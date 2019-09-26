 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на зустрічі з українськими журналістами в Мінську.
"Я б пішов на все. Проведення виборів? Пішов би на проведення виборів. Я б усе робив, щоб тільки вийти на той кордон і взяти під контроль. Так, там треба дати гарантії тим людям, які, як вони кажуть, воюють за свій шматок землі, за свою сім'ю, щоб репресій не було. Я не бачу тут особливих проблем, якщо хтось боїться, він вільно міг би поїхати у Росію", - сказав Лукашенко.
Він вважає, що якщо мирне врегулювання і далі залишатиметься на рівні "бажання", то жодного прогресу досягти не вдасться.
"Я хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію: треба робити будь-які кроки для того, щоб ця війна була припинена і ця територія почала повертатися в Україну. Війна закінчиться рано чи пізно, головне питання - щоб цей шматок благодатної землі повернути в Україну, це найбільша цінність. І тому потрібно робити будь-які кроки - по Штайнмаєру, не по Штайнмаєру. Треба відкинути усі амбіції, об'єднатися, щоб у головах це дозріло", - сказав президент Білорусі.
За його словами, це залежить від нового Президента Володимира Зеленського.
"І націоналісти, і бандерівці, і східні, і западенці - це завдання Президента, він мусить їх усіх об'єднати. Треба, щоб вони за ним пішли і повірили", - сказав Лукашенко.
свой кусок сепары получат на глубине 2 метра!!!
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ГОСПОДИН ШЛЬЮXA !
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! Oй ЛУКАВЫЕ !!!!
😁
Вернее не уговаривает, а поддерживает...
Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Источник: https://censor.net.ua/n3150529
Это война до тех пор пока кацапская империя не рухнет и поддержка спарвы прекратится ..
На всё -- это на что? Конкретнее, пожалуйста.
🤗
Нахрена нам мир на востоке ценой капитуляции всей Украины .? Ты ополоумел совсем уже , бацька .. .
Любая болонка тоже иногда покусывает хозяина))
А Зеленский сам разберётся - без **************
годі вже вдавати мудрого наставника
Я иногда просто дурею от этого зазеркалья.
Все інше, за 30 років, поступово продав і виміняв..... за російський газ, мову, СНГ, ОДКБ, Євразес....
Разве Белоруссия имеет намного большие экономические и прочие связи с Россией, чем Украины с Россией, даже за все годы войны?
у них что, отбирали землю или семьи разрушали?
тупо рашисты решили захватить себе сколько смогут и всё.
Сиди на своем, придурок, и к нам не суйся, чмо
а краще за все - йди *****, геополітик ****.