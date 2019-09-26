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Все про:ДТП (2517) Нацполіція (8248) Слов'янськ (198)

 Під Слов'янськом у ДТП загинули троє людей. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу Слов'янська в Донецькій області загинули троє людей, серед яких 6-річна дівчинка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

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ДТП сталася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський на виїзді до Харківської області.

Під Словянськом у ДТП загинули троє людей 02

Зазначається, що водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

"Водій і пасажири "Хюндая" - 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила в Слов'янську", - йдеться в повідомленні.

Під Словянськом у ДТП загинули троє людей 03

Крім того, внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автомобіля "Тойота". Їх госпіталізували.

Під Словянськом у ДТП загинули троє людей 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150523
 
 
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хорошие дороги, которые сделала "хунта" не спасают донецких людей там, где есть, мягко говоря, "человеческий фактор"
невинных пострадавших жаль..(
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