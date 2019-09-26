EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  575  37
Все про:Білорусь (829) Лукашенко (405) США (5488)

 Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, але озиратися і на РФ, і на Штати будемо, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною

Про це білоруський лідер заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко підкреслив, що завжди на зустрічах із представниками США заявляє, що розмови не вийде, якщо вона відбуватиметься в площині білоруського вибору між Сходом і Заходом. "Це наша позиція. Ми самі будемо визначати, які будуть відносини з Росією та Китаєм з одного боку, ЄС і США - з другого. Ніколи ніхто не образився з американців, навіть високопоставлених. Навпаки, деякі випереджували таку мою умову перед переговорами і публічно заявляли, що перед Білоруссю не ставлять питання вибору, а хочуть використати на благо миру і спокою в Східній Європі, хочуть бачити Білорусь суверенною і незалежною", - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусі подобається така позиція США. "Ми її вітаємо. Це найбільша країна, впливає на всі процеси у світі. Чому в нас із ними мають бути погані відносини? У жодному разі!" - наголосив білоруський лідер.

Він зазначив, що часом контакти Білорусі із західними партнерами викликають певну стурбованість у Росії. Водночас Лукашенко зауважив, що і сама Росія прагне налагодити і розвивати відносини із Заходом і зокрема зі США. "Чому це (розвиток взаємодії Білорусі із західними партнерами. - Ред.) має когось напружувати в Росії. Ми ж не дружимо з Америкою проти Росії", - сказав Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному". ВIДЕО

Питання від представників українських ЗМІ також стосувалося того, чи може потепління в українсько-американських відносинах вплинути і покласти початок новому етапу і в білорусько-українській взаємодії.

"Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, - підкреслив він. - Наші відносини залежать тільки від нас. Так, ми будемо озиратися на Росію, на американців. Але це не означає, що ми будемо такими вже залежними. Чим тіснішими будуть відносини, тим більшою цьому буде протидія. Нікому не потрібні наші найближчі, тісні відносини. Ні там, ні там".

"Навіщо на клаптики поділили Югославію. Кому це вигідно? Легше керувати. Подумайте, кому вигідно, щоб Україна не була Україною", - додав білоруський лідер.

Він констатував, що, звісно, у Білорусі та України з Росією дуже різні відносини. І в білорусько-російському співробітництві є сильний взаємозв'язок. Так, Білорусь імпортує з Росії низку життєво необхідних товарів, насамперед вуглеводні, наявні сильні коопераційні зв'язки. "Я закореніла радянська людина й історик. Дуже добре знаю історію наших взаємин. Ми завжди були разом. Як Україна-Білорусь, а ще більше - Росія-Білорусь на рівні родинних, міждержавних відносин. Куди не кинь, всюди найтісніші зв'язки", - сказав Лукашенко.

Читайте: На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко

"Ми провели референдум у країні про взаємини Росії та Білорусі. У нас немає кордонів. Бувають на перетині адміністративного кордону проблеми з поставками наших товарів у Росію. Завжди непросто. Це не тільки рівень міждержавних відносин, а той ступінь корупції, яка властива чиновникам у Росії. Я про це відверто кажу Президенту Росії, з яким ми дуже дружні", - заявив білоруський президент.

Він наголосив, що в нього взагалі немає жодних проблем у відносинах з російським колегою: "У нас дуже добрі взаємини. Хоча вистачає й інших проблем, які треба вирішувати".

"І з Україною у нас є проблеми. Слава богу, за цей короткий період перебування при владі нового Президента (Володимира Зеленського. - Ред.) ми якось рухаємося, обговорюємо. І навіть ті негативні моменти, які могли б настати, не настали завдяки тій телефонній розмові двох президентів (України і Білорусі. - Ред.). Це обнадіює. Те, що я роками не міг, домовившись з колишнім Президентом, вирішити, я сподіваюся, що ми зможемо вирішити ці проблеми. Так що питань вистачає", - резюмував білоруський лідер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150532
 
 
 Топ коментарі
 
такая мудрая, что белорусы за время его правления забыли свою мову и идентичность.... Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 970
Скоро совсем станут рязанцами.. - готовые солдаты Орды....
 показати весь коментар
 
он его уже и сделал, разве это не ясно, не в пользу России, но говорить им "пошли нах" зачем так грубо, и у него нет на это таких причин как в Украине, и это не значит что он будет демонстративно обнимашки с американцами и тд. завтра поедет в РФ и скажет там " Беларусь и Россия братские народы! мы любим друг друга!" "одиннарод" бацька намного умнее и хитрее гитлера) послезавтра снова заявит про Америку "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В чем, что так долго юлит между рашей и Евросоюзом ? Ну тут да - молодец.
Но все же понимают - рано или поздно выбор надо будет сделать.
 показати весь коментар
 
