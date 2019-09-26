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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (829) Зеленський (2919) Лукашенко (405) Донбас (13117)

 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив Україні перейти від слів до дій для мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на зустрічі з українськими журналістами в Мінську.

"Я б пішов на все. Проведення виборів? Пішов би на проведення виборів. Я б усе робив, щоб тільки вийти на той кордон і взяти під контроль. Так, там треба дати гарантії тим людям, які, як вони кажуть, воюють за свій шматок землі, за свою сім'ю, щоб репресій не було. Я не бачу тут особливих проблем, якщо хтось боїться, він вільно міг би поїхати у Росію", - сказав Лукашенко.

Він вважає, що якщо мирне врегулювання і далі залишатиметься на рівні "бажання", то жодного прогресу досягти не вдасться.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію: треба робити будь-які кроки для того, щоб ця війна була припинена і ця територія почала повертатися в Україну. Війна закінчиться рано чи пізно, головне питання - щоб цей шматок благодатної землі повернути в Україну, це найбільша цінність. І тому потрібно робити будь-які кроки - по Штайнмаєру, не по Штайнмаєру. Треба відкинути усі амбіції, об'єднатися, щоб у головах це дозріло", - сказав президент Білорусі.

За його словами, це залежить від нового Президента Володимира Зеленського.

"І націоналісти, і бандерівці, і східні, і западенці - це завдання Президента, він мусить їх усіх об'єднати. Треба, щоб вони за ним пішли і повірили", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150529
 
 
 Топ коментарі
 
ти свою Білорусь візьми під контроль, підкацапник
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Шлюха Хуйла, мы сами разберемся что нам делать
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Чому Лукашенко до Х**ла не звертається ?
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ти свою Білорусь візьми під контроль, підкацапник
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Але на рахунок "уезжать в Россию" он прав, упороті даунбасці валіть усі!
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"воюют за свой кусок земли"))))))

свой кусок сепары получат на глубине 2 метра!!!
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Шлюха *****, мы сами разберемся что нам делать
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засвистел кремлевский соловей-провокатор лука мудищев
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ЛУКАВЫЕ твои " советы "..
.
ГОСПОДИН ШЛЬЮXA !
.
.
! Oй ЛУКАВЫЕ !!!!
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Кто бы сомневался что ты пошел бы на все чтобы продаться корешу своему ***** поганому
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Конешно, взять под контроль, а самому съ*баться в Великобританию. А вы сами разгребайте.
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Не возможно одновременно лизать ***** зад,как ты лижешь,и котролировать Донбасс
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не подсказывай подху...ик, Зе и так" все делает"
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Старый усатый поц и подстрекатель к лаже. Своему ботоксному хозяину лучше бы по ушам поездил,чтобы убрался с донбасса.
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Ты просрал Беларусь полностью, так что пошел лесом со своими советами, кацапский прихвостень.
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А. Лукашенко ласково уговаривает нашего дурачка согласится на конфедерацию Украины, на манер Приднестровья, Абхазии и тд...
Вернее не уговаривает, а поддерживает...

Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Источник: https://censor.net.ua/n3150529
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Да это кремляди еще и через этого обмудка решили провести психологическую атаку на зелю. Скоро мадуро из Венесуэлы закудахчет.
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Чим вам не пасує ідея, щоб вата "свободно уехала в Россію"?На месте Зеленского я бы пошел на все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5588
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Вата должна сначала ответить за то, что натворила и до конца жизни горбатиться за баланду над восстановлением того, что они разрушили.
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Какая-то ерунда. Россия так просто не отдаст контроль над границей. И эти "люди" как правило не хотят уезжать в россию, они всегда хотят, чтобы россия пришла к ним.
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Не для того ***** туди заходило щоб потім виходити.
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***** от туда и с Крыма уйдет только тогда когда вату нечем будет кормить. А это будет не так уж и скоро. На мордоре кацапсячий скот будет ягель жрать лишь бы вЯличие по телевизору у них вАняло.
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Крембль ніколи не віддасть Крим. Це стратегічна військова база з якої він погрожує всьому чорноморському регіону.
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З стратегічної точки зору можливої ******** війни Крим, я к військова база, відіграє дуже мізерну роль. Вона може тільки судноплавство блокувати. Та й то тільки цивільне.
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Кацапский мир с Донбасса никогда не уйдет даже если Украина и капитулирует . Он лишь начнёт тогда диктовать свои условия всей Украине . Отсюда - выводы ,, не буду озвучивать ибо и так понятно . .

Это война до тех пор пока кацапская империя не рухнет и поддержка спарвы прекратится ..
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Ты свою бэларуссию не контролируешь! Мы помним, как в руки фсб россии попал Павел Гриб! Как его взяли на территории бэлоруси и в незаконно вывезли в Мордор! Так что мы в ивоих советах не нуждаемся!!!
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Александр Грыгорыч подстрекает.
На всё -- это на что? Конкретнее, пожалуйста.
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Волк, попавший в капкан, отгрызает ту часть, которая уже начала гнить. Донбасс - это то, что пока в капкане. Кто хочет и может - добро пожаловать в Украину. Остальные - пусть наслаждаются русским мирком-с
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у нас даже визового режима с оккупантами до сих пор нет - об чем речь?
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Твою пазицию поняли-ракообразная или коленолоктевая..
🤗
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Якась прокацапська фуйня пожирає біларуську моркву.
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Залишайся на своєму місці і не лізь до нас зі своїми ватними порадами. Опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ (відповідно до положень Гаазької і Женевської конвенцій). І відновлювати колись доведеться теж ОКУПАНТУ
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Лука иди в ж..у .!! Совок хренов На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2939 ..

