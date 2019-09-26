 Для боротьби із "совком" в армії створюватимуться зразкові частини з практиками країн НАТО, - міністр оборони Загороднюк

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністр оборони Андрій Загороднюк.

Так, говорячи про усунення порядків радянської армії в ЗСУ, він зазначив, що "це швидко не зміниш, але робити це треба".

"Ми ще раніше створили центри підготовки сержантів, прописали концепцію підготовки сержантського складу, привели у відповідність практику нарахування зарплат до практики країн НАТО, але ще є над чим працювати. І тепер питання в тому, щоб їм дати можливість себе проявляти. Необхідно також змінити статути, щоб у них була юридично така можливість. А також проводити роботу безпосередньо з особовим складом, з офіцерами, пояснювати їм нові повноваження і функції сержанта. І вибудувати взаємодію так, щоб вони спілкувалися з солдатами, а офіцери спілкувалися із сержантами", - сказав Загороднюк.

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З цією метою, за його словами, планується створення модельних частин.

"Це зразкові бригади, які ми виберемо для тестування підходу. Зараз іде процес осмислення. Ми вже говорили про це з генералом Хомчаком. Він, до речі, дуже підтримує концепцію цих модельних частин. Ми зараз будемо їх відбирати, там впроваджувати зміни і в ручному режимі відпрацьовувати. Коли ми побачимо, як це працює на пілотному проєкті, можна такі моделі реплікувати далі", - поділився міністр.

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