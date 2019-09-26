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Все про:візит (698) Зеленський (2919) США (5488) Кулеба Дмитро (132)

 Візит Зеленського до США був успішним, якщо відняти внутрішньополітичний американський контекст, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає в цілому успішним візит глави Української держави Володимира Зеленського до Нью-Йорка (США) на сесію Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Життя бурхливе. Візит збігся із внутрішньою американською кризою, свідками якої ми є. Гадаю, що президент (Зеленський. - Ред.) мав сильну промову на Генеральній Асамблеї ООН. І не потрібно забувати, що поїхав він переважно саме з цією метою. У нього була низка зустрічей, зокрема з генеральним секретарем НАТО, відбулася зустріч із президентом Трампом, що також важливо", - сказав Кулеба.

"Тому, якщо відняти цей внутрішньополітичний американський контекст, який я не можу коментувати, тому що це внутрішня справа Америки, я вважаю, що візит був успішним", - наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США, де вже провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150524
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю,пане Президенте!!!)))

Визит Зеленского в США был успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 3649
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Хочу від щирого серця привітати Петро Порошенко з Днем народження і подякувати за силу духу, мужність, відданість Україні. І хай Ви, Петре Олексійовичу, і не ідеальний, але дотепер кращого Президента в Україні не було. І не певен, що з'явиться у найближчих 100 років! ДЯКУЮ!
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Исход инвесторов из Украины только начался

"Велічайшій лідєр соврєменності" - в этой пустой, бессмысленной фразе помощника Гидранта о своем патроне - вся суть "президента Зеленского" и его зеленой команды.
Голохвастов. Шут. Момус.
Мыльный пузырь, не представляющий из себя ни-че-го, зато умеющий "казаться".
Посмотрите, все "достижения" ЗЕ за неполные полгода:
- Либо приписанные себе успехи "папередников" (типа хвастовства дорогами, которые строились еще при Омеляне)
- Либо откровенная ссанина в глаза - типа "Закона об импичменте" (по которому НЕВОЗМОЖНО провести импичмент, на фоне вето реального закона о ТСК), или "Закона про послаблення тиску на бізнес" (на самом деле - декриминализация фирм-прокладок и открытие возможностей невозбранно воровать)
- Либо - откровенное хлестаковство, прожектерство "а потом мы построим хрустальный мост Нью-Йорк - Васюки".

Отдельно доставляют новости "Зеленский призвал ХХХХХ инвестировать в Украину".
Чувак!
Чтобы в страну пошли инвестиции, не надо никого "призывать". Это не повлияет.

Надо создать человеческий инвест-климат. Или,ок - не умеешь ты создавать, надо НЕ УНИЧТ@ЖАТЬ существующий инвест-климат, который уже создали до тебя.
Чтобы твои янычары не кошмарили международных инвесторов, например.
Чтобы ты и твоя зеленая рада - не вырубала под корень мелкий и средний бизнес, например.
И инвестиции сами пойдут. Чесслово. Инвесторы - не дураки.
Они "Сватов" не смотрят.
Они смотрят реальную ситуацию - что происходит.

И одна новость "международные перевозчики - конкуренты компании Коломойского - British Airways и Brussels Airlines уходят с рынка Украины"
Или одна фраза CEO British American Tobacco "Мы переносим хаб из Киева в Бухарестиз-за непредсказуемости политики правительства Украины" - стоят много больше, чем миллионы таких "призывов" - "Инвестируйте в Украину! Ну позязя. Ну, инвестируйте же"

Думаю, что исход инвесторов из Украины только начался.
И на восстановление ситуации (когда eventually власть все же поменяется) - уйдет огромное количество времени.

Зробили ВАС разом.

А.Левитов
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Жизнь бурная. Визит совпал с внутренним американским кризисом, свидетелями которого мы являемся. Источник:https://censor.net.ua/n3150524

... там, где Зеленский, там и кризис.
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А в тому, що він побачив який він ще НІЩО , а туди ж, в автоитарні лідери преться... Текстики написали хороші, а от сам він собою буде завдоволений, де був англомовний експромт ? сумніваюсь , а що він в Україні на це відповість? Дуже впевненим буде ? Думаю ні - актору дали по гонору ... Може з цьогось або щось виліпиться, або згорить скоріш. Портнікова нехай читає.
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У порохоботів одне - всі погані, а російський шпигун Порошенко - гарний. Нічого дивного.
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Кулеба вже став яременком, чи ще трохи залишилось?
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а если вчесть внутриполитический американский контекст - то на выхлопе все в минусах.
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Порохошавки, про Рябошапку известно, что он неподкупный, в этом смысл, что он человек Зеленского. А вот при Порошенке были его люди Шокин и Луценко, мародеры в обе стороны. В стенограмме Зеленский говорит, что он самой Меркель говорил, что они могут делать больше для Украины. Не смотрите порохоботский канал Кривой
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