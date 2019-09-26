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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2256) паспорт (421) прикордонники (688) хасиди (32)

 Ізраїльтянина, який відмовився проходити паспортний контроль, не пустили в Україну і відправили на батьківщину, - поліція

Українські прикордонники не впустили в країну громадянина Ізраїлю і його дитину через відмову проходити паспортний контроль після прибуття літаком з Тель-Авіва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

"Під час проходження прикордонного контролю пасажирами рейсу сполученням Тель-Авів-Київ, громадянин Ізраїлю із дитиною 10-ти років відмовився проходити паспортний контроль. Тому йому заборонили перетин державного кордону і повернули на батьківщину найближчим рейсом", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що до України нині прибувають десятки тисяч паломників-хасидів, щоб відзначити іудейський Новий рік Рош а-Шана в Умані на Черкащині. Правоохоронці повідомляють, що на цей момент інцидент з недопуском ізраїльтянина був єдиним зафіксованим порушенням.

За даними управління ДСНС у Черкаській області, станом на ранок 26 вересня до Умані прибули вже 6 тис. 42 паломники, однак, за оцінками організаторів, у заходах може взяти участь від 35 до 40 тисяч осіб з різних країн світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На святкування Рош а-Шана до Умані прибули вже 1930 хасидів, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150526
 
   
 Топ коментарі
 
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хасиды они слегка ебанутые
а некоторые и не слегка
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тут вааще Холокостом попахивает..
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правильно, грязную и невоспитанную козлятину в зад.
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Так они ж везут валюту! Последние лет 20 под таким лозунгом власть (любая) заманивала в Украину разную рвань. И все это преподносится, как "увеличение туристического потока".
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Можэт он брат Зенелейсского .
??
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Breaking news: Горевший почти сутки российский траулер затонул в Норвегии. Экстренные службы боятся загрязнения - Фонтанка.ру
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хасиды они слегка ********
а некоторые и не слегка
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он когда из Израиля вьілетал тоже паспортный контроль не проходил? шо-то я сомневаюсь - там разговор короткий
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они "не слегка".. они на полную катушку ипанутые, при чем во всех уровнях функционирования организма и личности.. они образцово-клинически ипанутые..
на фото: старый черт вынужден летит в одном самолете с грязными человекоподобными.. он просто боится испачкаться..

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А ничего, что он рядом с таким же евреем в ермолке сидит? Кого он боится? И вообще самолет израильский)) Просто "городской сумасшедший", такие есть везде. У нас их вагон и маленькая тележка.
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Ломброзо говорил, что там 80% психически больных.
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Вы определитесь уже, они все больные или они правят миром и всех притесняют))))
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Нужно было уточнить, может он десятину цыганам поехал платить?
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Вообще гои офигели, провозгласивших себя избранными проверять!
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вообще погранцы охренели...
подумаешь не захотел показать паспорт.... - в Израиле его же пропустили...
Значит с ним все ОК... - тем более с ним было дитя...
и это после отличной встречи Владимира Александровича с своей диаспорой в США...



Офіс Президента

@APUkraine

·11 ч

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.
Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция - Цензор.НЕТ 3880
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Согласен
вон Михею можно
а обрезному нельзя
геноцид по избирательному признаку
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Осталось встретиться с представителями молдавских, венгерских, армянских, тюркских и болгарских организаций. Иначе это национальная дискриминация.
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Luca Ima - именно....

По процентному соотношению их ни как не меньше чем евреев...
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"Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция" - это же антисемитизм !!!
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Вот и прекрасно! Празднуйте свои еврейские праздники у себя дома!
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Ежегодные поездки в Умань - это такой карнавал для хасидов (и примкнувших к ним прочих желающих оттянуться за целый год послушания). Естественно, нормальный человек никогда не поедет в европейский холод жить в палатке по цене номера в "Хилтоне" из благословенного израильского сентября, когда уже не жарко, но ещё не дождит. Религиозной заповеди ехать в Умань тоже не существует - это традиция одной весьма небольшой хасидской секты, счастливо воспринятой авантюристами, желающими приключений. Вот и едут в Украину разные фрики. Однако, украинские власти (почему-то) не спешат закрывать этот позорный цирк с конями. Да и местное население не стремится к прекращению ежегодного долларового дождя. А придурков на границе надо ещё и штрафовать. Чтоб дома лучше сиделось.
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По комментам, как будто тут посутся клиенты роися 24 или еще чего-то похлеще...
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нормальне рішення. чим пейсатий кращий за бородатого?
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А вот где оказывается столица Израиля,а я думал Бобруйск.
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проплаченный провокатор . чтобы нагнитать обстановку скандалами.
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