 
он его уже и сделал, разве это не ясно, не в пользу России, но говорить им "пошли нах" зачем так грубо, и у него нет на это таких причин как в Украине, и это не значит что он будет демонстративно обнимашки с американцами и тд. завтра поедет в РФ и скажет там " Беларусь и Россия братские народы! мы любим друг друга!" "одиннарод" бацька намного умнее и хитрее гитлера) послезавтра снова заявит про Америку "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!"
 показати весь коментар
 
 
такая мудрая, что белорусы за время его правления забыли свою мову и идентичность.... Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 970
Скоро совсем станут рязанцами.. - готовые солдаты Орды....
 показати весь коментар
 
 
"Молодчина" - узурпатор, боящийся демократических выборов. Экономист - доведший экономику до постоянной совковой "битвы за урожай".
Политик, доведший страну до уровня российской колонии и не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику. Историк - начинающий отсчет истории с образования СССР.
Национальный лидер - которого ненавидит нация за уничтожение всего беларуского.
 показати весь коментар
 
 
А вот как-то неинтересна позиция рашки. Вот совсем!
 показати весь коментар
 
Вроде ангельский знаю, но не знал это слово- зачет Это слово легко заромнить- мловарный запас пополнился
 показати весь коментар
 
 
Ой Лука дождешься рано или поздно, что пуйло тебе засадит на пол шишки
 показати весь коментар
 
Причем уже давно. Но кровавая будет бойня - не дай бог и причем в самом начале.
 показати весь коментар
 
 
На пол шишки он уже давно сидит, а засадить может на полную
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо Порошенко подарок на День Рождения сделать, наручники ему надеть.
 показати весь коментар
 
 
Шикарний діагноз ! Де такий такий знайшов бо вся професура випала в осад 😁
 показати весь коментар
 
 
І соплі. Доречі, я навмисне написав "соплі" на російській, щоб нікого не образити. Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3889
 показати весь коментар
 
Тут как бы существование Беларуси, как самостоятельного государства, под бооольшим вопросом.
 показати весь коментар
 
 
Ох как Лукаш часто,после заявления Медвепута о возможном слиянии даух стран,начал вспоминать Штаты😂😂
 показати весь коментар
 
 
в прошлом «Белой Русью» назвали вовсе не земли Беларуси, а земли финно-угорской Московии. В XV-XVII веках столицей Белой Руси называли Москву, а московского князя - Белым князем. Восточные народы называют его Ак-Падишах, то есть Белый Падишах. На карте мира Фра Мауро 1459 года территория Новгородско-Московской Руси между Волгой и Белым морем названа Белой Русью (Rossia Biancha). На карте, изданной около 1459 г. Николаем Кузанским, название Белая Русь означает Московию (Russia Alba sive Moscovia). Лежит эта местность на восток от Днепра (Борисфена). Итальянский путешественник, дипломат Контарини в своём трактате «Путешествие в Персию» (1474-1477) называет Великого князя Ивана III владетелем и государем Белой Руси.
 показати весь коментар
 
В прошлом наши земли никакой Белой Русью не назывались. Великим Княжеством Литовским мы были. С точки зрения московита - проклятой Литвой, с которой Московия воевала более и дольше, чем с кем. А называться Белой Русью наши земли стали относительно не так давно, по приказу Московии, дабы литвины забыли даже имя своё. И это известно каждому более-менее образованному человеку.
Но не это же Вы, в самом деле, пытались протащить в своём посте? Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, але озиратися і на РФ, і на Штати будемо, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7118
А пытались Вы, как бы между прочим, сообщить нам, что этих самых "Русей" в прошлом было, как собак не резанных. И Московия, хотели Вы нам втереть, тоже была Русью и, соответственно, имеет право на это имя, так сказать, "испоконвеку".
Хорошая попытка ввинтить очередную скрепу, но мимо.
 показати весь коментар
 
 
И Московия, хотели Вы нам втереть, тоже была Русью

Я, кстати, мокшам на такие закидоны вроде "Русей было много" отвечаю, что после распада эрефии, расий тоже будет много - бурятская рассия, чеченская, рассия, якутская рассия и.т.д. Затыкаются))
 показати весь коментар
 
беларусия не та страна чтоб занимать очень высокую планку в наших отношениях. лука превитрает, как минимум.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору