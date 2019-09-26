 Під Слов'янськом у ДТП загинули троє людей. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

ДТП сталася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський на виїзді до Харківської області.

Зазначається, що водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

"Водій і пасажири "Хюндая" - 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила в Слов'янську", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автомобіля "Тойота". Їх госпіталізували.

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