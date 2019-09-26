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 Політика України
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Все про:армія (2572) НАТО (2080) реформи (1676) Загороднюк (36) ЗСУ (345)

 Для боротьби із "совком" в армії створюватимуться зразкові частини з практиками країн НАТО, - міністр оборони Загороднюк

Щоб подолати радянські методи роботи в армії, будуть створюватися модельні частини з практиками країн НАТО. Їхній досвід перейматимуть інші підрозділи.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

Так, говорячи про усунення порядків радянської армії в ЗСУ, він зазначив, що "це швидко не зміниш, але робити це треба".

"Ми ще раніше створили центри підготовки сержантів, прописали концепцію підготовки сержантського складу, привели у відповідність практику нарахування зарплат до практики країн НАТО, але ще є над чим працювати. І тепер питання в тому, щоб їм дати можливість себе проявляти. Необхідно також змінити статути, щоб у них була юридично така можливість. А також проводити роботу безпосередньо з особовим складом, з офіцерами, пояснювати їм нові повноваження і функції сержанта. І вибудувати взаємодію так, щоб вони спілкувалися з солдатами, а офіцери спілкувалися із сержантами", - сказав Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зараз це все на стадії планування", - Загороднюк про розведення військ на лінії зіткнення

З цією метою, за його словами, планується створення модельних частин.

"Це зразкові бригади, які ми виберемо для тестування підходу. Зараз іде процес осмислення. Ми вже говорили про це з генералом Хомчаком. Він, до речі, дуже підтримує концепцію цих модельних частин. Ми зараз будемо їх відбирати, там впроваджувати зміни і в ручному режимі відпрацьовувати. Коли ми побачимо, як це працює на пілотному проєкті, можна такі моделі реплікувати далі", - поділився міністр.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Загороднюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150527
 
   
 Топ коментарі
 
"Для борьбы с "совком" будут создавать образцовые части" - я чуть со стула не упал.
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Потёмкинские деревни? )))
Питание по натовским образцам уже отменили, реформаторы...
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Питание будет только в образцовых частях. Остальные будут красить траву и "поребрики".
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"Для борьбы с "совком" будут создавать образцовые части" - я чуть со стула не упал.
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Все ли нормально у зебобиков? Никакого диссонанса?
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Потёмкинские деревни? )))
Питание по натовским образцам уже отменили, реформаторы...
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Питание будет только в образцовых частях. Остальные будут красить траву и "поребрики".
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и питание будет и техника и мы с тобой будем платить на них налоги...иначе ничего не будет, а показательные Десны уже были - ничего хорошего не вышло....
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под кодовым название - потемкинские деревни
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Уже нет ни совковых офицеров ни солдат
А вам лишь бы потриндеть
Слабо проснуться утром как в лото вынуть номер части
И через три часа быть на месте в части /сразу станет все ясно что за в/ч/
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я при совке служил в образцовой части.. это военное шоу для проверяющих и это 3,14ец Армии..
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Ця заява цього Анікі-воїна сама по собі вже є "совок" в чистому вигляді. Вже були колись за совдепії "Будинки зразкового побуту та культури" . І що від того інші будинки стали виглядати кращими ?
Одним словом чергова показуха і маячня від "слуг урода " 😕
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Молодцы !!!
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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Для борьбы с совком нужно зачистить Украину от порохоботов.
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привет ущербный

что писать без ошибок ты так и не научился ? теперь что бы не выглядеть идиотом вставляешь чужие подписанные картинки ? в целом правильное решение . ни кто не увидит что ты неуч Для борьбы с "совком" в армии будут создаваться образцовые части с практиками стран НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 9602
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А сам не хочешь грамоту подучить? Каждое новое предложение пишется с большой буквы, это известно даже первоклашкам, но не тебе, запятые тоже никто еще не отменял, но, это не для тебя? ...Так кто неуч?
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раз ты такое грамотное так и поучи своего однояйцевого друга Игорешку писать без ошибок .а то его в Трускавец на учебу не взяли . согласен знаки препинания ни кто не отменял но когда зебобик Игорь делает по три орфографические ошибки в каждом слове читать сперва смешно а потом противно

кстати он Игорь Д только потому что подозреваю не знает как его фамилия полностью пишется Для боротьби із "совком" в армії створюватимуться зразкові частини з практиками країн НАТО, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9418
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Использовать для борьбы с совком типично совковую практику - создание "домов высокой культуры быта"/ "образцово-показательных в/ч", как же это по-совковому зебилье!
А остальные части что, пусть метут метлами плац и красят зеленкой траву, жрут перловку на машинном масле?

Зебилы, Вы все таки сделали это- победили здравый смысл! Ну просто власть олигофренов в чистом виде. Спасибо жителям Кривбасса блеать.
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Да кроме Львова , спасибо всем надо говорить , как оказалось дебилами у нас Украина очень густо населена.
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Для борьбы с соаком нпдо старвх,зажравшихся ворюг из Генштаба ввдавить а перед этим проаерить налоговой и пусть докажут,откуда у них ,их жен и детей дома квартиры и машины
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А думать, как закрыть 3 км фронта неполным взводом, будет свадебные фотографы?
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С питанием кинули, а теперь что-то рассказывают, кто им еще верит?
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С совком будут бороться совковые генералы , просто крутяк . Ну особенно сцыкун генерал драпавший их Иловайска , ну который теперь ГШ командует и который кореш Бени , ну от души посмеялся . АААА я понял , теперь 95 квартал веселит сразу всю страну , а не только зрителей на концерте. Правда скоро и плакать будем всей Украиной от таких дебилов , но то уже мелочи , главное сей час весело.
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