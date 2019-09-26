EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1028  11
Все про:НАБУ (2115) Ситник (519)

 "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США та України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського - на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.

"Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посля США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас Ситник додав: "Ми працюємо досить давно, ми не такі вже новостворені. Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, - це все, що я можу зараз сказати".

Читайте також: Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150525
 
   
 Топ коментарі
 
потихоньку всё устаканилось и заносить стали как обычно?))
 показати весь коментар
 
Да ты не рассказывай сказки. Результаты давай. Уже и суд есть антикорупционный, а вы все мямлите.
 показати весь коментар
 
кто ж тебе не давал, несчастный?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
потихоньку всё устаканилось и заносить стали как обычно?))
 показати весь коментар
 
 
Да ты не рассказывай сказки. Результаты давай. Уже и суд есть антикорупционный, а вы все мямлите.
 показати весь коментар
 
 
Работаете-то вы уже давно. Только результата НОЛЬ. Хотя, какой можно ожидать результат от "расследователя", ночевавшего во дворце вора? "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник - Цензор.НЕТ 7167

Скоро истекает (если еще не истек) срок, который Зеленский дал тебе на нормализацию работы НАБУ. Надеюсь, будешь отправлен следом за тем, с чьих лап рошенками кормился. "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник - Цензор.НЕТ 2745
 показати весь коментар
 
 
В Верховную Раду народным депутатом?
 показати весь коментар
 
Ніби він працював а не створював видимість роботи.
 показати весь коментар
 
 
Жить стало лучше, жить стало веселее... "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник - Цензор.НЕТ 1954
 показати весь коментар
 
 
Коли НАБУ буде сидіти в кишені Зе-ленського, то буде не тільки простіше, але й тепліше працювати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору