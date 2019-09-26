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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2115) прослуховування (115) Ситник (519) Труба (133) ДБР (518)

 НАБУ не "прослуховувало" директора ДБР Трубу, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що бюро не має жодного стосунку до "прослушки", знайденої у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.

"Це не ми", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи мають стосунок детективи НАБУ до встановлення цієї "прослушки".

Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.

22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.

Також читайте: "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150528
 
 
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****, настворювали "органів" які замість того, аби займатися роботою і ловити та садити корупціонерів - воюють одне з одним. Це просто якійсь анонізм. Двіжєніє є а результат не такий як хотілося б.....
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Портнова нужно спрашивать, он же озвучивает то, что ему не положено знать.
Откуда он это узнает?

Или история с "прослушкой" Трубы это операция по отмазыванию Трубы, выполняющего хотелки Портнова?
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СБУ прослуховує! Якщо офіційно - то це його функція.
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Директора ДБР Трубу можливо підслуховують через пічну трубу (див. "О пользе печных труб" (с) - А. Дюма)
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а за незаконне прослуховування синагоги Ситник уже відповів?)
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