Та не ламайся ти тут, як дєвочка... Давно вже "боец невидимого фронта" спалився, та ще і "агентуру" засвітив 😃

Краще скажи, що там у вас на Рашці робиться
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Дивна заява , якщо сказати не більше ... Знає ж він сам як прокурор чудово, що рукописи не горять а тихо чекають свого часу. 😕
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странно. А Траамп говорит не придуманное
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Почему-то все здесь сфокусировались чтобы потроллить Зеленского, но никто не вспоминает как Трамп восторженно отзывается о "классном прокуроре который у вас был раньше [Луценко], они отлично взаимодействовали с нашим генеральным прокурором" "Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из ГПУ Луценко", - Сытник о расследовании дела о его якобы вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 7635
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
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Якраз Юріку і вистачило розуму не вляпати Україну в цей скандал. А от Вовіку з його "молодою зєкоМандою" умішка і не вистачило. Мало того що він вляпався в скандал,так ще і іншої фігні натворив . Ще невідомо, як воно потім аукнеться... Міжнародна політика то є ціле мистецтво, але аж ніяк не гра фуєм по клавішах роялю. Тут можна і кришкою по "інструменту" отримати
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Звалюють один на одного свої погані справи. Пройде час і знайдуть нового цапа відбувайла
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У кого погані справи, у кума та соратника свиночолого гетьмана???!!! Ви при своєму розумі?!!!
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Так, всі знають хто такий юга луценко. Екс-ген-плолкулол без належної освіти, істота без честі і гідності, постійно перебуває в напівкоматозному стані через зловживання оковитою
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А який по Вашому достойний прокуророр?
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Та не чіпай чоловіка.. Бачиш , йому похмелитися немає за що, а голова ой як болить 😃
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Добре, що у Луценка завжди знайдеться, чим опохмелитись. 😀
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Краще допоможи своєму таваріщу по ботофермі - Сам погибай, а товариша виручай !😃
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Ще пообіддя не почалося, а ти вже залило сліпаки?
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Наприклад Лаура Ковеші. На худий кінець Сакварелідзе підійде
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хороша міна при поганій грі, бо якщо сам Трамп розслідування ініціював, так все серйозно..
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Та Сытник сейчас все что угодно будет петь лишь бы отбелить своих друзей борцунов с коррупцией, и опять вернуть возможность сидеть на грантах демократов
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просто Ситник звик, що в Україні можна закони порушувати, але в США система працює зовсім по-іншому - там Феміді байдуже, що ти в їздиш по ночам до перших осіб
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та вже нехай візьмиться ФБР за всіх цих наших активістів, а то скільки можна імітувати боротьбу з корупцією? чотири роки НАБУ нам мізки забиває
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А где щас клоун луцик кто знает?
Отдыхает от трудов праведных? С бабой ягой 4000?
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