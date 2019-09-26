Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Життя бурхливе. Візит збігся із внутрішньою американською кризою, свідками якої ми є. Гадаю, що президент (Зеленський. - Ред.) мав сильну промову на Генеральній Асамблеї ООН. І не потрібно забувати, що поїхав він переважно саме з цією метою. У нього була низка зустрічей, зокрема з генеральним секретарем НАТО, відбулася зустріч із президентом Трампом, що також важливо", - сказав Кулеба.
"Тому, якщо відняти цей внутрішньополітичний американський контекст, який я не можу коментувати, тому що це внутрішня справа Америки, я вважаю, що візит був успішним", - наголосив віцепрем'єр.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США, де вже провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.
"Велічайшій лідєр соврєменності" - в этой пустой, бессмысленной фразе помощника Гидранта о своем патроне - вся суть "президента Зеленского" и его зеленой команды.
Голохвастов. Шут. Момус.
Мыльный пузырь, не представляющий из себя ни-че-го, зато умеющий "казаться".
Посмотрите, все "достижения" ЗЕ за неполные полгода:
- Либо приписанные себе успехи "папередников" (типа хвастовства дорогами, которые строились еще при Омеляне)
- Либо откровенная ссанина в глаза - типа "Закона об импичменте" (по которому НЕВОЗМОЖНО провести импичмент, на фоне вето реального закона о ТСК), или "Закона про послаблення тиску на бізнес" (на самом деле - декриминализация фирм-прокладок и открытие возможностей невозбранно воровать)
- Либо - откровенное хлестаковство, прожектерство "а потом мы построим хрустальный мост Нью-Йорк - Васюки".
Отдельно доставляют новости "Зеленский призвал ХХХХХ инвестировать в Украину".
Чувак!
Чтобы в страну пошли инвестиции, не надо никого "призывать". Это не повлияет.
Надо создать человеческий инвест-климат. Или,ок - не умеешь ты создавать, надо НЕ УНИЧТ@ЖАТЬ существующий инвест-климат, который уже создали до тебя.
Чтобы твои янычары не кошмарили международных инвесторов, например.
Чтобы ты и твоя зеленая рада - не вырубала под корень мелкий и средний бизнес, например.
И инвестиции сами пойдут. Чесслово. Инвесторы - не дураки.
Они "Сватов" не смотрят.
Они смотрят реальную ситуацию - что происходит.
И одна новость "международные перевозчики - конкуренты компании Коломойского - British Airways и Brussels Airlines уходят с рынка Украины"
Или одна фраза CEO British American Tobacco "Мы переносим хаб из Киева в Бухарестиз-за непредсказуемости политики правительства Украины" - стоят много больше, чем миллионы таких "призывов" - "Инвестируйте в Украину! Ну позязя. Ну, инвестируйте же"
Думаю, что исход инвесторов из Украины только начался.
И на восстановление ситуации (когда eventually власть все же поменяется) - уйдет огромное количество времени.
Зробили ВАС разом.
А.Левитов
... там, где Зеленский, там и кризис.
І в чому успішний?