Нахрена нам мир на востоке ценой капитуляции всей Украины .? Ты ополоумел совсем уже , бацька .. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3755 .
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Бацька знает, Бацька пожил, хрен на свой народ полОжил.
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На місці Лукашенка зайняв свій ріт чимось іншим - наприклад, моркрвкою.
На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 559
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Не верьте ни одному его слову. Он 5(пять) голосует против суверенитета Украины.
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путен хочет остаться у власти любым путем, поэтому у его план 'б ' -соединить мордор с беларусью в одно единое государство и стать во главе уже нового объединения. Так что Лукашенко лучше заняться своими делами, рашка поглотит беларусь сто процентов , другого пути нет. Они будут покупать , предлагать всевозможные халявы и бонусы - но беларусь по-любому вернут в своё подчинение. Хотя и теперешняя самостоятельность беларуси скорее декоративная - просто батьке позволяется иногда что-то креативное гавкнуть в сторону путана.
Любая болонка тоже иногда покусывает хозяина))
А Зеленский сам разберётся - без **************
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та ти й на своєму місці не впораєшся
годі вже вдавати мудрого наставника
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Бацька, ты там не дав оркам в Беларуси военную базу построить и у вас самих на днях может появиться Витебская наротная риспуплика. Так что лучше помалкивай.
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Мардвань аська мастосрань, хто не бажамц мастосрань пайдет на дермань. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658
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А тобі свинопасу хто пропанував місце Зеленського? Ти колгоспний пастух і на своєму місті добре ***** дупу вилизуеш. Падло продажне.
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Вжопучленцы уже пояснили ясно, как они понимают "передачу границы под контроль Украины" - типа "на тот момент наши вооруженные силы будут легализованы как типа украинские - и сами себе все передадут."
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Усатый черт дает советы как сдавать национальные интересы по опыту Беларуси.
Я иногда просто дурею от этого зазеркалья.
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Где-то я это уже слышал,готов пойти на все чтоб не убивали наших людей
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У нього самого, щоб ПІТИ НА ВСЬО, не залишилося варіантів.... Можна правда ще свого Колю в рабство росіянам продати, або йгого Машу(22 роки отроду) під Путіна покласти...

Все інше, за 30 років, поступово продав і виміняв..... за російський газ, мову, СНГ, ОДКБ, Євразес....
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Именно поэтому ты и не на месте Зеленского- Президента СВОБОДНОЙ страны. А на своем месте- губернатора бульбаруси- расейской колонии. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2882
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********* Путіну, ********** на "мір любой ценой".
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Я одного не понимаю, читая комментарии.
Разве Белоруссия имеет намного большие экономические и прочие связи с Россией, чем Украины с Россией, даже за все годы войны?
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если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию, - сказал Лукашенко
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«главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, ...... И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, ....... Надо отбросить все амбиции, ........., чтобы в головах это созрело» - в зебильных головах наріду созревание идёт шаленими темпами
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Ти, Лапоть картопляний спочатку військові бази рф прибери з Білорусі, потім буш пиз%%%ть.
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в декабре беларусь станет росийским регионом кстати...
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кто там на донбассе "воюют за свой кусок земли, за свою семью"?
у них что, отбирали землю или семьи разрушали?
тупо рашисты решили захватить себе сколько смогут и всё.
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Не хватало чтобьі еще такое дерьмо как тьі, Лукашенко, бьіло на месте хоть и ********, но нашего.
Сиди на своем, придурок, и к нам не суйся, чмо
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"І націоналісти, і бандерівці, і східні, і западенці - це завдання Президента, він мусить їх усіх об'єднати. Треба, щоб вони за ним пішли і повірили", - сказав Лукашенко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150529 От п...дераст, як воно поділидо Україну; бандерівці, націоналісти, западенці і східні, а не пішов би ти у ср@ку маскальська підстилко.
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Перед нами откровеннывй подонок пытающийся продвинуть вперёд интересы гээбшного *****. Слушать эту паскудную мразь - себя не уважать.
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Что-то подобное уже слышали: "надо просто перестать стрелять", "готов встать на колени перед ВВХ"
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Геополитик Лукашенко вылез. Ох и страшно. Смотри не потеряй белорусские штаны, "пойдун на все".
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Контроль один ! Контрольный в голову куйлу и больше не куя !
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Все - это сколько ? И даже то , если эрэфия будет осуществлять контроль над остальной частью Украины через данбас ?
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"Я бы пошел на все." лукашенко.
а краще за все - йди *****, геополітик ****.
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Батьке пи.деть не мешки ворочать когда война не у него в стране.
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слушать отросток коцапии нужно быть идиотом, это куйло его языком вещает же
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Если бы Лука прямо и честно сказал: "Путин! вали из Украины! Верни Крым и ОРДЛО! Не лезь в соседский огород!" А то что он сказал - пустые слова.
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На все? А на військову наступальну визвільну операцію пішов би? На все.....
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побачимо .як Лукашенко здасть Білорусь с патрохами
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а собственно что Лукашенко не правильно сказал???? Или мы хотим воевать с Лугандоном бесконечно до последнего солдата????.Мне кажется, надо вконце-концов пожалеть простых украинцев, они погибают на полях сражений, а политики и "диванные генералы" в теплых кабинетаъ просто зарабатывают себе электоральные дивиденты.
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