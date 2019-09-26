 НАБУ не "прослуховувало" директора ДБР Трубу, - Ситник

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.
"Це не ми", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи мають стосунок детективи НАБУ до встановлення цієї "прослушки".
Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.
22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.
Откуда он это узнает?
Или история с "прослушкой" Трубы это операция по отмазыванию Трубы, выполняющего хотелки Портнова?