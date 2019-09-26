 Ізраїльтянина, який відмовився проходити паспортний контроль, не пустили в Україну і відправили на батьківщину, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.
"Під час проходження прикордонного контролю пасажирами рейсу сполученням Тель-Авів-Київ, громадянин Ізраїлю із дитиною 10-ти років відмовився проходити паспортний контроль. Тому йому заборонили перетин державного кордону і повернули на батьківщину найближчим рейсом", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що до України нині прибувають десятки тисяч паломників-хасидів, щоб відзначити іудейський Новий рік Рош а-Шана в Умані на Черкащині. Правоохоронці повідомляють, що на цей момент інцидент з недопуском ізраїльтянина був єдиним зафіксованим порушенням.
За даними управління ДСНС у Черкаській області, станом на ранок 26 вересня до Умані прибули вже 6 тис. 42 паломники, однак, за оцінками організаторів, у заходах може взяти участь від 35 до 40 тисяч осіб з різних країн світу.
??
а некоторые и не слегка
на фото: старый черт вынужден летит в одном самолете с грязными человекоподобными.. он просто боится испачкаться..
подумаешь не захотел показать паспорт.... - в Израиле его же пропустили...
Значит с ним все ОК... - тем более с ним было дитя...
и это после отличной встречи Владимира Александровича с своей диаспорой в США...
Офіс Президента
@APUkraine
·11 ч
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.
вон Михею можно
а обрезному нельзя
геноцид по избирательному признаку
По процентному соотношению их ни как не меньше чем евреев...